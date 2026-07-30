Гороскоп Таро для Весов на август 2026: новый уровень жизни, брак и тайные враги

В последний месяц лета в жизни Весов есть риск задержки. Этот период стоит использовать для отпуска.

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Гороскоп Таро для Весов на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / скриншот

О чем рассказала Анжела Перл:

Карты Таро гарантируют Весам финансовую прибыль и крупные покупки

Редкое сочетание четырех пажей откроет путь к обучению и новым проектам

Семерка мечей предупреждает об обмане и интригах

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2026 для знака зодиака Весы.

Таро-прогноз для Весов на август 2026

6 пентаклей - Таро значение

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Расклад начинается с отличной финансовой карты. Вас ждет получение денег, материальная помощь или успешный обмен ресурсами. В начале месяца ожидается гарантированная прибыль - как в виде выплат, так и в виде вашей поддержки близким, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

10 пентаклей и Туз пентаклей - Таро значение

Урожайный период для бюджета. Финансовая ситуация будет под надежной защитой. Возможны крупная покупка (включая недвижимость), инвестиции, начисление бонусов, премий, алиментов или социальной помощи. Туз пентаклей дополнительно указывает на выигрыш, новые источники дохода и отличное самочувствие.

В вашем раскладе для Весов выпали сразу четыре пажа - это редкое сочетание, указывающее на период начинаний и заботы:

Паж мечей: Получение документов, важной информации, начало обучения или поступление.

Паж жезлов: Запуск новых проектов, исследование свежих идей, поездки на семинары и экскурсии.

Паж пентаклей: Решение финансовых вопросов, аудит бизнеса, подсчет бюджета или оформление кредита.

Паж кубков: Указывает на долгожданный улов, прибыль, удачу и возможную новость о беременности.

"Если тема детей для вас сейчас не актуальна, Пажи призывают обратить внимание на своего "внутреннего ребенка". Вспомните, что дарило вам искренний восторг и радость, и разрешите себе загореться новыми увлечениями", - сказала Анжела Перл.

Мир - Таро значение

Переход на совершенно новый уровень жизни. Это может быть заграничная поездка, знакомство с иностранцем, новость о браке или долгожданное повышение по службе.

7 мечей - Таро значение

Будьте предельно внимательны при подписании контрактов, заключении сделок или в процессе расставания/увольнения. В окружении могут быть люди, плетущие интриги за вашей спиной. Берегите свои бизнес-идеи, личные секреты и имущество.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Рыцарь мечей и 9 жезлов - Таро значение

Потребуется умение быстро и хладнокровно принимать решения в сложных ситуациях (например, при разделе имущества или непростых переговорах). Несмотря на эмоциональную нагрузку, вы выйдете победителем и закрепитесь на вершине успеха.

3 жезлов и 2 кубков - Таро значение

Активное движение к мечте в кругу единомышленников. В личной сфере карты обещают гармонию, романтические свидания, предложение руки и сердца или совместное путешествие.

Императрица и Повешенный - Таро значение

Карта Императрица сулит красоту, щедрость, праздники и семейные застолья. Если некоторые процессы временно затормозятся (карта Повешенный) - используйте эту паузу для полноценного отпуска и восстановления сил.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Весов на август 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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