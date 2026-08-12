Что нужно сделать каждому после солнечного затмения: 3 знака, которым повезет

Солнечное затмение 12 августа 2026 года может стать периодом важных перемен для всех знаков зодиака.

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Гороскоп на каждый день / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, Анжелика Витренко

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Гороскоп для каждого после солнечного затмения

Кому повезет после затмения

Солнечное затмение 12 августа 2026 года может стать важным периодом переосмысления и перемен. В ведической астрологии в это время рекомендуется уделить особое внимание сферам жизни, требующим завершения старых процессов, пересмотра приоритетов и поиска новых ориентиров. Для каждого знака зодиака акценты будут разными. Об этом рассказала астролог Анжелика Витренко Главреду.

"С точки зрения ведической астрологии, период затмения может выдвинуть на первый план вопросы, которые ранее оставались на втором плане. Кому-то придется уделить больше внимания семье и дому, для кого-то главными станут карьера и финансы, а кто-то может столкнуться с необходимостью пересмотреть отношения или собственные жизненные цели", - говорит астролог. видео дня

Рассказываем, какие сферы могут выйти на первый план для каждого знака зодиака.

Гороскоп для каждого знака зодиака

Овен - гороскоп

Для Овнов важными становятся семья, дом и личное пространство. Могут возникнуть вопросы, связанные с домашними обязанностями, близкими людьми или жильем.

В то же время внимания потребует сфера друзей, коллективов, доходов и больших желаний. Стоит задуматься, с кем вы хотите двигаться вперед и какие амбициозные цели действительно остаются для вас важными.

Телец - гороскоп

Тельцам затмение может принести изменения в сфере коммуникаций, обучения, коротких путешествий, хобби и взаимодействия с окружающими. Может появиться желание освоить новые навыки или наконец-то реализовать давнюю идею.

Вторая важная тема - карьера и социальный статус. Профессиональные решения этого периода могут заставить пересмотреть дальнейшие цели.

Близнецы - гороскоп

В центре внимания Близнецов могут оказаться деньги, сбережения и финансы семьи. Это время, когда особенно важно внимательнее относиться к расходам и материальным решениям.

Также актуализируются вопросы обучения, наставников, мировоззрения и дальних путешествий. Возможна смена взглядов или появление человека, способного дать важный совет.

Рак - гороскоп

Для Раков это может быть особенно важный период. На первый план выходят вопросы личности и самоопределения. Кто я? Чего хочу? Куда двигаться дальше? Именно такие вопросы могут стать ключевыми.

Вторая тема - глубокие трансформации, совместные финансы, ресурсы партнера, долги и чужие деньги. Некоторые старые финансовые или психологические вопросы могут потребовать окончательного решения.

Лев - гороскоп

Львам стоит обратить внимание на завершение старых циклов, отдых, уединение и внутреннее состояние. Может возникнуть необходимость отказаться от того, что уже изжило себя.

В то же время важной станет сфера отношений и партнерства. Личные и деловые союзы могут пройти своеобразную проверку на прочность.

О персоне: Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Дева - гороскоп

Для Дев на первый план могут выйти доходы, желания, друзья и коллективы. Стоит внимательнее присмотреться к своему окружению и понять, какие люди помогают вам развиваться.

Также внимания потребуют здоровье, повседневные дела, работа и обязанности. Полезно пересмотреть режим дня и не перегружать себя.

Весы - гороскоп

У Весов затмение может коснуться прежде всего карьеры, профессиональной реализации и статуса. Могут возникнуть мысли о смене работы, направления деятельности или профессиональных приоритетов.

Вторая важная сфера - творчество, дети, любовь и самореализация. Стоит оставить больше пространства для того, что приносит истинное удовольствие.

Скорпион - гороскоп

Скорпионам стоит обратить внимание на образование, духовное развитие, наставников и дальние путешествия. Старые убеждения могут измениться, а новые знания - открыть неожиданное направление.

Не менее важными станут дом, семья и внутренние опоры. Возможно, придётся искать баланс между стремлением двигаться вперёд и потребностями близких.

Стрелец - гороскоп

Для Стрельцов актуальными могут стать кризисы, долги, совместные финансы и глубокие трансформации. Не стоит откладывать сложные вопросы, особенно если они касаются денег.

Также затмение может привлечь внимание к инициативам, планам, общению, обучению и родственникам. Старые договоренности могут потребовать пересмотра.

Козерог - гороскоп

Главной темой для Козерогов могут стать отношения и партнерство. Это касается как любви и брака, так и деловых союзов. Может стать понятнее, какие отношения имеют перспективу, а какие требуют изменений.

Второе важное направление - деньги, семейные ресурсы и ценности. Стоит внимательнее относиться к бюджету и крупным покупкам.

Водолей - гороскоп

Водолеям затмение может напомнить о здоровье, работе, служении и повседневных обязанностях. Организму может понадобиться больше отдыха, а привычный график - пересмотра.

В то же время начинается важный период в вопросах личности и нового жизненного цикла. Может появиться желание изменить себя, свои привычки или направление движения.

Рыбы - гороскоп

Для Рыб на первый план выходят дети, творчество, любовь и самореализация. Может вернуться вдохновение или желание воплотить в жизнь задуманное, что долго откладывалось.

Вторая тема - завершение циклов, уединение и духовные практики. Это благоприятное время для внутреннего переосмысления и освобождения от того, что больше не приносит пользы.

Что важно помнить во время затмения

С точки зрения астрологии, затмения символизируют периоды перемен и переосмысления. Поэтому после 12 августа стоит внимательнее прислушиваться к себе, не торопиться с эмоциональными решениями и присмотреться к сферам жизни, где давно назрела необходимость что-то изменить.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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