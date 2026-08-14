Знакомства, путешествия и деньги: четырех знаков зодиака ждет вихрь приключений

Вы узнаете:
- Какие знаки зодиака выйдут из периода одиночества
- Кого ждут путешествия и новые возможности
Уже с 14 августа четыре китайских знака зодиака наконец-то забудут об одиночестве. В китайском гороскопе пятница - это День установления, которым управляет энергия Металлической Обезьяны.
Астрологи YourTango подчеркивают, что Дни установления задают тон для успеха и личностного роста. Вместо того чтобы ждать, пока кто-то придет на помощь, нужно думать о том, что следует делать дальше, пишет Главред.
Для кого закончится период одиночества
Крыса
Для вас пятница - это прекрасный день, чтобы начать все сначала. Дни установления идеально подходят для оттачивания личных границ и определения того, на чем вы хотите сосредоточиться больше всего. Вы больше не будете ждать, чтобы воплотить идею или начать новый проект.
Дракон
В этом месяце вы будете сотрудничать с кем-то. Поэтому ваше одиночество закончится в тот момент, когда вы и кто-то другой договоритесь о том, чем каждый из вас будет заниматься. Вы будете работать вместе как команда, и это сделает день менее одиноким для вас.
Об источнике: YourTango
YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.
Змея
Вы хотели, чтобы жизнь стала интереснее, ведь вы чувствовали себя одинокими именно из-за того, что ничего нового не происходило. Уже в пятницу вы можете запланировать новое путешествие. В частности, друг может предложить попробовать что-то, что ему интересно. Все, что вам нужно сделать, - это просто согласиться.
Обезьяна
Вы всегда хотели начать небольшой дополнительный бизнес, и 14 августа перед вами откроется такая возможность. Вам нужно ею воспользоваться, ведь в этом есть смысл. Вы уже не будете одиноки, ведь рядом с вами есть люди, готовые поддерживать вас на этом пути.
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