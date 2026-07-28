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Гороскоп на завтра, 29 июля: Девам - обида, Весам - радость

Руслана Заклинская
28 июля 2026, 05:48
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Астрологи рассказали, что предвещают звёзды на 29 июля всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра, 29 июля: Девам — обида, Весам — радость
Гороскоп на 29 июля 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 июля
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 29 июля поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам следует подготовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Терапия улыбкой поможет преодолеть затяжную болезнь. Финансовое положение улучшится. Вечером возможен визит неожиданных гостей. В личной жизни в этот день будет царить гармония. Не позволяйте гордости влиять на ваши решения. Людям этого знака зодиака в этот день стоит воздержаться от алкоголя и сигарет. Ваш муж или жена докажет, что брак действительно заключается на небесах.

Гороскоп на завтра - Телец

Проведите время с детьми - это поможет избавиться от стресса и восстановить силы. Для долгосрочной прибыли благоприятными будут инвестиции. Близкие поддержат вас больше, чем вы ожидали. Людям этого знака зодиака в этот день стоит беречь свою репутацию. Уверенность поможет добиться успеха в работе. Вы сможете провести время с мужем или женой, но в этот день не исключены сплетни о вашей личной жизни.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Чистое удовольствие и наслаждение ждут тех, кто решил развлечься. Давние задолженности и долги наконец-то будут возвращены. Ваши знания и хорошее настроение поразят окружающих. Прошлые счастливые воспоминания помогут вам оставаться занятыми. В этот день вы можете получить хорошие новости на работе. Рожденные под этим знаком зодиака очень интересные: иногда они будут чувствовать себя живыми среди друзей, а иногда захотят провести время в одиночестве. Кроме того, вы сможете выделить немного времени для себя в своём плотном графике. Этот день - как весна вашей жизни, он будет полон романтики.

Гороскоп на завтра - Рак

Хороший день, полный счастья. В этот день суд может вынести решение в вашу пользу по денежному делу. Это принесет финансовую выгоду. Не все ожидания от близких оправдаются, поэтому стоит изменить подход. Настроение может испортить любимый человек, но на работе вы почувствуете улучшение. В этот день вам захочется вернуться к любимым занятиям из детства.

Гороскоп на завтра - Лев

Избегайте высококалорийной диеты, чтобы оставаться в форме и хорошем настроении. В этот день должник может неожиданно вернуть вам деньги. Бытовая ситуация будет несколько непредсказуемой. Ближе к вечеру возможны романтические переживания. На работе даже враги могут стать союзниками благодаря доброму поступку. Вы сможете провести свободное время с друзьями. Супружеская жизнь в этот день подарит необычные моменты.

Гороскоп на завтра - Дева

Здоровье останется хорошим, несмотря на плотный график. В этот день благоприятные условия для сделок с недвижимостью и финансами. Друзья могут пригласить вас в гости на приятный вечер. Любимый человек будет в непредсказуемом настроении, поэтому стоит вести себя осторожно. Незавершённые дела оставят мало времени на отдых. В этот день вам захочется провести время в одиночестве за книгой. Грубое поведение мужа или жены может повлиять на ваше настроение.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Не исключено увеличение семейных медицинских расходов. В этот день вы можете получить финансовую выгоду благодаря детям, что принесет радость. Ваши знания и хорошее настроение поразят окружающих. Вторая половинка будет думать о вас в течение дня. На работе успех будет зависеть от умения презентовать идеи и проявлять решительность. Не удастся провести время с близкими людьми. В отношениях с мужем или женой возможны напряжения из-за недоверия.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Лучший день для перезагрузки и укрепления здоровья. В этот день вы сможете привлечь средства, вернуть долги или начать новые проекты. Дети помогут по дому. Несмотря на конфликты, личная жизнь будет гармоничной. Настало время для важных перемен в карьере. Чрезмерное использование гаджетов может отнять время. Вмешательство посторонних может вызвать проблемы в супружеской жизни.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Вечер в кинотеатре или ужин с мужем или женой помогут вам расслабиться и поднять настроение. Улучшение финансового положения позволит приобрести необходимые вещи. Энергия и энтузиазм принесут положительные результаты и снимут напряжение дома. Избегайте эмоционального давления на партнера. Совместные дела принесут пользу, хотя могут возникнуть трудности со стороны партнеров. Выполняйте задачи вовремя, чтобы оставить время для себя. Леность партнера может повлиять на ваши планы.

Гороскоп на завтра - Козерог

Вы будете счастливы благодаря поддержке окружающих. В этот день стоит контролировать расходы, чтобы избежать будущих проблем. Дети могут попросить помощи со школьными проектами. Не теряйте веру из-за неудач - они являются частью жизни. Работайте над целями незаметно и не раскрывайте планы до достижения успеха. Вы сможете уделить время себе, занявшись любимым делом или спортом. Если у мужа или жены будет плохое настроение, лучше избегать споров.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день кто-то из братьев или сестер может попросить у вас денег, что повлияет на ваши финансы. Дети могут обратиться за помощью со школьными проектами. Рабочая нагрузка может вызвать напряжение, поэтому стоит отдохнуть. Доминирующее поведение может вызвать критику со стороны коллег. У вас будет время для себя, чтобы заняться любимым делом или спортом. Поддержки от мужа или жены может оказаться недостаточно.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Используйте свою энергию, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Избегайте долгосрочных инвестиций и проведите приятное время с хорошим другом. Подарок от родственника из-за границы принесет радость. Сила любви будет вдохновлять вас. Коллеги и подчинённые будут полезны в делах. Несмотря на насыщенный день, вы найдёте время для любимых занятий. В этот день вас ждут лучшие моменты в супружеской жизни.

Источник: Astrosage.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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