Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро для Весов на август 2026: новый уровень жизни, брак и тайные враги

Анна Ярославская
30 июля 2026, 16:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
В последний месяц лета в жизни Весов есть риск задержки. Этот период стоит использовать для отпуска.
Гороскоп Таро для Весов на август 2026 - прогноз Анжелы Перл
Гороскоп Таро для Весов на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / скриншот

О чем рассказала Анжела Перл:

  • Карты Таро гарантируют Весам финансовую прибыль и крупные покупки
  • Редкое сочетание четырех пажей откроет путь к обучению и новым проектам
  • Семерка мечей предупреждает об обмане и интригах

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2026 для знака зодиака Весы.

Таро-прогноз для Весов на август 2026

6 пентаклей - Таро значение

видео дня

Расклад начинается с отличной финансовой карты. Вас ждет получение денег, материальная помощь или успешный обмен ресурсами. В начале месяца ожидается гарантированная прибыль - как в виде выплат, так и в виде вашей поддержки близким, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

10 пентаклей и Туз пентаклей - Таро значение

Урожайный период для бюджета. Финансовая ситуация будет под надежной защитой. Возможны крупная покупка (включая недвижимость), инвестиции, начисление бонусов, премий, алиментов или социальной помощи. Туз пентаклей дополнительно указывает на выигрыш, новые источники дохода и отличное самочувствие.

В вашем раскладе для Весов выпали сразу четыре пажа - это редкое сочетание, указывающее на период начинаний и заботы:

  • Паж мечей: Получение документов, важной информации, начало обучения или поступление.
  • Паж жезлов: Запуск новых проектов, исследование свежих идей, поездки на семинары и экскурсии.
  • Паж пентаклей: Решение финансовых вопросов, аудит бизнеса, подсчет бюджета или оформление кредита.
  • Паж кубков: Указывает на долгожданный улов, прибыль, удачу и возможную новость о беременности.

"Если тема детей для вас сейчас не актуальна, Пажи призывают обратить внимание на своего "внутреннего ребенка". Вспомните, что дарило вам искренний восторг и радость, и разрешите себе загореться новыми увлечениями", - сказала Анжела Перл.

Мир - Таро значение

Переход на совершенно новый уровень жизни. Это может быть заграничная поездка, знакомство с иностранцем, новость о браке или долгожданное повышение по службе.

7 мечей - Таро значение

Будьте предельно внимательны при подписании контрактов, заключении сделок или в процессе расставания/увольнения. В окружении могут быть люди, плетущие интриги за вашей спиной. Берегите свои бизнес-идеи, личные секреты и имущество.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Рыцарь мечей и 9 жезлов - Таро значение

Потребуется умение быстро и хладнокровно принимать решения в сложных ситуациях (например, при разделе имущества или непростых переговорах). Несмотря на эмоциональную нагрузку, вы выйдете победителем и закрепитесь на вершине успеха.

3 жезлов и 2 кубков - Таро значение

Активное движение к мечте в кругу единомышленников. В личной сфере карты обещают гармонию, романтические свидания, предложение руки и сердца или совместное путешествие.

Императрица и Повешенный - Таро значение

Карта Императрица сулит красоту, щедрость, праздники и семейные застолья. Если некоторые процессы временно затормозятся (карта Повешенный) - используйте эту паузу для полноценного отпуска и восстановления сил.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Весов на август 2026 от Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп гороскоп Весы таро карты таро гороскоп на картах таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ хочет оставить украинцев без тепла, света и газа: насколько тяжелой будет зима

РФ хочет оставить украинцев без тепла, света и газа: насколько тяжелой будет зима

17:08Аналитика
Судьба пяти детей до сих пор неизвестна: Зеленский отреагировал на трагедию под Кривым Рогом

Судьба пяти детей до сих пор неизвестна: Зеленский отреагировал на трагедию под Кривым Рогом

17:00Война
Россия ударила по Польше: все детали атаки, почему ракету не сбили и как реагирует мир

Россия ударила по Польше: все детали атаки, почему ракету не сбили и как реагирует мир

16:32Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке бурундука за 17 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке бурундука за 17 с

Никакой не "попутчик": как на украинском правильно назвать человека, с которым по дороге

Никакой не "попутчик": как на украинском правильно назвать человека, с которым по дороге

Что посадить после картофеля: как восстановить почву и получить новый урожай

Что посадить после картофеля: как восстановить почву и получить новый урожай

Что сделать, чтобы помидоры не трескались в банке: простые кулинарные лайфхаки

Что сделать, чтобы помидоры не трескались в банке: простые кулинарные лайфхаки

Последние новости

17:08

РФ хочет оставить украинцев без тепла, света и газа: насколько тяжелой будет зима

17:00

Судьба пяти детей до сих пор неизвестна: Зеленский отреагировал на трагедию под Кривым Рогом

16:43

Звезду сериала "Бумажный дом" задержали по делу о коррупции в Турции

16:32

Россия ударила по Польше: все детали атаки, почему ракету не сбили и как реагирует мир

16:29

Гороскоп Таро для Весов на август 2026: новый уровень жизни, брак и тайные врагиВидео

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августаМобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа
15:50

"Мне нравится": 96-летний Клинт Иствуд признался, что помогает ему активно работать

15:50

Доллар резко обвалился, а евро взлетел вверх: курс валют на 31 июля

15:39

Кто разбогатеет и купит жилье уже в августе 2026: гороскоп Таро на месяц

15:24

Медовый Спас 2026: что обязательно освящают в церкви на Маковея

Реклама
15:05

Кожица помидоров больше не будет твердой: 3 ошибки, из-за которых портится урожай

14:18

РФ не случайно ударила по западу Украины: эксперт раскрыл коварный замысел врага

13:41

Что сжечь в печи, чтобы дымоход прочистился сам: достаточно всего одной таблетки

13:08

Странно, но гениально: почему хозяйки начали клеить двусторонний скотч на веникВидео

12:39

Кабмин утвердил налог на посылки: к чему теперь следует готовиться украинцам

12:29

Георгины покроются бутонами и будут цвести до заморозков: что нужно сделать в августе

12:24

Не любовь, а вечный конфликт: какие знаки зодиака хуже всего подходят Скорпиону

12:20

Воды Дуная отступили: на дне реки неожиданно нашли древнего гиганта

12:15

Гороскоп Таро на завтра 31 июля: Овнам - время расставаться, Тельцам - отпустить

12:08

Баклажаны будут крупными и мясистыми: огородник объяснил, что нужно сделатьВидео

12:00

Россия убила многодетную семью под Кривым Рогом: погибли родители и их дети - детали трагедии

Реклама
11:35

Адская ночь: украинские звезды поделились кадрами обстрела Украины

11:29

Никакая не "резина": водителям рассказали, как на украинском правильно говорить о шинах

11:28

Новой целью будет Киев: когда ждать очередной ракетный удар РоссииФото

10:58

Китайский гороскоп на завтра, 31 июля: Драконам — мечты, Лошадям — начинания

10:52

У Украины появились "козыри": как Зеленский поднялся в глазах Трампа - The Times

10:49

Точка перезапуска: кому ретроградный узел принесет долгожданный прорыв

10:21

"Чистый четверг": в более чем 100 ТЦК по всей Украине проводятся обыски — ГБРФото

09:53

Образовалась 10-метровая воронка: во время атаки РФ в Польше упал неизвестный объектВидео

09:47

Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

09:34

Тодоренко пожаловалась, что не справляется с детьми

09:27

За одну ночь РФ ударила по 10 областям Украины, погибли люди: новые подробностиФото

08:56

Дроны атаковали два склада Wildberries в РФ: под Пензой и в Сарапуле - черный дым

08:35

РФ ударила баллистикой по пригороду Кривого Рога: есть много погибших, среди которых дети

07:33

РФ ударила по Киеву и области, есть жертва и раненые: свежие подробностиФото

06:50

Оккупанты атаковали ракетами Львов: под завалами жилых домов ищут людейФотоВидео

05:36

Гороскоп на завтра, 31 июля: Скорпионам — трудности, Козерогам — позитив

05:11

Никакой не "попутчик": как на украинском правильно назвать человека, с которым по дороге

04:27

Почему скрипит ламинат: эксперты рассказали, как решить проблему без демонтажа

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке бурундука за 17 с

03:36

Кто сбросит груз прошлого и закроет старые долги: гороскоп Таро на август 2026Видео

Реклама
03:11

Сны с четверга на пятницу: действительно ли они пророческие и как их толковать

02:10

Сияющая раковина без лишних усилий: способ, который занимает менее 20 минутВидео

01:26

Серия мощных взрывов в Киеве и крупных городах: Украина под массированной атакой

01:04

Группа Ту-95МС взяла курс на пусковые рубежи: когда ждать пусков ракет

29 июля, среда
23:33

Жёлтые пятна и налёт в унитазе исчезнут без усилий — что нужно насыпать на ночьВидео

23:26

Трудности останутся позади: 4 знака китайского зодиака ждет удачная полоса

23:19

Дело не в призыве: Федоров назвал главную проблему мобилизации

23:05

Не из-за Сырского: Федоров назвал истинную причину своей отставки

22:58

Крестоцветная блошка исчезнет из капусты за 2 дня: проверенный метод без химииВидео

22:46

Без стерилизации и укутывания: как заготовить заправку для борща на зиму

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять