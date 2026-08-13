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Гороскоп Таро на завтра 14 августа: Тельцам - радость, Раку - предложение

Алена Кюпели
13 августа 2026, 14:47
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 14 января
Гороскоп Таро на 14 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Двойка Кубков

Овен, Двойка Кубков - одна из самых приятных карт, которые могут попасться вам в колоде. Двойка символизирует взаимность, что говорит о наличии отношений в вашей жизни прямо сейчас.

Поскольку мы имеем дело с кубками, присутствует эмоциональный элемент. Вместе это указывает на гармоничные и сбалансированные отношения, где вы и ваш партнер находитесь в согласии друг с другом.

С Луной и Девой это отличное время для планирования расписания. У вас есть прекрасная возможность обсудить, что каждый из вас должен сделать, и работать вместе как команда.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Королева Жезлов

Королева вина - фантастическая карта. Если у вас есть какие-то проекты, которые нужно завершить дома. Королева символизирует заботу, а энергия Жезлов - действие.

Необходимое вам побуждение к действию уже здесь, особенно если вы знаете, что предстоящие задачи важны для вашей семьи. Сегодняшний день посвящен комфорту и стремлению к тому, что сделает вас счастливыми.

К счастью, Луна в Деве находится в вашем секторе радости, поэтому велика вероятность, что вы будете счастливы тем, что делаете.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Пятерка Жезлов

Честно говоря, Пятерка Жезлов - не совсем радостная карта Таро. Обычно она означает, что ситуация идет не по плану. Шансы не на вашей стороне, и вы можете чувствовать себя неудачником.

Однако ситуация меняется быстро. Жезлы часто выпадают, когда обстоятельства быстро меняются. Вы извлекаете урок из этого опыта и восстанавливаетесь гораздо быстрее, чем могли бы предположить.

Поскольку это происходит, когда Луна находится в Деве, вашем секторе комфорта, рассматривайте сегодняшнюю ситуацию как перерыв от того, что вам знакомо, чтобы вы могли перейти к новой главе жизни.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Восьмерка Пентаклей

Восьмерка Пентаклей - очень значимая карта Таро для вас, Рак. С одной стороны, это говорит о необходимости продолжать учиться и совершенствовать навыки, которые, как вы знаете, принесут вам больше денег. Но это всего лишь ступенька на вашем жизненном пути.

Луна в Деве подчеркивает важность контрактов и соглашений. Помните, что ваш успех уже не за горами, и вскоре вы получите обратную связь или предложение, которое стоит рассмотреть.

Лев

Карта Таро для Льва на пятницу: Рыцарь Мечей

Рыцарь Мечей - это карта Таро, символизирующая целеустремленность и энергию, которую необходимо направить на достижение цели. Если у вас есть желание что-то сделать, вы готовы действовать.

Вы - рыцарь, готовый к битве. Мечи означают, что ваш разум настроен на борьбу, несмотря ни на что. Поскольку сегодня Луна находится в Деве, ваши цели могут включать поиск новой работы или попытку найти мотивацию для выполнения необходимых задач. Это идеальное время, чтобы с упорством и последовательностью следовать своей страсти.

Дева

Карта Таро для Девы на пятницу: Семерка Пентаклей

Вас ждут фантастические финансовые возможности, Дева. Семерка Пентаклей говорит о том, чтобы максимально использовать свою жизнь и научиться наслаждаться ею в полной мере.

Возможно, вы не знаете, когда всё успокоится, но поскольку Луна находится в вашем знаке, будьте уверены, что сосредоточение на мечте или цели, которая для вас очень важна, приведёт вас к большим успехам.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Семерка Пентаклей

Семерки - очень хорошие числа в Таро, поскольку они обычно означают, что вас ждут испытания и движение в новом направлении.

Поскольку число этой карты сочетается с Пентаклями, символом денег, вы можете с большой долей вероятности предположить, что предпринимаете финансовый шаг для достижения необходимой цели.

Вы заключаете сделки или погашаете долги, и теперь можете копить. Поскольку Луна находится в вашем доме завершений, это отличное время для размышлений, прежде чем сделать следующий шаг.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Император

Карта Таро "Император" символизирует стабильность и мужскую энергию. Это карта, которую вы захотите увидеть, если собираетесь столкнуться с человеком, который, как вы знаете, любит спорить, но вы ненавидите конфликты.

Поскольку Луна находится в Деве, обстоятельства, связанные с вашим сегодняшним раскладом Таро, могут касаться коллеги. Сейчас вы держитесь уверенно, независимо от того, с кем разговариваете. Вы находитесь в очень выгодном положении, чтобы выиграть спор или добиться желаемого, поэтому не бойтесь говорить правду.

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельца: Императрица

Сегодня в вашу жизнь войдет человек, обладающий материнскими качествами, и она представлена ​​самой нежной картой женской энергии: Императрицей. Это яркий пример того, как выглядит заботливая энергия.

Она добрая и внимательная, и с ней приятно общаться. В этой энергии вы чувствуете себя творчески и способным, а с Луной в Деве, знаке, представляющем заботу о себе, это лучшее время, чтобы позаботиться о своих потребностях и проявить к себе немного больше нежности.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Четверка Жезлов

Пришло время отпраздновать свои победы, Козерог. Ваша ежедневная карта Таро - Четверка Жезлов, одна из самых счастливых карт, которые вы можете получить (помимо Десятки Кубков).

Это выигрышная карта. У вас все в порядке, и вы вполне довольны тем, как развивается ваша жизнь. Поскольку Луна в Деве соответствует вашей стабильной энергии, по-настоящему насладитесь этим моментом.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Паж Пентаклей

Вы готовы углубиться в тему и узнать как можно больше. Паж Пентаклей символизирует учебу и стремление стать лучшим учеником. Поскольку Пажи обычно представляют молодых людей, считайте себя молодым и энергичным в этот момент.

Вам следует подойти к ситуации с открытым умом, полным любопытства. Кроме того, поскольку Пентакли означают деньги, вы можете быть вовлечены в процесс, например, получить стипендию или помощь в оплате учебы. Никогда не знаешь, Водолей! Вам может повезти.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Двойка Мечей

Проблема вот-вот разрешится, и вы будете очень рады, что она осталась позади. Двойка всегда символизирует гармонию, но в случае с Мечами это столкновение идей и поиск истины.

Эта истина, скорее всего, будет найдена, когда вы будете работать с кем-то из близких, особенно учитывая, что Луна находится в Деве, вашем секторе партнерства. Пока что планируйте обсудить все и будьте открыты к компромиссу. Любое напряжение, которое возникнет сегодня, приведет вас к мирному завершению.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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