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Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Овнам - действовать, Близнецам - новости

Алена Кюпели
12 августа 2026, 13:28обновлено 12 августа, 14:17
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 13 декабря
Гороскоп Таро на 13 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Королева Пентаклей, перевернутая

Эта карта Таро говорит о проблемах дома, связанных с деньгами, и это действительно непростое гадание. Но хорошая новость в том, что когда Луна находится в Деве, вы смотрите на ситуацию довольно ясно.

Вы не пытаетесь обвинить кого-то другого в происходящем; вместо этого вы делаете то, что умеете лучше всего. Сразу же переходите к делу и ищете решение. И вы его найдете, Овен!

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Королева Кубков

Прекрасный, прекрасный день ждет вас, Телец. Мало того, что Луна входит в Деву, земной знак, который дает вам столько поддерживающей энергии, так еще и Королева Кубков станет вашей ежедневной картой Таро.

Кубки в Таро говорят о ваших эмоциях, и в сочетании с Королевой это означает, что эти чувства зрелые и обоснованные. Если вас волнует статус ваших отношений, то в эмоциональном плане все выглядит хорошо. Если же вы задаетесь вопросом, нравится ли вам кто-то или действительно ли вы ему дороги, ответ - да!

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Двойка Мечей, перевернутая

Двойка Мечей, перевернутая, говорит о перемене в ваших чувствах после очень долгого периода несогласия с кем-то. Вы изо всех сил стараетесь быть справедливым, когда не соглашаетесь с близким человеком.

Ваши друзья и семья называли вас упрямым, но у вас есть на то свои причины. 13 августа у вас произойдет перемена в чувствах. Придет новая информация, и вы поймете, что все не так, как казалось раньше.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Королева Жезлов

Рак, вы готовы к следующему важному шагу. Королева Жезлов, вероятно, одна из самых динамичных карт в колоде Таро. Она освещает вас в тот момент, когда вы проявляете себя с лучшей стороны. Сегодняшняя Луна в Деве поможет вам получить необходимую информацию для принятия важного решения, и это будет отличное решение!

14 августа ничто не сможет вас остановить, поэтому вы сможете сделать то, что, как вы знаете, необходимо сделать. Вы будете чувствовать себя позитивно, и ваша уверенность получит огромный заряд от ваших друзей, Раков. Даже ваши страхи не встанут на пути к вашим мечтам.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Рыцари Мечей

Сегодня один из тех невероятно важных дней, когда каждое ваше решение всегда оказывается в вашу пользу. 14 августа вы не можете ошибиться.

Карта Таро "Рыцари Мечей" говорит о действиях, которые начинаются с простой идеи, но перерастают в нечто великое. Луна в Деве в вашем доме финансов означает, что вы принимаете действительно взвешенные финансовые решения, которые приносят в вашу жизнь много хорошего.

Дева

Карта Таро для Дев на четверг: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Вхождение Луны в ваш знак подчеркивает ваши личные потребности. Мало кто работает так усердно, как вы, Дева. Вы стремитесь делать все возможное во всем, и это всегда проявляется в вашей работе и отношениях. Иногда, однако, это слишком много, и в итоге вы делаете невероятную работу в ущерб себе.

В четверг перевернутая Восьмерка Пентаклей указывает на выгорание из-за чрезмерной сосредоточенности на результате и пренебрежения заботой о себе. Вы знаете, что так делать нельзя. Сегодняшний день дает вам все необходимое, чтобы остановиться и убедиться, что вы отдохнули и чувствуете себя хорошо.

Весы

Карта Таро для Весов в четверг: Мир, перевернутая

Вы так готовы к переменам и с нетерпением ждали возможности направить свою жизнь в новое русло. Луна в Деве говорит о завершении с гордостью.

Сегодняшний день посвящен прощаниям, и прощаниям добрым. Перевернутая Карта Мир говорит о завершении, и добрых. Вы готовы к этому, и в будущем вы будете с теплотой вспоминать этот момент. Вы с гордостью скажете, что сделали все, что могли, и завершили все на высокой ноте.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона в четверг: Рыцарь Кубков, перевернутая

Если есть что-то, что вам не нравится, так это угрюмые люди. Вы понимаете, что такое настроение, но стараетесь его контролировать, и у вас это отлично получается.

14 августа в одной из ваших дружеских отношений происходит что-то невероятное. Вы не совсем понимаете, что происходит, но с помощью Луны в Деве знаете, что сказать, чтобы всё наладить. Уф!

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Девятка Кубков

Ух ты, какая удачная карта Таро для четверга! Девятка Кубков говорит о загадывании желаний, но идет еще дальше: вы действительно получаете то, чего хотите.

Поскольку Луна входит в Деву, ваш дом карьеры и социального статуса, это идеальный день, чтобы превзойти ожидания на работе. Вы никогда не знаете, кто обращает внимание и восхищается вашей работой. Это может быть тот самый человек!

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Императрица

Карта Таро "Императрица" говорит о проявлении материнской любви, а кому она не нужна?

Каждый день, но особенно в четверг, вы чувствуете себя более соприкоснувшейся со своей женской энергией. Что-то в Луне в Деве пробуждает вашу более мягкую сторону, которая исцеляет ваши отношения и вас самих.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Король Жезлов

В вас, Водолей, заключена огромная сила, и иногда вы просто этого не осознаете. В четверг, 14 августа, ваша карта Таро, Король Жезлов, говорит о том чувстве, которое вы испытываете, когда делаете действительно сложные вещи, но они получаются.

Люди, которые от вас зависят, чувствуют себя защищенными, и вы понимаете, что быть лидером вовсе не обязательно должно быть напористым. Вы можете использовать мягкий подход и при этом оставаться эффективным.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Перевернутая Звезда

Перевернутая Звезда говорит о чувстве подавленности и отчаяния из-за проблемы, от которой вы никак не можете избавиться. Вы всегда изо всех сил стараетесь оставаться оптимистом.

Это было нелегко, но 14 августа вам захочется приложить немного больше усилий, чтобы увидеть себя и свои отношения в наилучшем свете. Иногда человек может делать вещи, которые вас раздражают, но если вы действительно постараетесь, вы можете дать ему шанс или сохранить надежду на то, что вы сможете всё уладить.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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