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Пауза, а затем резкий прорыв в финансах: гороскоп Таро на август 2026 для Овнов

Анна Ярославская
27 июля 2026, 15:02
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Анжела Перл предупредила Овнов об интригах у них за спиной в последний месяц лета.
Анжела Перл, карты таро
Анжела Перл составила расклад Таро для Овнов на август 2026 года / Коллаж: Главред: фото: скриншот, pexels.com

Кратко:

  • Карты Таро пророчат финансовый успех, крупную покупку и новые доходы
  • В конце лета Овнов ждут любовь, быстрый прорыв и переоценка ценностей

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2026 для знака зодиака Овен.

Таро-прогноз для Овнов на август 2026

Король мечей Таро - значение

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Мужчина воздушной стихии (Близнецы, Весы или Водолей) или специалист в какой-то области (юрист, врач или преподаватель) сыграет роль в жизни Овнов в августе, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Повешенный Таро - значение

Что-то зависнет, наступит период ожидания. Вы не сможете принять решение, какой-то человек не сможет приехать. Всё застыло на одном месте и никуда не двигается.

Туз кубков Таро - значение

Ожидание не будет напрасным. Вы получите предложение, возможность получения какой-то прибыли, подарок судьбы, дар небес. Это может быть и любовь, и творчество. Может быть начало нового романа или какого-то периода, который принесёт вам прекрасные эмоции.

4 пентаклей Таро - значение

Карта финансовой стабильности. Карта говорит о том, что, может быть, вы будете копить деньги на что-то, вкладывать их, возможно, в недвижимость. То есть это не про "потратить", а про то, чтобы накопить, инвестировать или купить что-то серьезное (например, квартиру или машину) - то, что принесёт стабильность. Может быть, новая работа со стабильной зарплатой.

Рыцарь жезлов Таро - значение

После этого периода ожидания всё будет развиваться очень быстро. Рыцарь жезлов - это скорость, поездка, путешествие, переезд. К вам могут приехать гости, или просто ваши дела будут продвигаться с отличной скоростью. Может, вы что-то придумаете и предложите, будете лидером.

7 мечей Таро - значение

Когда вам захочется откуда-то сбежать: может, с работы в отпуск, может, от родственников. Вы можете найти новую работу и уходить со старой - тихонько уйти или сбежать. Иногда карта говорит о том, что за вашей спиной кто-то что-то проворачивает. Если это бизнес, то следите, чтобы у вас клиентов не увели. Учитывайте, что другой человек может делать что-то за вашей спиной.

Башня Таро - значение

Смена планов. Что-то поменяется: ваши планы, убеждения, ценности. Что-то, чего вы не ожидали, потому что Башня отыгрывается как неожиданная карта.

Туз жезлов Таро - значение

Что бы ни случилось, всё повернётся в вашу сторону. Появятся новые возможности. Вы будете чем-то гордиться, у вас появятся новые желания, новые планы и много энергии.

Королева пентаклей Таро - значение

Девушка (по гороскопу - Телец, Дева или Козерог) появится в жизни Овнов в августе. Может быть, это ваш бухгалтер, финансовый советник, ваша мама, подруга или начальница.

Может, вы пойдёте в банк что-то оформлять.

2 пентаклей Таро - значение

Карта финансового баланса. Деньги будут приходить и уходить. Может быть, вы будете переводить деньги другому человеку, из одной страны в другую.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

2 кубков Таро - значение

Это карта любви. Вас ждут встречи, знакомства, свидания, договорённости. Очень хорошая карта для сделок.

Туз кубков Таро - значение

У Овнов начнется роман или будет второй медовый месяц с мужем или женой.

Не исключено предложение руки и сердца.

4 кубков Таро - значение

Карта отдыха. Вы никуда не торопитесь. Возможно, даже будете отказываться от каких-то предложений: захотите побыть дома или отдохнуть в отеле, отключив телефон.

9 пентаклей Таро - значение

Карта финансового успеха. У вас достаточно денег на все, чего вы хотите.

"Это когда на всё хватает - абсолютная кульминация в финансах и не только. Это связано и с энергией: есть свободное время, есть желание, энергия и деньги на всё, что вы хотите. Очень хорошая карта, карта достижений", - объяснила Анжела Перл.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Овнов на август 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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