Кого ждут большие деньги и новые возможности: расклад Таро на август 2026

Последний месяц лета изменит все привычные планы. Детали раскрыла Анжела Перл.

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Гороскоп для Львов на август 2026 - Таро расклад Анжелы Перл / скриншот

Кратко:

Солнечное затмение 12 августа в знаке Льва принесет подарки судьбы

Таро-расклад обещает знаку Лев карьерный рост и высокий доход

В конце месяца карты предсказывают решение давних проблем

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2026 для знака зодиака Лев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в августе нас ждут сразу два затмения. Одно из них - солнечное затмение 12 августа - пройдет именно в знаке Льва. Это замечательное затмение, которое принесет подарки судьбы. Все перемены и неожиданные повороты этого периода будут только к лучшему.

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Таро-прогноз для Львов на август 2026

Солнце Таро - значение

Это карта-покровитель знака Лев. Солнце - символ огромной энергии, отпуска, радости и счастья. Возможны новости о беременности, рождении ребенка или приглашение стать крестными. Карта дает отличный финансовый успех, рост в бизнесе, прекрасное здоровье и исцеление.

3 пентаклей Таро - значение

Командная работа и творческий процесс. Возможно проведение фотосессии, ремонт с привлечением специалистов (дизайнеров, стилистов) или обучение новому мастерству, которое в будущем принесет доход.

7 кубков Таро - значение

Карта выбора. Вам предстоит выбирать из нескольких вариантов: это может касаться покупки или аренды жилья, выбора автомобиля или места для отдыха.

Верховная жрица Таро - значение

Глубокая интуиция и раскрытие тайн. Тайное станет явным, вы получите нужную информацию. Слушайте своё тело и внутренний голос - все ответы уже есть внутри вас.

6 пентаклей Таро - значение

Гармоничный обмен ресурсами. Денежные поступления: финансовая поддержка, выплаты на детей, алименты, оплата от клиентов или за проект. Взамен вы дарите или получаете любовь и искреннюю благодарность.

Маг Таро - значение

Время действовать и проявлять свои таланты! Самый подходящий момент выходить на сцену, читать лекции или запустить новый бизнес. Сделайте первый шаг - у вас есть все необходимые ресурсы для успеха.

Справедливость Таро - значение

Оформление важных юридических документов, сделок купли-продажи, налоговых вопросов или росписи (бракосочетания). Также это карта обретения жизненного баланса.

7 мечей Таро - значение

Будьте внимательны к окружению: возможны сплетни за спиной, зависть или негативные комментарии. Также карта предупреждает о риске воровства (берегите ценные вещи и свои идеи).

Туз пентаклей Таро - значение

Прекрасный финансовый шанс. У вас появится новый источник дохода, новая работа, крупный проект или продвижение по службе с повышением зарплаты.

5 мечей Таро - значение

Перемены в окружении и привычных коммуникациях. Желание выйти из какого-то круга общения или поменять подход в работе/соцсетях.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Четверка мечей Таро - значение

Необходимость паузы и отдыха. Хорошее время для отпуска, поездки на пляж, отключения телефона, а также для планового медицинского обследования.

Шут Таро - значение

Начало абсолютно нового жизненного цикла. Карта приключений, поездок за границу, изучения языков, оформления документов на переезд и приятных неожиданных сюрпризов.

9 пентаклей Таро - значение

Выход на высокий уровень доходов, кульминация успехов. Вы сможете позволить себе яркие развлечения, наряды, шопинг, рестораны и концерты.

Влюбленные Таро - значение

Прекрасный период для любви, романтических знакомств и курортных романов. В бизнесе - легкое заключение взаимовыгодных сделок и успешных партнерских соглашений.

Башня Таро - значение

В конце месяца что-то может пойти не по плану (разрушение старых замыслов, расставание, увольнение). Но на смену разрушенному вы быстро построите новый, более совершенный план.

10 мечей Таро - значение

Карта говорит о финальном разрешении долгой и болезненной проблемы. Все затянувшиеся трудности и "занозы" в конце месяца окончательно уйдут из вашей жизни, принеся долгожданное облегчение.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Львов на август 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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