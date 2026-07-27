Четыре знака зодиака наконец-то сбросят бремя с плеч: кому улыбнется фортуна

День опасности - это именно то время, когда нужно быть осторожным.

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Кому звезды сулят облегчение / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие знаки зодиака почувствуют облегчение уже 27 июля

Чего стоит избегать в этот день

Уже 27 июля жизнь четырех китайских знаков зодиака начнет становиться намного легче. В китайском гороскопе на понедельник приходится День опасности, которым управляет энергия Водяного Тигра.

Астрологи YourTango говорят, что День опасности - это именно то время, когда нужно быть осторожным, чтобы не делать ничего рискованного. В это время лучше всего сосредоточиться на том, что уже есть, и заранее избегать проблем, пишет Главред.

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Какие знаки зодиака почувствуют облегчение

Лошадь

Вы обычно очень осторожны и стараетесь не держать зла на кого-либо, особенно на тех, кого любите. Опасность заключается в том, чтобы не допустить, чтобы дела зашли так далеко, что вы перестали бы общаться друг с другом. Возвращение к тому, как все было раньше, после обсуждения - лучший выбор. Жизнь станет намного легче, потому что вы счастливы там, где вы есть.

Собака

У вас есть свое видение жизни, но 27 июля все кажется особенно тяжелым. Часть вас хочет бросить все и попробовать что-то совершенно новое, но вы понимаете, что это не было бы мудрым решением. Вы знаете, что лучше не идти по легкому пути. Жизнь станет намного легче, когда вы перестанете пытаться понять, что не так и как это исправить.

Свинья

Вы знаете, что лучше не идти на компромиссы, когда у вас есть веская причина. В понедельник кто-то может попросить вас сделать то, что ему нравится, но это не соответствует тому, как вы относитесь к себе. Поэтому вам нужно отказаться.

Тигр

У вас очень большие цели, но иногда случаются вещи, которые, кажется, отвлекают вас от цели вашей жизни. Вы можете испытывать сильное искушение пропустить работу и пойти куда-нибудь с друзьями, но понимаете, что это не лучшая идея. Вы почувствуете себя лучше, сказав "нет".

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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