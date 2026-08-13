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Жизнь изменится к лучшему: каких знаков зодиака ждут удача и благополучие

Руслана Заклинская
13 августа 2026, 22:32
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Уже 14 августа уникальное расположение звёзд поможет четырём знакам зодиака привлечь денежную удачу.
Жизнь изменится к лучшему: каких знаков зодиака ждут удача и благополучие
Четыре знака зодиака поймают волну успеха 14 августа / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака будут притягивать достаток и удачу 14 августа
  • Кому Юпитер и Меркурий помогут в новых начинаниях
  • Какие знаки зодиака получат шанс воплотить свои идеи в жизнь

14 августа может стать благоприятным днем для некоторых знаков зодиака. Астрологические влияния могут принести им новые возможности, вдохновение и финансовую удачу.

Как пишет YourTango, в этот день Юпитер будет находиться в соединении с Меркурием в знаке Льва. В астрологии Юпитер ассоциируется с расширением и ростом, а Меркурий отвечает за общение и идеи. Поэтому для некоторых знаков этот период может стать временем личного прорыва.

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Главред узнал, какие знаки зодиака 14 августа могут привлечь достаток и удачу.

Если вы интересуетесь астрологией, то вам может быть интересно: У трех знаков зодиака часто возникают проблемы с деньгами – кто они.

Близнецы

Для Близнецов 14 августа может стать особенно удачным днём. Юпитер активизирует сферу общения, а его соединение с Меркурием, планетой-управителем этого знака, усиливает влияние слов и идей.

Представители этого знака могут получить новые возможности благодаря общению с другими людьми. Важные разговоры, предложения или собственные проекты могут получить необходимый импульс.

Близнецам советуют не бояться говорить о своих желаниях и делиться идеями. Именно благодаря словам они могут приблизить желанные перемены.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Дева

Для Дев удача может прийти после отказа от того, что больше не приносит пользы. Астрологический прогноз советует представителям знака освободить место для нового.

14 августа Меркурий, управляющий Девой, будет находиться вместе с Юпитером в знаке Льва. Это может подтолкнуть представителей знака к важному решению или разговору.

Девам стоит не цепляться за прошлое и позволить некоторым вещам завершиться. Именно так они могут открыть путь к новым возможностям.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

14 августа может принести Стрельцам удачу благодаря новым впечатлениям и смелым идеям. Юпитер - планета-управитель этого знака, а его пребывание в Льве усиливает тему приключений, творчества и больших планов.

Стрельцы могут увидеть возможности там, где раньше их не замечали. Меркурий поможет не только придумать что-то новое, но и понять, как воплотить замысел в жизнь.

Представителям этого знака стоит позволить себе мечтать о масштабном. Именно нестандартный подход может привести их к желаемому результату.

Рыбы

Для Рыб удача может быть связана с повседневными привычками и правильным распорядком дня. Небольшие, но последовательные усилия помогут представителям этого знака чувствовать себя увереннее.

14 августа Рыбы могут получить поддержку от людей, которые ценят их работу и открытость. Похвала и положительная реакция окружающих способны придать мотивации.

Представителям этого знака стоит оставаться искренними и не скрывать своих идей. Это может помочь им привлечь новые возможности и почувствовать большее благополучие в жизни.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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