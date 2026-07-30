Кто разбогатеет и купит жилье уже в августе 2026: гороскоп Таро на месяц

Читайте в материале:
- Какие финансовые сюрпризы и карьерный рост ждут Дев в августе
- Почему таролог советует готовиться к выбору и поездкам
- Месяц завершится романтической встречей или предложением руки
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2026 для знака зодиака Дева.
Таро-прогноз для Дев на август 2026
Август будет крайне важным и насыщенным периодом: нас ждут сразу два затмения, одно из которых - лунное. Оно пройдет в самом конце месяца прямо в секторе отношений Дев и окажет прямое и сильное влияние на личную жизнь и партнерство, рассказала специалист на своем Youtube-канале.
2 пентаклей Таро - значение
В августе Девам предстоит активно заниматься денежными вопросами. Возможны переводы, смены работы или поиск дополнительной подработки. Карта указывает на появление двух источников дохода, двойные выплаты или успешное финансовое партнерство.
В любом случае ваш бюджет будет в полном балансе: несмотря на расходы, на всё необходимое денег хватит. Не исключены и крупные покупки - например, сделка по недвижимости или авто.
9 жезлов - Таро значение
Ваши профессиональные заслуги и статус в обществе заметно вырастут. Карта показывает движение вверх по карьерной лестнице, уверенность в собственных силах и готовность брать ответственность за крупные задачи.
Королева пентаклей - Таро значение
Ожидайте денежные поступления, подарки, поддержку или оплату ваших проектов. Финансовая ситуация обещает быть крайне благополучной.
Рыцарь жезлов - Таро значение
Карта скорости и движения. Вас ожидает динамичная поездка, спонтанный отпуск на несколько дней, либо к вам самим приедут гости. Также возможна покупка личного транспорта (от машины до велосипеда). В делах вы проявите себя как настоящий лидер и вдохновитель.
7 кубков - Таро значение
Карта выбора. Она выпала в раскладе дважды, что подчеркивает необходимость принятии важного решения. Вам предстоит выбирать из нескольких вариантов: это может быть выбор отеля для отдыха, билетов, покупка одежды или варианты по недвижимости. Напряжение спадет, как только вы определитесь: выбор окажется верным и принесет вам перемены к лучшему под поддержкой высших сил.
5 кубков - Таро значение
Карта предупреждает о небольших мелких разочарованиях или накладках. Возможны срывы планов, задержка рейса или отмена встречи. Относитесь к этому спокойно - это необходимые эмоциональные перестройки.
Королева мечей - Таро значение
Эта карта выпала трижды. Важнейшая фигура вашего августа. Это строгая, аналитичная женщина (воздушных знаков зодиака: Близнец, Весы или Водолей), с которой предстоит встретиться или созвониться не менее трех раз. Это может быть ваш юрист, врач, бухгалтер, начальница, свекровь или преподаватель. К ее мнению точно стоит прислушаться.
Маг (выпал дважды) и Туз жезлов - Таро значение
Это уникальное сочетание. Карта Маг говорит о том, что наступило идеальное время для старта любых начинаний - от бизнеса до новых отношений. У вас есть все ресурсы, энергия и возможности для реализации задуманного. Двери перед вами открываются.
Солнце - Таро значение
Несет богатый улов, отличное здоровье, отпускное настроение, успех в бизнесе и хорошую прибыль.
Туз кубков - Таро значение
Расклад завершается роскошной картой - это зарождение новых искренних чувств, романтическая встреча, предложение руки и сердца, либо получение долгожданного подарка и признания.
Смотрите видео - Таро-прогноз для Дев на август 2026 от Анжелы Перл:
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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