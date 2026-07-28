Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Привлекут богатство и удачу: каким четырём знакам зодиака повезёт

Руслана Заклинская
28 июля 2026, 20:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астролог Ария Гмиттер отмечает, что полнолуние 29 июля откроет путь к финансовому успеху четырём знакам зодиака.
Привлекут богатство и удачу: каким четырём знакам зодиака повезёт
Четыре знака зодиака поймают удачу за хвост 29 июля / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака привлекут достаток 29 июля
  • Кому полная Луна принесет удачу
  • Какие возможности откроются для четырех знаков зодиака

Четыре знака зодиака 29 июля могут ощутить положительные изменения в сфере благосостояния и удачи. Полнолуние в Водолее может стать для них временем важных осознаний, освобождения от старых убеждений и открытия новых возможностей.

Главред узнал, какие четыре знака зодиака могут привлечь благосостояние и удачу 29 июля.

видео дня

По словам астролога YourTango Арии Гмиттер, полнолуние в Водолее будет способствовать эмоциональному обновлению и поможет отпустить то, что больше не соответствует жизненным целям. Именно это, по ее мнению, откроет путь к новым перспективам и внутреннему росту.

Водолей

29 июля Водолеи могут получить шанс изменить свою жизнь благодаря новым знакомствам и партнерству. По словам астролога, представители этого знака начнут отпускать убеждения и сомнения, которые долгое время сдерживали их развитие.

Водолеи смогут перестать оглядываться на прошлые ошибки, что придаст им уверенности в собственных силах. Поддержка друзей или единомышленников поможет увидеть свой потенциал и решиться на новые проекты. Именно вера в собственные возможности и готовность двигаться вперед могут стать главными факторами, которые привлекут удачу и достаток.

Лев

Для Львов этот день может принести положительные изменения в личной жизни. Астролог считает, что представители этого знака смогут по-новому взглянуть на отношения и перестанут пытаться контролировать всё, что происходит.

Вместо этого Львы могут сосредоточиться на совместных планах с близким человеком и укреплении взаимного доверия. Такой подход, по словам эксперта, поможет создать более прочный союз и почувствовать настоящую поддержку. Осознание ценности партнерства может стать для Львов источником удачи и внутреннего благополучия.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

29 июля Скорпионы могут почувствовать прилив энергии и желание активно работать над своими целями. Если в последнее время их беспокоили домашние или семейные вопросы, ситуация может начать стабилизироваться.

Благодаря этому Скорпионы обретут больше сил для профессиональной деятельности и реализации новых идей. Астролог отмечает, что в этот день они могут привлекать внимание окружающих, получать положительные отзывы и интересные возможности. Восстановление внутренних ресурсов поможет представителям этого знака уверенно двигаться к своим целям.

Телец

Для Тельцов 29 июля может стать днём, когда наибольшую ценность будут иметь семья и поддержка близких. По словам астролога, именно семейные отношения могут принести ощущение благополучия и счастья.

Представители этого знака могут вспомнить важные события прошлого и осознать, насколько большой вклад в их успех внесли родные люди. Это поможет больше ценить уже достигнутое.

Астролог считает, что для Тельцов удача в этот день может проявиться не столько в финансовой сфере, сколько в ощущении прочной семейной опоры и наследия, которое продолжает укрепляться с годами.

Читайте также:

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тегеран угрожает Украине: Сибига позвонил главе МИД Ирана

Тегеран угрожает Украине: Сибига позвонил главе МИД Ирана

21:23Украина
Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны - разведка

Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны - разведка

20:47Мир
Оккупанты продвинулись в Харьковской области - DeepState

Оккупанты продвинулись в Харьковской области - DeepState

19:26Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причина

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причина

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

Последние новости

21:51

Притягивают бедность, как магнит: какие вещи не стоит держать на кухне

21:46

Почему кончики перца чернеют: дело не в болезни, а в одной ошибкеВидео

21:23

Тегеран угрожает Украине: Сибига позвонил главе МИД Ирана

21:21

Лучше, чем уксус и сода: какой способ уничтожит сорняки на дорожках вместе с корнями

20:57

РФ выбрала новые цели: Жданов назвал точную дату массированного обстрела

Россия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах КремляРоссия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах Кремля
20:51

Привлекут богатство и удачу: каким четырём знакам зодиака повезёт

20:47

Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны - разведка

20:20

"Ворон" или "крук": как правильно называть черную птицу на украинском языке

19:52

Пышное цветение лаванды гарантировано: раскрыта одна хитрость опытных садоводовВидео

Реклама
19:45

Сетки для овощей и фруктов призвали не выбрасывать – в чем причинаВидео

19:34

Агония: жена Пескова угрожает ЕС за санкции и требует ошеломительную компенсацию

19:26

Оккупанты продвинулись в Харьковской области - DeepState

18:56

Еда больше не будет прилипать к сковороде: шеф-повар раскрыл секретВидео

18:43

Бензиновые бунты в РФ: раскрыт худший сценарий для ПутинаВидео

18:30

В Белом доме завершилась встреча Зеленского и Трампа - главное

18:11

В Сенате США согласовали законопроект о новых санкциях против РФ – Bloomberg

17:42

Тест на IQ: нужно найти пять отличий в детской комнате за 15 с

17:30

Встреча Зеленского и Трампа может реанимировать мирные переговоры - FT

17:20

Известный артист рассказал, как присоединился к ВСУ в феврале 2022 года

17:19

Пожелтевшие подушки станут белоснежными: как быстро убрать даже старые пятна

Реклама
17:19

"Они сами очень напуганы": эксперт рассказал, что ждет Иран в случае удара по Украине

17:05

Слова "противень" нет в украинском языке — как сказать правильноВидео

16:24

После шестилетнего перерыва Marvel нашла нового исполнителя роли Черной пантеры

16:21

"Это не случайно": Туск обратился к Навроцкому после нападения на украинцев во Вроцлаве

16:11

Огурцы перестанут горьчить: с какой стороны нужно чистить овощВидео

15:59

Доллар продолжает стремительно расти, а евро подешевел: курс валют на 29 июля

15:29

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

15:22

Повезёт лишь избранным — тем, кому Вселенная подарит шанс 29 июля

15:15

Иран угрожает Украине баллистикой: эксперт объяснил, решится ли Тегеран на удар

15:14

Почему 29 июля нельзя бездельничать: какой церковный праздник

14:47

На грибы лучше не ходить — когда народные приметы советуют остаться дома

14:38

Дочь Тома Круза официально осталась без отца

14:22

Плита и раковина заблестят: самодельная паста спасает от застарелого нагара

14:14

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

14:00

Если Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь Семиволос

13:45

В Польше отреагировали на предложение Путина разделить Украину — что сказали

13:39

Объявлен уровень магнитной бури 29 июля — стоит ли беспокоиться

13:15

Лишь для 5 знаков зодиака — полнолуние откроет путь к большим переменам

13:15

Что означает красивое украинское слово "позаяк": настоящее значение знают не все

12:59

Украина и США готовят новый формат перемирия с Россией — что изменится на фронте

Реклама
12:50

Какой водой заливать огурцы — кипятком или холодной: ответ удивит многих

12:20

Зачем развешивать мыло рядом с помидорами: секрет опытных дачников

12:10

Украина разнесла закрытый стратегический объект Росрезерва: что там хранили

12:07

Андре Тан назвал крутые приемы в одежде, чтобы выглядеть стройней

11:59

Почему нельзя сразу заливать пересохший цветок: ошибка, которая его добьет

11:50

Китайский гороскоп на 29 июля: кому повезет, а кому стоит сдержать эмоции

11:38

Гороскоп Таро на завтра 29 июля: Овнам - действие, Девам - терпение

11:14

"Русскую усадьбу" Задорнова в Латвии снесли под ноль: не хотели даже упоминания

11:14

Украинцев призвали класть фольгу под вазоны: трюк, который решает назойливую проблему

11:11

Арбузы по 5–6 кг без рассады: огородники раскрыли секрет щедрого урожая бахчиВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять