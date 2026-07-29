Первые дни августа пройдут под влиянием посттеневой фазы Меркурия, которая завершится 6 августа.

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Астрологи назвали знаки зодиака, которым август сулит неприличное богатство / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

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Август 2026 года может открыть новые финансовые возможности для представителей трех знаков зодиака. По мнению астрологов, этот месяц станет временем переоценки целей, пересмотра отношения к деньгам и поиска путей к устойчивому благополучию. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на YourTango.

Первые дни августа пройдут под влиянием посттеневой фазы Меркурия, которая завершится 6 августа. В этот период специалисты советуют не торопиться с крупными финансовыми решениями, внимательно проверять документы и тщательно анализировать любые сделки. Затмения также могут принести неожиданные события: первое подтолкнет к смелым действиям, а второе поможет отказаться от того, что больше не приносит пользы.

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По мнению астрологов, влияние оси Льва и Водолея позволит по-новому взглянуть на понятие успеха и сосредоточиться на собственных целях, а не на чужих ожиданиях.

Дева

Для Дев август станет благоприятным временем для сотрудничества и совместных проектов. С 6 августа Венера перейдет в знак Весов и будет находиться там до 10 сентября, усиливая значение партнерских отношений как в работе, так и в бизнесе.

Астрологи считают, что новые деловые связи и надежные союзники помогут эффективнее использовать ресурсы и приблизиться к финансовому росту. Однако из-за предстоящего ретроградного движения Венеры рекомендуется избегать поспешных решений и внимательно выбирать партнеров.

Во второй половине периода могут проявиться результаты усилий, приложенных ранее. Главное - сотрудничать только с теми людьми, которые разделяют ваши цели и ценности.

Близнецы

Для Близнецов август станет временем переосмысления отношения к деньгам. По мнению астрологов, представители этого знака смогут понять, что настоящее благополучие определяется не только уровнем доходов, но и ощущением стабильности и внутреннего комфорта.

11 августа Марс перейдет в знак Рака, а уже на следующий день к нему присоединится астероид Церера. Такое сочетание усилит стремление развивать новые проекты, искать дополнительные источники дохода и строить долгосрочные финансовые планы.

При этом астрологи советуют помнить, что материальный успех будет приносить удовлетворение лишь тогда, когда он способствует гармонии в жизни и помогает достигать действительно важных целей.

Рыбы

Для Рыб август может стать периодом серьезных перемен в финансовой сфере. По мнению астрологов, представители этого знака получат шанс пересмотреть свои привычки, определить долгосрочные цели и выстроить более надежную стратегию управления деньгами.

14 августа астероид Паллада начнет ретроградное движение в Овне, а 25 августа к нему присоединится Веста. Вместе с ретроградными Нептуном и Сатурном это создаст условия для переоценки приоритетов и финансовых планов.

Астрологи рекомендуют использовать этот период для анализа бюджета, оценки собственных возможностей и пересмотра стоимости своего труда. Они также советуют не недооценивать свои знания и навыки, поскольку именно это может стать основой будущего финансового роста.

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