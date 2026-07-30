Главные везунчики августа: кому карты Таро предрекли мощный финансовый взлет

Август 2026 станет временем масштабных перемен и запуска новых проектов. Детали раскрыла Анжела Перл.

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Гороскоп Таро для Стрельцов на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Кратко:

Стрельцов ждет резкий финансовый рост и выгодные сделки

Коридор затмений откроет возможности для старта с нуля

Расклад указывает на романтические встречи и крупные покупки

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2026 для знака зодиака Стрелец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в августе нас ждут два затмения - солнечное и лунное, а также коридор затмений. Это будет очень важный месяц.

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Таро-прогноз для Стрельцов на август 2026

Верховный жрец - Таро значение

Карта интуиции. Она говорит о том, что нужно прислушаться к себе, ведь вы уже знаете все ответы. Или же ответ придет к вам в другом виде: откроется какая-то тайна или вы узнаете важную информацию.

5 пентаклей - Таро значение

Пятерки у нас всегда символизируют перемены или соревнование. Это время, когда нужно конкурировать и быть лучшим. Перемены также означают необходимость принимать решения, так как обстоятельства меняются. Возможно, именно после полученных новостей или информации вам придется принять новое решение.

7 пентаклей - Таро значение

Вас ждет финансовый рост. Это замечательная карта прибыли, денег и работы. Если вы ищете работу, клиентов или финансовые проекты - это знак роста. Вы можете получить деньги за ранее проделанную работу, получить повышение зарплаты или продвижение по службе.

Паж пентаклей - Таро значение

Это карта детей, денег на детей или алиментов. Также она может означать новый проект, который пока находится в самом начале развития - как маленький ребенок, за которым нужно ухаживать (ваш новый бизнес или начинание).

Король кубков - Таро значение

Такой мужчина будет присутствовать в вашей жизни в августе. По гороскопу это может быть Рак, Рыбы или Скорпион. Человек мягкий, готовый выслушать и дать совет. Возможно, это психолог, к которому вы обратитесь, врач или просто кто-то из вашего окружения с поддерживающим характером. Не исключены и романтические отношения.

10 пентаклей - Таро значение

По деньгам у вас всё замечательно. Это очень хорошая карта для стабильности, финансового благополучия и хорошего здоровья. Сейчас легко договориться с кем-то, подписать контракт или заключить сделку купли-продажи. Также это семейная карта - ждите хороших новостей в семье. Например, вы можете узнать о беременности, а в случае развода - получить финансовые выплаты или недвижимость.

Маг - Таро значение

Карта номер один, которая говорит: "Вы можете всё!". Пришло время показать свои таланты, то, что вы умеете и чем можете поделиться с миром. Не бойтесь выходить в свет, проявлять себя и делать первый шаг.

Луна - Таро значение

Луна может давать страх или лёгкую тревожность: "А правильно ли я делаю?".

"Уберите эти опасения! Боятся абсолютно все, не переживайте. Иногда Луна указывает на новое место жительства, новости от мамы или то, что вы сами станете мамой", - объяснила таролог.

Дьявол - Таро значение

Это госструктуры: налоговая (возможно, будете оформлять или оплачивать налоги), полиция, чиновники или банки (например, оформление кредита). Это всё, что давит или контролирует. Может быть, на вас давит босс на работе или есть контролирующие моменты в отношениях с партнером.

"Карта Дьявол может вызывать страх - например, когда начальник давит, но вы боитесь уйти, думая, что сейчас не время (хотя карта Маг говорит, что вы готовы к новому). С другой стороны, Дьявол может проиграться как бурная вечеринка, алкоголь, страстные интимные отношения и ночные клубы", - сказала Анжела Перл.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Солнце - Таро значение

Это поездка к морю, пляж, отличное настроение и энергия. Рядом с Дьяволом это может означать много веселья и бессонные ночи.

Туз кубков - Таро значение

Замечательная карта социума и принятия подарков судьбы. Открывается возможность, которая вам действительно по душе. Если вы свободны, может начаться новый роман. Это состояние наполненности, духовности и приятных покупок. Возможно, после шумной вечеринки по Дьяволу вы пойдете медитировать под звуки Кубков или познакомитесь с кем-то на мероприятии.

9 пентаклей - Таро значение

Шикарная финансовая карта. Время, когда вы можете позволить себе покупки, поездки, красивый и вкусный ресторан. Или же кто-то вам всё это оплатит и подарит. В августе у вас будет отличный уровень финансов.

Шут - Таро значение

Нулевая карта - начало нового пути и этапа в жизни. Это может быть новая работа, новые отношения, новое увлечение, обучение или даже переезд. Что-то абсолютно с нуля, новое и неизвестное, чем вы раньше не занимались. Поездка в новое место, которое станет исполнением вашей мечты.

Иерофант - Таро значение

Карта традиций. Вас могут пригласить на крестины или свадьбу. Также это начало обучения или преподавания: вы можете встретить учителя или посетить семинар лектора, который вам нравится.

Солнце - Таро значение

Это карта радости, успеха и финансовой прибыльи. Вы останетесь очень довольны!

"Возможно, так проиграется солнечное затмение 12 августа. Раз Солнце выпало дважды - месяц будет очень успешным", - резюмировала таролог.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Стрельцов на август 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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