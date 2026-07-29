Астрологи назвали знаки зодиака, которым август сулит неприличное богатство

Вы узнаете:
- Гороскоп для Дев
- Гороскоп для Близнецов
- Гороскоп для Рыб
Август 2026 года может открыть новые финансовые возможности для представителей трех знаков зодиака. По мнению астрологов, этот месяц станет временем переоценки целей, пересмотра отношения к деньгам и поиска путей к устойчивому благополучию. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на YourTango.
Первые дни августа пройдут под влиянием посттеневой фазы Меркурия, которая завершится 6 августа. В этот период специалисты советуют не торопиться с крупными финансовыми решениями, внимательно проверять документы и тщательно анализировать любые сделки. Затмения также могут принести неожиданные события: первое подтолкнет к смелым действиям, а второе поможет отказаться от того, что больше не приносит пользы.
По мнению астрологов, влияние оси Льва и Водолея позволит по-новому взглянуть на понятие успеха и сосредоточиться на собственных целях, а не на чужих ожиданиях.
Дева
Для Дев август станет благоприятным временем для сотрудничества и совместных проектов. С 6 августа Венера перейдет в знак Весов и будет находиться там до 10 сентября, усиливая значение партнерских отношений как в работе, так и в бизнесе.
Астрологи считают, что новые деловые связи и надежные союзники помогут эффективнее использовать ресурсы и приблизиться к финансовому росту. Однако из-за предстоящего ретроградного движения Венеры рекомендуется избегать поспешных решений и внимательно выбирать партнеров.
Во второй половине периода могут проявиться результаты усилий, приложенных ранее. Главное - сотрудничать только с теми людьми, которые разделяют ваши цели и ценности.
Близнецы
Для Близнецов август станет временем переосмысления отношения к деньгам. По мнению астрологов, представители этого знака смогут понять, что настоящее благополучие определяется не только уровнем доходов, но и ощущением стабильности и внутреннего комфорта.
11 августа Марс перейдет в знак Рака, а уже на следующий день к нему присоединится астероид Церера. Такое сочетание усилит стремление развивать новые проекты, искать дополнительные источники дохода и строить долгосрочные финансовые планы.
При этом астрологи советуют помнить, что материальный успех будет приносить удовлетворение лишь тогда, когда он способствует гармонии в жизни и помогает достигать действительно важных целей.
Рыбы
Для Рыб август может стать периодом серьезных перемен в финансовой сфере. По мнению астрологов, представители этого знака получат шанс пересмотреть свои привычки, определить долгосрочные цели и выстроить более надежную стратегию управления деньгами.
14 августа астероид Паллада начнет ретроградное движение в Овне, а 25 августа к нему присоединится Веста. Вместе с ретроградными Нептуном и Сатурном это создаст условия для переоценки приоритетов и финансовых планов.
Астрологи рекомендуют использовать этот период для анализа бюджета, оценки собственных возможностей и пересмотра стоимости своего труда. Они также советуют не недооценивать свои знания и навыки, поскольку именно это может стать основой будущего финансового роста.
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