Пауза, а затем резкий прорыв в финансах: гороскоп Таро на август 2026 для Овнов

Кратко:
- Карты Таро пророчат финансовый успех, крупную покупку и новые доходы
- В конце лета Овнов ждут любовь, быстрый прорыв и переоценка ценностей
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2026 для знака зодиака Овен.
Таро-прогноз для Овнов на август 2026
Король мечей Таро - значение
Мужчина воздушной стихии (Близнецы, Весы или Водолей) или специалист в какой-то области (юрист, врач или преподаватель) сыграет роль в жизни Овнов в августе, рассказала специалист на своем Youtube-канале.
Повешенный Таро - значение
Что-то зависнет, наступит период ожидания. Вы не сможете принять решение, какой-то человек не сможет приехать. Всё застыло на одном месте и никуда не двигается.
Туз кубков Таро - значение
Ожидание не будет напрасным. Вы получите предложение, возможность получения какой-то прибыли, подарок судьбы, дар небес. Это может быть и любовь, и творчество. Может быть начало нового романа или какого-то периода, который принесёт вам прекрасные эмоции.
4 пентаклей Таро - значение
Карта финансовой стабильности. Карта говорит о том, что, может быть, вы будете копить деньги на что-то, вкладывать их, возможно, в недвижимость. То есть это не про "потратить", а про то, чтобы накопить, инвестировать или купить что-то серьезное (например, квартиру или машину) - то, что принесёт стабильность. Может быть, новая работа со стабильной зарплатой.
Рыцарь жезлов Таро - значение
После этого периода ожидания всё будет развиваться очень быстро. Рыцарь жезлов - это скорость, поездка, путешествие, переезд. К вам могут приехать гости, или просто ваши дела будут продвигаться с отличной скоростью. Может, вы что-то придумаете и предложите, будете лидером.
7 мечей Таро - значение
Когда вам захочется откуда-то сбежать: может, с работы в отпуск, может, от родственников. Вы можете найти новую работу и уходить со старой - тихонько уйти или сбежать. Иногда карта говорит о том, что за вашей спиной кто-то что-то проворачивает. Если это бизнес, то следите, чтобы у вас клиентов не увели. Учитывайте, что другой человек может делать что-то за вашей спиной.
Башня Таро - значение
Смена планов. Что-то поменяется: ваши планы, убеждения, ценности. Что-то, чего вы не ожидали, потому что Башня отыгрывается как неожиданная карта.
Туз жезлов Таро - значение
Что бы ни случилось, всё повернётся в вашу сторону. Появятся новые возможности. Вы будете чем-то гордиться, у вас появятся новые желания, новые планы и много энергии.
Королева пентаклей Таро - значение
Девушка (по гороскопу - Телец, Дева или Козерог) появится в жизни Овнов в августе. Может быть, это ваш бухгалтер, финансовый советник, ваша мама, подруга или начальница.
Может, вы пойдёте в банк что-то оформлять.
2 пентаклей Таро - значение
Карта финансового баланса. Деньги будут приходить и уходить. Может быть, вы будете переводить деньги другому человеку, из одной страны в другую.
2 кубков Таро - значение
Это карта любви. Вас ждут встречи, знакомства, свидания, договорённости. Очень хорошая карта для сделок.
Туз кубков Таро - значение
У Овнов начнется роман или будет второй медовый месяц с мужем или женой.
Не исключено предложение руки и сердца.
4 кубков Таро - значение
Карта отдыха. Вы никуда не торопитесь. Возможно, даже будете отказываться от каких-то предложений: захотите побыть дома или отдохнуть в отеле, отключив телефон.
9 пентаклей Таро - значение
Карта финансового успеха. У вас достаточно денег на все, чего вы хотите.
"Это когда на всё хватает - абсолютная кульминация в финансах и не только. Это связано и с энергией: есть свободное время, есть желание, энергия и деньги на всё, что вы хотите. Очень хорошая карта, карта достижений", - объяснила Анжела Перл.
Смотрите видео - Таро-прогноз для Овнов на август 2026 от Анжелы Перл:
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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