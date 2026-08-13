Трудные времена позади: кого ждет мощная волна позитива с 13 августа

Солнечное затмение меняет атмосферу дня, а с нетерпением его ждут Лев, Стрелец и Козерог, для которых начинается более светлый период.

https://horoscope.glavred.info/vazhki-chasi-pozadu-na-kogo-chekaye-potuzhna-hvilya-pozitivu-z-13-serpnya-10788008.html Ссылка скопирована

Счастливчики 13 августа / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Кому затмение принесет уверенность и вдохновение

Какие знаки оставят неприятности позади

После мощного солнечного затмения в знаке Льва астрологическая атмосфера кардинально меняется. Начиная с 13 августа 2026 года, положительное влияние этого транзита наполняет день радостью, надеждой и чистым позитивом, открывая новый сезон счастья для трех знаков зодиака. Главред расскажет об этом подробнее.

По материалам издания YourTango, мощная энергия Льва возвращает уверенность в будущем и помогает оставить все невзгоды позади.

видео дня

Лев

Львов ждет переломный момент: вы четко осознаете, что пора менять мышление к лучшему. После затмения в собственном знаке вы видите все препятствия, которые раньше стояли на пути, и понимаете, что они наконец исчезают. Ваша внутренняя сила находится на пике, вы снова чувствуете себя счастливыми и готовы делиться любовью с близкими.

Стрелец

Стрельцы почувствуют мощный прилив уверенности и вдохновения. Солнечное затмение напомнило, что положительные моменты стоит ценить особенно высоко, поэтому сейчас вы полны благодарности за настоящее время. Вы искренне верите, что судьба меняется к лучшему, а общая радостная атмосфера вокруг подтверждает: вы наконец-то получаете заслуженный отдых.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Козерог

Для Козерогов, которым счастье долгое время казалось недостижимым, наступает настоящая "эпоха радости". Даже в самые тяжелые периоды вы сохраняли веру в то, что находитесь на правильном пути, - и эти надежды полностью оправдываются. Жизнь дарит вам долгожданную передышку, наполненную смехом, уютом и искренней благодарностью за всё, что происходит.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред