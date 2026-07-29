Портал изобилия открыт: как полнолуние 29 июля изменит жизнь каждого знака зодиака

О чем рассказала Анжела Перл:
- Полнолуние в Водолее принесет энергию свободы и честности
- Самым сильным днем для исполнения желаний станет 8 августа
- Карты Таро показывают важные перемены и новые шансы для каждого
В среду, 29 июля 2026 года, наступает очень важное полнолуние в знаке Водолея. Оно проходит в соединении с Плутоном, а Солнце в это время соединяется с Юпитером. Влияние двух таких мощных планет делает это полнолуние сильным и благоприятным - оно открывает астрологический портал "Врата Льва", когда Солнце, Земля и Сириус выстраиваются в одну линию. Об этом рассказала астролог и таролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.
По ее словам, Сириус считается звездой изобилия и исполнения желаний. Этот энергетический портал будет действовать до солнечного затмения 12 августа. Самым сильным днем для загадывания желаний станет 8 августа (08.08).
Кроме того, полнолуние 30 июля проходит в созвездии, которое отвечает за учителей и наставников, что добавит периоду темы обучения и передачи знаний. А Водолей внесет в атмосферу этого времени стремление к свободе, справедливости и честности.
Анжела Перл составила Таро-прогноз на это полнолуние для всех знаков зодиака.
Гороскоп Таро на полнолуние - Овен
Карта: 3 жезлов
Карта интереса и обучения. Вы можете отправиться учиться, начать преподавать или получить информацию, которая расширит ваш кругозор. Также возможны поездки, путешествия или участие в креативном групповом проекте. Карта показывает, что у вас есть четкие цели и мечтания, вы с оптимизмом смотрите вперед.
Гороскоп Таро на полнолуние - Телец
Карта: Королева жезлов
Огненная карта активности и конкретных действий. Вас ждет прилив энергии, запал и желание воплощать свои идеи в жизнь. Это удачное время для запуска творческих или бизнес-проектов. Также значимую роль в событиях полнолуния может сыграть женщина огненного знака (Овен, Лев или Стрелец).
Гороскоп Таро на полнолуние - Близнец
Карта: Маг
Карта Меркурия, покровителя Близнецов. Маг указывает на то, что время пришло и наступил самый правильный момент для первого шага к своей мечте. Начинайте новые дела, выходите в свет, проявляйте себя на публике - энергетика Врат Льва поможет вам максимально ярко раскрыть свой потенциал.
Гороскоп Таро на полнолуние - Рак
Карта: Справедливость
Юридическая карта баланса и порядка. Важными событиями могут стать оформление документов, прохождение собеседования, юридические дела или закрытие давних вопросов. Это время, когда в вашу жизнь вернется спокойствие. Также возможна встреча с учителем или ситуация, где вы сами выступите в роли наставника.
Гороскоп Таро на полнолуние - Лев
Карта: Колесница
Карта триумфа, успеха и движения. Львов ждут поездки, путешествия или покупка автомобиля. Карта также содержит романтический подтекст: вас могут пригласить на свадьбу или сделать предложение руки и сердца. Для представителей знака начинается период активного продвижения вперед.
Гороскоп Таро на полнолуние - Дева
Карта: 9 мечей
Период принятия важных решений. Вблизи полнолуния может всплыть новая информация или новость, которая заставит задуматься и поставить точку в каком-то вопросе. Полнолуние высветит то, что пришло время завершить или окончательно прояснить.
Гороскоп Таро на полнолуние - Весы
Карта: 10 жезлов
Карта завершения большого этапа и высокой нагрузки. Вы находитесь у самой цели, но забираете слишком много обязанностей на себя. Полнолуние намекает на необходимость разгрузить себя, подумать о здоровье и делегировать часть задач на работе или дома. Тяжелый период уже на исходе.
Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион
Карта: Туз кубков
Карта новых возможностей и эмоционального подъема. Скорпионов ждут новые перспективные двери, приятные приглашения, знакомства, начало романа или предложение руки и сердца. События этого периода принесут много радости и вдохновения.
Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец
Карта: 6 пентаклей
Финансовая карта гармоничного обмена ресурсами. Стрельцы могут рассчитывать на денежные поступления: выплаты на детей, алименты, стипендию, возвращение долга или подарок. Представителям знака станут доступны новые финансовые ресурсы.
Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог
Карта: Иерофант
Карта стабильности, серьезных намерений и фундаментальных изменений. Возможно приглашение на свадьбу или заключение собственного брака. Также карта может проиграться как переход на новую надежную работу или решение жилищного вопроса. Наступает спокойный и понятный этап жизни.
Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей
Карта: 10 кубков
Карта гармонии, семейного счастья и любви. Водолеев ждет воссоединение с близкими, встреча долгожданных гостей или радостное событие в семье. Полнолуние в вашем знаке принесет ощущение глубокого удовлетворения, уважения и эмоционального комфорта.
Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы
Карта: Суд
Карта важных жизненных решений и внутреннего просветления. Для некоторых Рыб это может быть связано с реальными судебными или юридическими делами, но чаще карта указывает на принятие решения изменить свою жизнь. Это может касаться смены профессии, переезда, брака или развода. Вы больше не сможете жить по-старому и сделаете шаг к переменам.
Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние 29 июля 2026 от Анжелы Перл:
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