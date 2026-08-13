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Проблемы начнут отступать: четыре знака зодиака вступают в новый период

Мария Николишин
13 августа 2026, 05:00
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Китайским знакам зодиака нужно восстановить свою энергию.
Проблемы начнут отступать: четыре знака зодиака вступают в новый период
Каким знакам зодиака нужно отдохнуть / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому нужно оставить лишнее позади
  • Какие знаки зодиака почувствуют положительные изменения

Жизнь четырех китайских знаков зодиака станет намного лучше, начиная с 13 августа. Четверг - это День закрытия, которым управляет энергия Земляной Козы.

Астрологи YourTango рассказывают, что Дни закрытия - это 12-й и последний "офицер" в китайском гороскопе. Они знаменуют завершение чего-то, пишет Главред.

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Каким знакам зодиака скоро повезет

Коза

Вы часто делаете больше, чем нужно, чтобы предотвратить неудачи друзей или других людей. Но 13 августа вы увидите, на что на самом деле способны другие, когда вас нет рядом. Правда заключается в том, что многое из того, что было вашим бременем, никогда не было тем, чего вы желали.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Кролик

Жизнь станет для вас намного лучше, потому что вы установите важную личную границу. Вам давно требовалась перезагрузка нервной системы, поэтому это произойдет как раз вовремя. Вы почувствуете облегчение, когда закроете дверь перед суетой.

Свинья

Создание безопасной дистанции между вами и другими людьми делает жизнь намного лучше для вас в четверг. Энергия этого дня помогает вам эмоционально успокоиться. Вы проведете разговор, который определит, в каком направлении должны развиваться партнерские отношения.

Лошадь

Вы знаете, что именно вы - тот человек, который заставляет дела двигаться вперед. Однако в четверг вы поймете, что вам нужно остановиться и отдохнуть. Чем больше работы вы выполняете, тем сильнее ухудшается качество ее выполнения.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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