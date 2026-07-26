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Гороскоп Таро на завтра 27 июля: Козерогу - удача, Водолею - получить свое

Алена Кюпели
26 июля 2026, 15:11
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 27 февраля
Гороскоп Таро на 27 февраля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на понедельник для Овна: Королева Жезлов

Ура, Овен! Сегодняшний день станет одним из тех, когда вы будете блистать. Ваша карта Таро, Королева Жезлов, символизирует энергию главного героя.

Вы обнаружите, что производите отличное впечатление на работе. Обязательно приходите на работу в безупречном виде и действуйте уверенно. Будьте смелы, чтобы говорить то, что вы думаете. Люди вас слушают.

Телец

Карта Таро на понедельник для Тельца: Королева Кубков

Прислушайтесь к своей интуиции, Телец. В субботу ваш внутренний голос работает на полную мощность не просто так. Когда вы почувствуете этот толчок, чтобы двигаться в определенном направлении, не раздумывайте; сделайте это.

Ваша ежедневная карта Таро, Королева Кубков, подчеркивает ту внутреннюю искру, которой вы можете доверять. Сложно ее услышать? Найдите время для тишины и попросите Вселенную заговорить громче. Она заговорит!

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на понедельник: Тройка Пентаклей, перевернутая

Близнецы, доверяйте времени, потому что даже когда что-то идет не так, как вы хотите, это работает вам на благо. Ваша карта Таро, Тройка Пентаклей, перевернутая, напоминает вам, что задержки означают только одно: вам нужно ждать.

В ожидании переключитесь на другие проекты. Старайтесь не тратить время на беспокойство или уныние. У вас нет времени на пустую трату, поэтому используйте его с напором и ожиданием.

Рак

Карта Таро для Рака на понедельник: Башня

Раки, вы знаете, что всякое случается, и поэтому всегда полезно иметь план Б. Башня в субботу - это хорошее напоминание о том, что нужно всегда следить за происходящим и заранее все подготовить.

Назначайте встречи на несколько дней позже или звоните заранее, чтобы подтвердить, что ваш друг не забудет встретиться с вами на ужин. Ничего не предполагайте; вместо этого, будьте тем, кто всегда проверяет, прежде чем действовать.

Лев

Карта Таро для Льва на понедельник: Перевернутая Девятка Жезлов

Запланируйте отдых, Лев, потому что перевернутая Девятка Жезлов предупреждает вас не переусердствовать. Вам может показаться хорошей идеей сделать все прямо сейчас.

Вы хотите добиться успеха, но перерывы - важная часть баланса. В любом случае, это выходные. Суббота - лучшее время, чтобы успеть сделать несколько дел, включая столь необходимый вам сон.

Дева

Карта Таро для Девы на понедельник: Четверка Пентаклей

Деньги, деньги, Дева, вы хотите заработать, и именно об этом говорит ваша карта Таро Четверка Пентаклей в субботу. Следите за своим бюджетом, но не забывайте, что вы также можете заработать больше, если будете рассматривать свои жизненные проблемы как возможности.

Подавайте заявки на работу, которая приносит больше, чем вы сейчас. Спросите у людей, есть ли у них вакансии или знают ли они кого-то, кто ищет работу. Раскройте свои связи и посмотрите, как всё изменится к лучшему.

Весы

Карта Таро для Весов на понедельник: Десятка Жезлов, перевёрнутая

Наконец-то кто-то обратил на вас внимание. Бремя, которое вы несли, вот-вот будет передано кому-то другому. Весы, Четверка Пентаклей, говорит о завершении долгого и трудного периода, когда вы выполняли слишком много обязанностей на одной работе.

Хорошо, когда новый коллега помогает вам. Отдайте то, что можете. Сосредоточьтесь на его сильных сторонах, чтобы сделать то же самое для себя.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на понедельник: Императрица

Всегда приятно, когда ты можешь помочь другим. Друг может рассказать вам историю о том, что происходит в его жизни, и вы окажетесь в наилучшем положении, чтобы дать ему то, что можете.

В субботу проявится та прекрасная, добрая сторона вашей личности, которую по-настоящему узнают только лучшие друзья. Вы так жестоко защищаете себя. Нельзя смотреть, как кто-то страдает, и не пытаться исправить ситуацию.

Стрелец

Карта Таро на понедельник для Стрельца: Тройка Мечей, перевернутая

Вы наконец-то пережили расставание с бывшим, который причинил вам боль. Перевернутая Тройка Мечей в субботу сделает для вас важное объявление.

Расставание закончилось, но оно не сделало вас слабее. Наоборот, вы преобразились и стали лучше и смелее.

Козерог

Карта Таро на понедельник для Козерога: Четверка Мечей

Пора включить мозги и действительно отточить свои мысли.

Сегодня идеально подходит для того, чтобы вспомнить о некоторых вещах в вашей жизни, над которыми нужно поработать. У вас все получится, Козерог.

Водолей

Карта Таро на понедельник для Водолея: Колесо Фортуны

Эта карта Таро, Колесо Фортуны, является позитивным предзнаменованием, указывающим на то, что человек успешно замкнул круг.

Другими словами, Водолей, вы можете вздохнуть с облегчением. Ура, на этот раз у вас все получится. Успех уже не за горами. Иди и получи своё, Водолей!

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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