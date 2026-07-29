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Портал изобилия открыт: как полнолуние 29 июля изменит жизнь каждого знака зодиака

Анна Ярославская
29 июля 2026, 15:10
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"Врата Льва" принесут судьбоносный шанс, который нельзя упустить. Детали раскрыла Анжела Перл.
Агжела Перл
Гороскоп Таро на полнолуние 29 июля 2026 для всех знаков зодиака / скриншот

О чем рассказала Анжела Перл:

  • Полнолуние в Водолее принесет энергию свободы и честности
  • Самым сильным днем для исполнения желаний станет 8 августа
  • Карты Таро показывают важные перемены и новые шансы для каждого

В среду, 29 июля 2026 года, наступает очень важное полнолуние в знаке Водолея. Оно проходит в соединении с Плутоном, а Солнце в это время соединяется с Юпитером. Влияние двух таких мощных планет делает это полнолуние сильным и благоприятным - оно открывает астрологический портал "Врата Льва", когда Солнце, Земля и Сириус выстраиваются в одну линию. Об этом рассказала астролог и таролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

По ее словам, Сириус считается звездой изобилия и исполнения желаний. Этот энергетический портал будет действовать до солнечного затмения 12 августа. Самым сильным днем для загадывания желаний станет 8 августа (08.08).

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Кроме того, полнолуние 30 июля проходит в созвездии, которое отвечает за учителей и наставников, что добавит периоду темы обучения и передачи знаний. А Водолей внесет в атмосферу этого времени стремление к свободе, справедливости и честности.

Анжела Перл составила Таро-прогноз на это полнолуние для всех знаков зодиака.

Гороскоп Таро на полнолуние - Овен

Карта: 3 жезлов

Карта интереса и обучения. Вы можете отправиться учиться, начать преподавать или получить информацию, которая расширит ваш кругозор. Также возможны поездки, путешествия или участие в креативном групповом проекте. Карта показывает, что у вас есть четкие цели и мечтания, вы с оптимизмом смотрите вперед.

Гороскоп Таро на полнолуние - Телец

Карта: Королева жезлов

Огненная карта активности и конкретных действий. Вас ждет прилив энергии, запал и желание воплощать свои идеи в жизнь. Это удачное время для запуска творческих или бизнес-проектов. Также значимую роль в событиях полнолуния может сыграть женщина огненного знака (Овен, Лев или Стрелец).

Гороскоп Таро на полнолуние - Близнец

Карта: Маг

Карта Меркурия, покровителя Близнецов. Маг указывает на то, что время пришло и наступил самый правильный момент для первого шага к своей мечте. Начинайте новые дела, выходите в свет, проявляйте себя на публике - энергетика Врат Льва поможет вам максимально ярко раскрыть свой потенциал.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рак

Карта: Справедливость

Юридическая карта баланса и порядка. Важными событиями могут стать оформление документов, прохождение собеседования, юридические дела или закрытие давних вопросов. Это время, когда в вашу жизнь вернется спокойствие. Также возможна встреча с учителем или ситуация, где вы сами выступите в роли наставника.

Гороскоп Таро на полнолуние - Лев

Карта: Колесница

Карта триумфа, успеха и движения. Львов ждут поездки, путешествия или покупка автомобиля. Карта также содержит романтический подтекст: вас могут пригласить на свадьбу или сделать предложение руки и сердца. Для представителей знака начинается период активного продвижения вперед.

Гороскоп Таро на полнолуние - Дева

Карта: 9 мечей

Период принятия важных решений. Вблизи полнолуния может всплыть новая информация или новость, которая заставит задуматься и поставить точку в каком-то вопросе. Полнолуние высветит то, что пришло время завершить или окончательно прояснить.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на полнолуние - Весы

Карта: 10 жезлов

Карта завершения большого этапа и высокой нагрузки. Вы находитесь у самой цели, но забираете слишком много обязанностей на себя. Полнолуние намекает на необходимость разгрузить себя, подумать о здоровье и делегировать часть задач на работе или дома. Тяжелый период уже на исходе.

Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион

Карта: Туз кубков

Карта новых возможностей и эмоционального подъема. Скорпионов ждут новые перспективные двери, приятные приглашения, знакомства, начало романа или предложение руки и сердца. События этого периода принесут много радости и вдохновения.

Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец

Карта: 6 пентаклей

Финансовая карта гармоничного обмена ресурсами. Стрельцы могут рассчитывать на денежные поступления: выплаты на детей, алименты, стипендию, возвращение долга или подарок. Представителям знака станут доступны новые финансовые ресурсы.

Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог

Карта: Иерофант

Карта стабильности, серьезных намерений и фундаментальных изменений. Возможно приглашение на свадьбу или заключение собственного брака. Также карта может проиграться как переход на новую надежную работу или решение жилищного вопроса. Наступает спокойный и понятный этап жизни.

Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей

Карта: 10 кубков

Карта гармонии, семейного счастья и любви. Водолеев ждет воссоединение с близкими, встреча долгожданных гостей или радостное событие в семье. Полнолуние в вашем знаке принесет ощущение глубокого удовлетворения, уважения и эмоционального комфорта.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы

Карта: Суд

Карта важных жизненных решений и внутреннего просветления. Для некоторых Рыб это может быть связано с реальными судебными или юридическими делами, но чаще карта указывает на принятие решения изменить свою жизнь. Это может касаться смены профессии, переезда, брака или развода. Вы больше не сможете жить по-старому и сделаете шаг к переменам.

Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние 29 июля 2026 от Анжелы Перл:

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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