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Точка перезапуска: кому ретроградный узел принесет долгожданный прорыв

Константин Пономарев
30 июля 2026, 10:49
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После 30 июля жизнь трех знаков зодиака начнет меняться. Ретроградное движение узла откроет путь к важным решениям и новым возможностям.
Ретроградное движение Узла связывают с переоценкой прошлого
Ретроградное движение узла связывают с переоценкой прошлого / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Какие три знака выйдут из периода сомнений и застоя
  • Как ретроградный Узел повлияет на судьбу трех знаков
  • Почему конец июля станет точкой перемен для трех знаков

30 июля 2026 года может стать важной точкой для трех знаков зодиака. Ретроградное движение узла подталкивает их пересмотреть привычный сценарий, перестать ждать помощи со стороны и самостоятельно сделать шаг навстречу переменам.

Иногда перемены начинаются не с неожиданного события, а с простого осознания: прежний образ жизни больше не устраивает. Именно такое внутреннее решение, согласно астрологическому прогнозу, может прийти к Близнецам, Скорпионам и Стрельцам после 30 июля. Об этом пишет Your Tango.

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Ретроградное движение узла в этот период связывают с переоценкой прошлого, поиском нового направления и необходимостью взять ответственность за собственные решения. Для трех знаков это может стать своеобразным сигналом к действию.

Близнецы

Для Близнецов 30 июля может стать днем, когда многое наконец встанет на свои места. Представители знака способны отчетливее понять, чего хотят добиться и какие шаги необходимы для воплощения планов.

Главное изменение связано с отношением к собственной жизни. Близнецы могут устать ждать подходящего момента или надеяться, что кто-то другой решит накопившиеся проблемы. Постепенно приходит понимание: если хочется перемен, начинать придется самостоятельно.

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Воздушные знаки зодиака / Инфографика: Главред

Ретроградное движение узла словно подталкивает Близнецов выйти из роли наблюдателя. Вместо бесконечных сомнений появляется желание действовать, учиться новому и работать над собой.

Этот период особенно хорошо подходит для пересмотра целей. То, что раньше казалось слишком сложным или недостижимым, может получить новый шанс.

Скорпион

Скорпионам после 30 июля может особенно сильно захотеться перемен. Представители знака способны почувствовать, что устали от затянувшегося плохого настроения, однообразия или обстоятельств, которые давно перестали приносить удовольствие.

При этом речь идет не только о внешних изменениях. Скорпиону придется разобраться с собственным настроем и понять, чего именно ему не хватает для ощущения удовлетворенности жизнью.

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Водные знаки зодиака / Инфографика: Главред

Астрологический прогноз связывает этот период с появлением дополнительного импульса для действий. Желание наполнить жизнь радостью, творчеством и новыми впечатлениями может оказаться сильнее привычки оставаться в зоне комфорта.

Скорпионам важно не игнорировать собственные идеи. Даже небольшое решение, принятое в конце июля, способно стать первым шагом к более заметным переменам.

Стрелец

Для Стрельцов ретроградное движение узла может стать источником уверенности и творческого вдохновения. Представители знака получат возможность посмотреть на свои способности иначе и вспомнить, что способны справляться с задачами, которые раньше казались им слишком сложными.

Главное условие этого периода - не закрываться от новых возможностей. Неожиданное предложение, знакомство или идея могут оказаться полезнее, чем кажется на первый взгляд.

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Огненные знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрельцам стоит сохранять любопытство и готовность учиться. Чем внимательнее они будут относиться к новому опыту, тем больше возможностей смогут заметить вокруг себя.

Для этого знака конец июля может стать временем, когда уверенность в себе начнет постепенно возвращаться. Стрелец способен не просто ждать благоприятных обстоятельств, а самостоятельно выбирать направление движения.

Ранее Главред писал о том, какие дни станут самыми счастливыми для каждого знака зодиака в августе. Судьба подскажет, когда стоит действовать, чтобы воспользоваться шансами судьбы.

Также сообщалось о том, что финансовый гороскоп на август подскажет, какие знаки зодиака могут рассчитывать на карьерные успехи, а астропрогноз поможет избежать неудачных трат.

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