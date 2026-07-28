Гороскоп Таро на завтра 29 июля: Овнам - действие, Девам - терпение

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 29 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на среду для Овна: Туз Жезлов, перевернутый

Очнись, Овен; сегодняшняя карта Таро подчеркивает полное отсутствие мотивации. Но обычно ты с этим плохо справляешься.

С Луной в твоем секторе карьеры ты можешь делать то, что нужно. Когда возникают мысли о прокрастинации, отложи их в сторону. Пришло время делать то, что нужно, несмотря ни на что.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Иерофант, перевернутый

У каждого есть свое мнение, но это не значит, что ты должен его слушать. Луна в Козероге активирует твою личную философию.

С перевернутым Иерофантом тебе напоминают о необходимости думать самостоятельно. Иногда легче следовать за толпой, но сегодня это не так. В среду лучше всего следовать своему собственному пути.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Паж Мечей, перевернутая

Никто не умеет рассказывать истории лучше, чем вы, Близнецы. Паж Мечей символизирует сплетни. Это может быть забавно, если вас интересуют новости и обсуждения популярных тем в интернете.

Однако вам следует быть очень осторожными, чтобы не говорить плохо о людях, которых вы знаете. Это может обернуться против вас. В среду Луна и Козерог напоминают вам, что секреты всегда следует хранить в тайне.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Маг, перевернутая

Вами управляет Луна, поэтому, когда она находится в Козероге, часто закрадываются сомнения в себе, особенно в отношении отношений. В среду ваша карта, Маг, отражает чувство неуверенности, которое может повлиять на вашу работу.

Сегодня сосредоточьтесь на том, чего вы достигли. Обратите внимание на комплименты, которые вы получаете, и на то, о чем вас спрашивают другие, чтобы увидеть свою ценность.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Паж Жезлов

Паж Жезлов - это карта Таро, символизирующая творческую энергию. А с Солнцем в вашем знаке вы сейчас чувствуете себя очень творческим и полным жизни.

В среду Луна в Козероге призывает вас использовать свое воображение. Используйте музыку и веселые занятия, чтобы справиться со стрессом и вспомнить о более приятной стороне жизни.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Колесница, перевернутая

Дева, вы можете чувствовать, что что-то мешает вам достичь цели. Ваша карта Таро на среду, перевернутая Колесница, символизирует блокировку прогресса в какой-либо области вашей жизни.

Обратите особое внимание на то, как сильно вам приходится стараться, чтобы сделать определенные вещи. Сопротивление, которое вы испытываете, не обязательно означает, что вы не можете двигаться вперед. Но это может означать, что вам нужно подождать. Будьте терпеливы.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Тройка Жезлов

Вы интуитивный знак зодиака, и 29 июля ваша карта Таро, Тройка Жезлов, напоминает вам о необходимости смотреть вперед. Вам важно всегда думать о будущем, особенно в дни, когда Луна находится в вашем секторе семьи.

Планирование поможет вам предотвратить проблемы еще до их возникновения. Будьте хорошим слушателем сегодня, чтобы услышать, что беспокоит других, и оказать им поддержку.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Тройка Кубков

Тройка Кубков символизирует эмоциональную гармонию, и это прекрасная карта, если вы планируете провести день с любимым человеком или другом.

В среду сосредоточьтесь на хорошем и стремитесь раскрыть лучшие качества в себе и других. Проявите благодарность за присутствие кого-то в вашей жизни. По возможности, снимайте напряжение; будьте миротворцем.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Паж Пентаклей, перевернутая

Луна в вашем знаке помогает вам заняться самоанализом. Пришло время подумать о том, как вы можете улучшить себя. В среду Паж Пентаклей в перевернутом положении указывает на любые неудачные решения, связанные с финансами.

Спросите себя, делаете ли вы все возможное, чтобы подготовиться к своему финансовому будущему. Обратите внимание на любые чрезмерные траты или привычки, которые можно скорректировать, чтобы сэкономить деньги и снизить уровень стресса.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Отшельник, перевернутая

Полезно проводить время наедине с собой, чтобы спокойно размышлять и думать.

В среду, 29 июля, ваша карта Таро, Отшельник, в перевернутом положении, приглашает вас выйти в мир. Но это не значит, что вы должны отказаться от своего уединения. Это может означать поиск времени для себя, когда вы тратите много энергии на общение с другими. Вам нужно спланировать это заранее.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на среду: Десятка Пентаклей, перевернутая

Иногда дела идут не так, как вы хотите, и это нормально. Это способ Вселенной защитить вас. В среду перевернутая Десятка Пентаклей.

Долгосрочные планы могут потерпеть неудачу. Это просто означает, что вам нужно найти новый способ сделать это. Это дает вам шанс улучшить ситуацию и на самом деле достичь гораздо большего, чем вы изначально думали, потому что теперь у вас больше мудрости.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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