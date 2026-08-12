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Вздохнут с облегчением: какие знаки зодиака преодолеют трудности 13 августа

Марина Иваненко
12 августа 2026, 17:12
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Гороскоп на 13 августа изменит настроение трёх знаков, а прогноз для Девы, Тельца и Рыб обещает меньше тревог, откровенные разговоры и душевное спокойствие.
Гороскоп на 13 августа - кому Меркурий и Венера принесут облегчение
Гороскоп на 13 августа - кому Меркурий и Венера принесут облегчение / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Три знака зодиака оставят трудности позади
  • Кому 13 августа станет легче жить
  • Как Меркурий и Венера изменят ситуацию

Дева, Телец и Рыбы наконец-то смогут вздохнуть с облегчением. Астрологический транзит Меркурия и Венеры 13 августа 2026 года станет отправной точкой для завершения длительного периода трудностей, раздражения и неопределенности. Главред расскажет подробнее.

Этот период принесет освобождение от навязчивых мыслей и даст возможность двигаться дальше, наслаждаясь жизнью, сообщает YourTango.

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Дева: смелость изменит всё

Для Дев 13 августа станет настоящим переломным моментом. Вы поймёте, что ситуацию, которая вас давно не устраивала, вполне реально изменить собственными силами. Вместо того чтобы бесконечно терпеть или скрывать эмоции из-за застенчивости, вы найдёте в себе смелость откровенно выразить всё, что у вас на душе. Именно честный разговор поможет устранить недопонимание с окружающими, решить сложные вопросы и расчистить путь к гармонии.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Телец: пора озвучить свою правду

Тельцам придётся взять инициативу в свои руки, ведь тяжёлые времена могут закончиться только тогда, когда вы перестанете держать всё в себе. Астрологический транзит ускорит события, и вам понадобится четкое понимание дальнейших шагов. Чтобы начать счастливый этап, озвучьте окружающим свои истинные чувства и потребности. Ваша верность себе станет главным ключом к преодолению полосы испытаний.

Рыбы: победа над излишними размышлениями

Главным источником трудностей для Рыб в этот период были собственные мысли. Склонность слишком много анализировать и создавать в воображении тревожные сценарии истощала вашу энергию. Под влиянием благоприятного сочетания энергий Меркурия и Венеры вы сможете изменить взгляд на ситуацию и осознать: восприятие в значительной степени определяет наше отношение к реальности. Смена фокуса на позитивное мышление поможет почувствовать облегчение, вернуть внутреннее спокойствие и двигаться дальше.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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