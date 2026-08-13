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Идут до конца: четыре месяца рождения, которые не умеют любить наполовину

Константин Пономарев
13 августа 2026, 23:21
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Некоторые люди не привыкли сдерживать чувства и любят без остатка. Четыре месяца рождения особенно связывают с глубокой привязанностью и яркими романами.
Некоторые люди склонны к глубоким чувствам и эмоциональной привязанности
Некоторые люди склонны к глубоким чувствам и эмоциональной привязанности / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Какие четыре месяца рождения связывают с самой сильной любовью
  • Почему рожденные в эти месяцы не привыкли сдерживать свои чувства
  • Кто в отношениях придерживается принципа "все или ничего"

Некоторые люди долго присматриваются к потенциальному партнеру и стараются не торопиться с чувствами. Другие способны буквально с головой погрузиться в отношения и готовы отдавать любимому человеку максимум внимания и заботы.

По словам астрологов, месяц рождения может быть связан с тем, насколько сильно человек проявляет свои чувства. Некоторые люди практически не признают полумер в отношениях: если они влюбляются, то готовы полностью открыться партнеру. Об этом пишет Parade.

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Астрологи выделяют четыре месяца рождения, представители которых особенно склонны к глубоким чувствам и эмоциональной привязанности. Речь идет о марте, июле, октябре и ноябре.

Март - доверяют первому чувству

Люди, родившиеся в марте, могут довольно быстро понять, что встретили особенного человека. Представители этого месяца нередко предпочитают доверять собственным ощущениям вместо того, чтобы долго анализировать потенциальные отношения.

Март объединяет два совершенно разных знака зодиака - Рыб и Овна. Первых в астрологии связывают с чувствительностью и романтичностью, а вторых - с решительностью и страстностью.

Несмотря на различия, рожденным в марте приписывают одну общую черту: способность полностью погружаться в возникшие чувства. Если человек кажется им подходящим, они могут быстро отказаться от привычной осторожности.

В отношениях такие люди способны проявлять много заботы и не скрывать заинтересованности.

Июль - превращают близкого человека в часть своего мира

Для родившихся в июле любовь может проявляться прежде всего через внимание к деталям. Они запоминают важные события, стараются находиться рядом в значимые моменты и довольно быстро начинают воспринимать близкого человека как часть своей семьи.

Некоторые люди склонны к глубоким чувствам и эмоциональной привязанности
Некоторые люди склонны к глубоким чувствам и эмоциональной привязанности / Фото: Freepik

К июльским именинникам относятся Раки и Львы. В астрологии Раков традиционно связывают с эмоциональностью и стремлением заботиться о близких, тогда как Львам приписывают яркость и способность открыто демонстрировать чувства.

Поначалу рожденные в июле могут стараться сохранять спокойствие и не показывать всю силу своих эмоций. Однако при появлении настоящей привязанности держать дистанцию им становится значительно сложнее.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Октябрь - поверхностных отношений недостаточно

Рожденным в октябре астрологи приписывают стремление к глубоким эмоциональным связям. Простого общения или легкого романа им может оказаться недостаточно, если человек действительно вызвал сильные чувства.

Некоторые люди склонны к глубоким чувствам и эмоциональной привязанности
Некоторые люди склонны к глубоким чувствам и эмоциональной привязанности / Фото: Freepik

Этот месяц объединяет Весов и Скорпионов. Весов связывают с поиском гармонии и партнерства, тогда как Скорпион считается одним из наиболее эмоционально интенсивных знаков зодиака.

Когда рожденные в октябре действительно заинтересованы в человеке, им хочется узнать его гораздо лучше - понять характер, желания, переживания и даже те стороны личности, которые он редко показывает окружающим.

Ноябрь - любовь по принципу "всё или ничего"

Особенно сильные чувства астрологи приписывают людям, появившимся на свет в ноябре. Скорпионам и Стрельцам свойственны совершенно разные характеры, однако в романтических отношениях их объединяет склонность действовать решительно.

Если рожденный в ноябре человек действительно впускает кого-то в свою жизнь, сохранять эмоциональную дистанцию ему становится непросто. В отношениях он может проявлять преданность, открыто говорить о переживаниях и не бояться показывать собственную уязвимость.

Для таких людей любовь редко превращается в тщательно рассчитанную игру. Им значительно важнее следовать собственным чувствам, даже если это связано с определенным риском.

Именно поэтому романы рожденных в ноябре могут быть особенно яркими. Если чувства оказываются взаимными, отношения способны быстро стать серьезными и занять важное место в жизни обоих партнеров.

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