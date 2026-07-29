Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

С кем Стрелец построит самые крепкие отношения: четыре лучших знака зодиака

Анна Ярославская
29 июля 2026, 10:14
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака способны выдержать свободолюбивый и переменчивый характер Стрельца.
Гороскоп Стрелец
Любовная совместимость Стрельца: названы знаки зодиака, с которыми ему лучше всего / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие четыре знака лучше всего подходят Стрельцу
  • Почему союз с Овном называют "пожаром чувств"
  • Чем Стрельца привлекают Рыбы и Лев

Стрелец - один из самых свободолюбивых и энергичных знаков зодиака. Ему нужен партнер, который не будет ограничивать его стремление к новым впечатлениям, а наоборот, разделит любовь к приключениям и переменам.

Астрологи считают, что представители четырех знаков зодиака способны лучше других построить со Стрельцом крепкие и гармоничные отношения.

видео дня

Кто станет идеальным партнером для Стрельца

Как пишет Elite Daily, Стрельцу нужен человек, который не боится выходить из зоны комфорта, любит перемены и готов вместе с ним исследовать мир.

Стрелец не станет долго задерживаться рядом с человеком, который ограничивает его свободу или не разделяет его стремление к новым впечатлениям. По мнению астрологов, лучше всего ему подходят Овны, Близнецы, Лев и Рыбы.

Стрелец + Овен: союз, который выдержит любые испытания

Если описать отношения Овна и Стрельца одним словом, это будет "захватывающие".

Оба принадлежат к стихии Огня, поэтому между ними практически сразу возникает сильное притяжение. Их страсть легко превращается в настоящий пожар чувств.

Овен - инициативный и смелый знак, который не боится рисковать и всегда готов действовать первым. Стрелец же с радостью поддерживает любую авантюру и только усиливает энергию своего партнера.

Оба постоянно стремятся к новым достижениям, любят яркие эмоции и не позволяют отношениям превратиться в рутину.

Этот союз можно сравнить с двумя супергероями, которые вместе спасают мир и по пути влюбляются друг в друга.

Стрелец + Близнецы: они идеально дополняют друг друга

Союз Близнецов и Стрельца способен стать одним из самых важных в жизни обоих.

Эти знаки находятся друг напротив друга в зодиакальном круге, поэтому каждый обладает теми качествами, которых не хватает другому.

Иногда они буквально выводят друг друга из себя. Но когда между ними возникает настоящая связь, отношения становятся настолько яркими и эмоциональными, что напоминают настоящий фейерверк.

Впрочем, различия между ними могут стать и причиной конфликтов, если оба не научатся идти на компромисс.

Достаточно вспомнить знаменитые пары вроде Анджелины Джоли (Близнецы) и Брэда Питта (Стрелец). Между ними всегда было много страсти, но столь же сильными оказывались и разногласия.

знаки зодиака, стихия огонь, знаки огня, гороскоп
Знаки зодиака - стихия огонь / Инфографика: Главред

Стрелец + Лев: самая яркая пара в любой компании

Если вы видите пару, которая буквально притягивает взгляды окружающих своей харизмой и энергетикой, велика вероятность, что перед вами Лев и Стрелец.

Лев восхищает Стрельца своей креативностью, уверенностью и умением блистать. А Стрелец постоянно вдохновляет Льва своей жаждой приключений и оптимизмом.

Хотя Стрелец обожает путешествия и новые открытия, именно рядом со Львом он способен почувствовать, что дом может быть не менее интересным местом, чем весь остальной мир.

С астрологической точки зрения их союз тоже выглядит символично. Львом управляет Солнце - источник света и жизненной энергии. Покровитель Стрельца - Юпитер, планета роста, удачи и больших возможностей, которая всегда стремится к самому яркому и значимому.

Вместе они напоминают золотую корону, украшенную драгоценными камнями: Лев - это золото, а Стрелец - сияющий самоцвет.

гороскоп, совместимость знаков зодиака, лучшие партнеры
Совместимость знаков зодиака - названы лучшие партнеры / Инфографика: Главред

Стрелец + Рыбы: союз без границ

На первый взгляд, Стрелец и Рыбы кажутся не самой очевидной парой. В астрологии эти знаки образуют напряженный аспект, поэтому между ними могут возникать серьезные противоречия.

Однако многие астрологи считают этот союз приятным исключением.

Оба знака традиционно находятся под покровительством Юпитера - планеты изобилия, мудрости, веры и расширения горизонтов. Именно поэтому и Стрелец, и Рыбы умеют верить в невозможное.

Стрелец покоряет Рыб своей смелостью, страстью к жизни, открытостью миру и любовью к приключениям. В свою очередь, Рыбы вдохновляют Стрельца богатым воображением, духовностью и нестандартным взглядом на жизнь.

Каждый помогает другому раскрыть свои лучшие качества, поэтому вместе они способны достичь того, что многим кажется невозможным. Для этой пары границ практически не существует.

Ранее Главред писал, кто идеальная пара для Тельца - с кем этот знак зодиака будет по-настоящему счастлив.

Также мы писали о том, кто идеальная пара для Близнецов.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Elite Daily

Elite Daily - это одно из крупнейших американских digital-изданий для аудитории миллениалов и поколения Z. Ресурс считается одним из лучших в США.

Сайт принадлежит медиакомпании Bustle Digital Group (BDG), которая владеет рядом популярных lifestyle-проектов.

Раздел Elite Daily Astrology включает:

  • ежемесячные гороскопы;
  • статьи о ретроградном Меркурии, затмениях, полнолуниях;
  • совместимость знаков;
  • астрологический разбор отношений знаменитостей;
  • материалы, связанные с поп-культурой (например, совместимость участников реалити-шоу или знаки героев сериалов).

Elite Daily сотрудничает с профессиональными астрологами.

Одной из самых известных была Челси Джексон - практикующий астролог, работающая с 2019 года. Помимо Elite Daily, она публиковалась в Astrology.com, Refinery29 и Sanctuary Astrology, а также проводит консультации по натальным картам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
знаки зодиака Стрелец гороскоп Стрелец знак Зодиака Стрелец
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны атаковали Пермь: пылает один из крупнейших НПЗ России

Дроны атаковали Пермь: пылает один из крупнейших НПЗ России

12:08Мир
"Мы не можем отвечать ударом на удар": Хмара дал первое интервью

"Мы не можем отвечать ударом на удар": Хмара дал первое интервью

11:55Украина
Украину накроет мощная волна жары: где термометры покажут адские +38 °C

Украину накроет мощная волна жары: где термометры покажут адские +38 °C

11:03Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

Тест на IQ: нужно найти пять отличий в детской комнате за 15 с

Тест на IQ: нужно найти пять отличий в детской комнате за 15 с

В Польше отреагировали на предложение Путина разделить Украину — что сказали

В Польше отреагировали на предложение Путина разделить Украину — что сказали

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

Какой водой заливать огурцы — кипятком или холодной: ответ удивит многих

Какой водой заливать огурцы — кипятком или холодной: ответ удивит многих

Последние новости

12:22

Как заставить петунии зацвести повторно в конце лета: секрет садоводов

12:08

Дроны атаковали Пермь: пылает один из крупнейших НПЗ РоссииВидео

11:55

"Мы не можем отвечать ударом на удар": Хмара дал первое интервью

11:43

Рыдал на кладбище: Киркоров похоронил самых близких

11:26

Простой, но очень сытный завтрак из яиц за 15 минут — рецепт

Если Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь СемиволосЕсли Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь Семиволос
11:03

Украину накроет мощная волна жары: где термометры покажут адские +38 °C

11:03

Черная полоса позади: звезды готовят облегчение для четырех знаков

11:03

Началась передислокация Ту-95МС: какой город может стать главной целью удара РФ

10:55

"Макияж не спасёт ситуацию": в сети разгорелся спор из-за послеродовых изменений

Реклама
10:45

Почему 30 июля не рекомендуется совершать крупные покупки: какой церковный праздник

10:14

С кем Стрелец построит самые крепкие отношения: четыре лучших знака зодиака

09:49

Иран реально готовился нанести удар баллистикой по Украине: NYT раскрыл детали

09:40

Дурова объявили в международный розыск в РФ: грозит пожизненное

09:26

Возвращение Крыма: Зеленский сделал заявление о переговорах относительно полуострова

09:24

Семья разрастается: Орбакайте похвасталась неожиданным пополнением

09:20

Помидоры, клубника и не только: какие растения боятся полива из шланга

09:05

Гороскоп Таро на завтра 30 июля: Тельцам - не сдаваться, Весам - друг

08:53

Король Чарльз больше не спит с королевой: в чем причина

08:38

В Карпатах путешественница запечатлела "Брокенского призрака": уникальное фото

08:36

Лысая, мутные глаза: пропагандистка Симоньян сделала признание о здоровье

Реклама
08:18

После встречи с Зеленским Трамп сделал заявление: что он сказал о переговорах

08:07

Один из крупнейших складов Wildberries уничтожен: дроны мощно атаковали Рязань

07:30

Зеленский сказал, кто на самом деле срывает мирные переговорыВидео

07:22

Что способны сделать с Россией дальнобойные удары - объясняет Шапранмнение

06:47

Удар по нефтяным доходам РФ: Сенат США поддержал суперпакет санкций

05:57

"Смерть" частной жизни: как в СССР строили дома-коммуны и почему идея провалилась

05:37

Гороскоп на завтра, 30 июля: Овнам — напряжение, Весам — незабываемые моменты

05:09

Арбузы вырастут крупными, а дыни — сладкими: нужно сделать всего одну вещьВидео

04:32

Картофель сварится в два раза быстрее: секрет кроется в одном ингредиенте

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке жирафа за 15 с

03:40

Мечутся между двумя огнями: три знака зодиака, склонные к любовным треугольникам

02:15

Планета превратилась в гигантскую печь: названа новая причина гибели динозавров

01:15

РФ выбрала новое направление для атак, под угрозой два крупных города - DeepState

00:21

Какие продукты "боятся" фольги и пищевой пленки: многие ошибаются годамиВидео

28 июля, вторник
23:45

РФ сможет массированно бить дронами по западу Украины: "Флеш" назвал условие

23:02

Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали неожиданные детали переговоров

22:57

Древнее украинское слово "цямрина": что оно на самом деле означает

22:49

Почему нельзя есть яблоки до Спаса: священник раскрыл всю правдуВидео

22:27

"Как выросла": Галкин показал взрослую дочь от Пугачевой

22:22

Названы месяцы рождения людей с выдающимися лидерскими способностями

Реклама
22:16

Климовский: План Кремля по развязыванию мировой войны трещит по швам

22:06

Одна ошибка в жару может "убить" авто: какие вещи нужно убрать из салонаВидео

21:51

Притягивают бедность, как магнит: какие вещи не стоит держать на кухне

21:46

Почему кончики перца чернеют: дело не в болезни, а в одной ошибкеВидео

21:23

Тегеран угрожает Украине: Сибига позвонил главе МИД Ирана

21:21

Лучше, чем уксус и сода: какой способ уничтожит сорняки на дорожках вместе с корнями

20:57

РФ выбрала новые цели: Жданов назвал точную дату массированного обстрела

20:51

Привлекут богатство и удачу: каким четырём знакам зодиака повезёт

20:47

Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны - разведка

20:20

"Ворон" или "крук": как правильно называть черную птицу на украинском языке

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять