Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на 29 июля: кому повезет, а кому стоит сдержать эмоции

Константин Пономарев
28 июля 2026, 11:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Гороскоп по восточному календарю на 29 июля подсказывает, кого ждут успех, новые возможности, важные решения и неожиданные перемены.
Китайский гороскоп на 29 июля
Китайский гороскоп на 29 июля / Коллаж Главред, фото: Freepik, Pexels

Вы узнаете:

  • Кто окажется главным счастливчиком дня
  • Каким знакам стоит сдержать эмоции 29 июля
  • Кому судьба готовит неожиданный поворот

29 июля представителям восточного гороскопа стоит обратить внимание на общение, дисциплину и принятие решений. Для одних день принесет удачные возможности, а другим придется бороться с упрямством, стрессом и перепадами настроения.

День пройдет под влиянием энергий, которые помогут многим знакам проявить свои сильные качества. Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Для Крыс наступает благоприятный период, когда можно проявить себя и привлечь внимание окружающих. Главное - не путать уверенность с высокомерием. Открытость и готовность к переменам помогут добиться большего, чем попытки удержать все под контролем.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Быкам день обещает признание и новые возможности. Хорошее настроение, уверенность и доброжелательность помогут произвести нужное впечатление. Общение с друзьями и обсуждение творческих идей могут привести к неожиданно удачным решениям. Важно не поддаваться зависти и не реагировать слишком эмоционально на случайные события.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Тиграм рекомендуется придерживаться четкого плана и не усложнять простые задачи. Семейные вопросы могут отвлечь от важных дел, поэтому необходимо правильно распределить время. Полезно помнить о собственных потребностях и не пытаться угодить всем сразу.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Кроликам стоит довериться своему оптимизму. День благоприятен для старта новых проектов, обучения и поиска практичных решений. Любознательность и природные амбиции помогут использовать открывающиеся возможности себе во благо.

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Драконы будут особенно настойчивыми, однако чрезмерное упрямство может сыграть против них. Если возникнет спорная ситуация, лучше сделать паузу и выслушать чужое мнение, прежде чем принимать окончательное решение.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Представителям этого знака день подходит для наведения порядка дома или на работе.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп / Главред

Организованность позволит быстрее справиться с задачами, а заранее составленный план покупок поможет избежать лишних расходов. Стоит также уделить внимание своему эмоциональному состоянию.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Лошадям придется совмещать семейные обязанности с личными делами. Несмотря на усталость, ответственность поможет справиться с нагрузкой. Вечером желательно найти время для полноценного отдыха и восстановления сил.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Козлам может быть непросто принять важное решение. Лучше обсудить ситуацию с человеком, которому можно доверять. День также благоприятен для встреч с друзьями, семейных посиделок и приятного общения.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Обезьянам стоит избегать подозрительности и резких суждений. Чрезмерная критика способна испортить отношения с людьми, которые готовы оказать поддержку. Хорошим способом снять напряжение станут отдых, работа в саду или вечер под открытым небом.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Петухам не стоит бояться просить помощи. Ответственный подход к делам укрепит доверие окружающих. Благоприятное время для завершения домашних проектов, а вечер может подарить приятные романтические моменты.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Собакам рекомендуется больше времени проводить с близкими и друзьями. Общение поможет избавиться от чувства одиночества и улучшить настроение. Главное - не поддаваться подозрительности и избегать вспышек раздражения.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Эмоции у Свиней могут оказаться особенно сильными, поэтому важно не принимать поспешных решений. Уже вскоре ситуация начнет меняться к лучшему. Участие в совместных проектах и помощь друзьям принесут чувство удовлетворения и могут открыть новые знакомства.

Ранее Главред писал о том, какие дни станут самыми счастливыми для каждого знака зодиака в августе. Судьба подскажет, когда стоит действовать, чтобы воспользоваться шансами судьбы.

Также сообщалось о том, что финансовый гороскоп на август подскажет, какие знаки зодиака могут рассчитывать на карьерные успехи, а астропрогноз поможет избежать неудачных трат.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина разнесла закрытый стратегический объект Росрезерва: что там хранили

Украина разнесла закрытый стратегический объект Росрезерва: что там хранили

12:10Война
Украину накроет сильная жара: синоптик назвала дату резкого изменения погоды

Украину накроет сильная жара: синоптик назвала дату резкого изменения погоды

10:24Синоптик
В Украине резко переписали цены на топливо: сколько придется заплатить 28 июля

В Украине резко переписали цены на топливо: сколько придется заплатить 28 июля

09:52Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Страха больше нет: кого август 2026 заставит пересмотреть всю жизнь

Страха больше нет: кого август 2026 заставит пересмотреть всю жизнь

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для России

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для России

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

Последние новости

12:20

Зачем развешивать мыло рядом с помидорами: секрет опытных дачников

12:10

Украина разнесла закрытый стратегический объект Росрезерва: что там хранили

12:07

Андре Тан назвал крутые приемы в одежде, чтобы выглядеть стройней

11:59

Почему нельзя сразу заливать пересохший цветок: ошибка, которая его добьет

11:50

Китайский гороскоп на 29 июля: кому повезет, а кому стоит сдержать эмоции

Россия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах КремляРоссия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах Кремля
11:38

Гороскоп Таро на завтра 29 июля: Овнам - действие, Девам - терпение

11:14

"Русскую усадьбу" Задорнова в Латвии снесли под ноль: не хотели даже упоминания

11:14

Украинцев призвали класть фольгу под вазоны: трюк, который решает назойливую проблему

11:11

Арбузы по 5–6 кг без рассады: огородники раскрыли секрет щедрого урожая бахчиВидео

Реклама
11:00

Наоми Кэмпбелл надела шлепанцы с сумкой Hermеs за 25 тысяч на Ибице

10:54

Редкий шанс от судьбы: кому звезды приготовят приятные сюрпризы

10:54

В Одессе взорвался автомобиль BMW X5: пострадавший может быть военнослужащим

10:27

Колоссальные убытки: экономист объяснил, какие удары являются самыми болезненными для РФ

10:24

Украину накроет сильная жара: синоптик назвала дату резкого изменения погоды

10:23

Практически скелет: Киркорова заговорил о смерти публично

09:52

В Украине резко переписали цены на топливо: сколько придется заплатить 28 июля

09:43

Трамп и Зеленский проведут "тайные" переговоры: что решится в Вашингтоне уже сегодняВидео

09:14

"Голода не будет, но...": экономист предупредил россиян о катастрофическом сценарииВидео

08:48

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причинаВидео

08:47

"Воевать всей страной": в Кремле обсуждают жёсткий сценарий на фоне провалов в Украине

Реклама
08:18

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атакиВидео

07:57

Из изгоя в фавориты: Зеленский едет в США на волне побед - Politico

06:48

Трамп встретится с Зеленским без камер: время встречи и темы переговоров

05:48

Гороскоп на завтра, 29 июля: Девам — обида, Весам — радость

05:11

Засохшая герань оживет за три дня: какое кухонное средство точно спасет растение

04:46

Зеленые помидоры покраснеют за считанные дни: приём, о котором дачники умалчиваютВидео

04:16

Картофель больше не разварится: что добавить в воду перед варкой

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

03:33

Зачем сыпать соль под кровать — какие свойства ей приписывают

03:14

Как смыть суперклей с рук за две минуты, не повредив кожу — простой лайфхак

02:30

Секрет Марса раскрыт: в NASA нашли удивительное сходство с Землей

01:34

В Киеве прогремели взрывы: что известно о ночной атаке РФ

01:15

Одно растение резко увеличивает урожайность помидоров: садоводы раскрыли секретВидео

00:40

Встреча Зеленского с Трампом: в CNN узнали главную тему переговоров

27 июля, понедельник
23:56

Украинцев избили из-за акцента: новые детали громкого скандала в Польше

23:00

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

22:53

Постель снова станет белоснежной: три ложки какого дешевого средства добавить в барабан

22:52

Война РФ с Украиной затянется: СМИ раскрыли планы Путина и назвали сроки

22:30

После заявления Зеленского Трамп пообещал поговорить с Путиным: что произошло

22:06

Бунт в РФ против Кремля: появился прогноз, какие регионы отделятся первымиВидео

Реклама
22:04

Кому срыв планов принесет удачу: Таро-прогноз на август 2026Видео

21:52

Можно ли называть животных человеческими именами — какие существуют ограничения

21:44

Пятна на помидорах — первый признак беды: чем обработать томаты во время плодоношенияВидео

21:43

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

21:20

Как долго действует сертификат НМТ — что нужно знать абитуриентам

20:55

Эксперты разрешили спор и дали точный совет: где и как правильно хранить яйцаВидео

20:42

Сколько моркови добавлять в бульон — что советуют опытные повара

20:31

Как правильно обрезать огурцы, чтобы собирать урожай до осени — секрет огородникаВидео

20:24

Красивое, но забытое украинское слово "погіддя": что оно на самом деле означает

20:00

Громкие угрозы Ирана в адрес Украины: в ВМС жестко предупредили Тегеран

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять