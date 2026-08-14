Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Знакомства, путешествия и деньги: четырех знаков зодиака ждет вихрь приключений

Мария Николишин
14 августа 2026, 04:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Дни установления помогают китайским знакам зодиака добиться настоящего успеха.
Знакомства, путешествия и деньги: четырех знаков зодиака ждет вихрь приключений
Чья жизнь станет намного счастливее / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака выйдут из периода одиночества
  • Кого ждут путешествия и новые возможности

Уже с 14 августа четыре китайских знака зодиака наконец-то забудут об одиночестве. В китайском гороскопе пятница - это День установления, которым управляет энергия Металлической Обезьяны.

Астрологи YourTango подчеркивают, что Дни установления задают тон для успеха и личностного роста. Вместо того чтобы ждать, пока кто-то придет на помощь, нужно думать о том, что следует делать дальше, пишет Главред.

видео дня

Для кого закончится период одиночества

Крыса

Для вас пятница - это прекрасный день, чтобы начать все сначала. Дни установления идеально подходят для оттачивания личных границ и определения того, на чем вы хотите сосредоточиться больше всего. Вы больше не будете ждать, чтобы воплотить идею или начать новый проект.

Дракон

В этом месяце вы будете сотрудничать с кем-то. Поэтому ваше одиночество закончится в тот момент, когда вы и кто-то другой договоритесь о том, чем каждый из вас будет заниматься. Вы будете работать вместе как команда, и это сделает день менее одиноким для вас.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Змея

Вы хотели, чтобы жизнь стала интереснее, ведь вы чувствовали себя одинокими именно из-за того, что ничего нового не происходило. Уже в пятницу вы можете запланировать новое путешествие. В частности, друг может предложить попробовать что-то, что ему интересно. Все, что вам нужно сделать, - это просто согласиться.

Обезьяна

Вы всегда хотели начать небольшой дополнительный бизнес, и 14 августа перед вами откроется такая возможность. Вам нужно ею воспользоваться, ведь в этом есть смысл. Вы уже не будете одиноки, ведь рядом с вами есть люди, готовые поддерживать вас на этом пути.

Знакомства, путешествия и деньги: четырех знаков зодиака ждет вихрь приключений
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Китайский гороскоп гороскоп крыса гороскоп дракон гороскоп змея гороскоп обезьяна
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп готовит жесткий шаг для Путина: с чем Уиткофф и Кушнер отправятся в РФ

Трамп готовит жесткий шаг для Путина: с чем Уиткофф и Кушнер отправятся в РФ

01:50Мир
Путин прячется от атак ВСУ в бронепоезде и запускает фальшивые кортежи — NYT

Путин прячется от атак ВСУ в бронепоезде и запускает фальшивые кортежи — NYT

23:34Мир
В Германии ввели новые условия для украинских мужчин: возможна ли депортация

В Германии ввели новые условия для украинских мужчин: возможна ли депортация

22:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 14 августа: Быкам - порядок, Собакам - соперничество

Китайский гороскоп на завтра, 14 августа: Быкам - порядок, Собакам - соперничество

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

Опытные хозяйки перед сном насыпают соль в унитаз: для чего

Опытные хозяйки перед сном насыпают соль в унитаз: для чего

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке автомобиля на скале за 25 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке автомобиля на скале за 25 с

В Москве отреагировали на предложения Украины о прекращении войны: что сказали

В Москве отреагировали на предложения Украины о прекращении войны: что сказали

Последние новости

06:21

Гороскоп на завтра, 15 августа: Тельцам — хорошие новости, Скорпионам — радость

05:55

Отказывалась от еды и воды: Дженна Ортега похудела до костейВидео

05:16

Молодая кукуруза за 10 минут: шеф-повар показал необычный способ приготовления

04:30

Знакомства, путешествия и деньги: четырех знаков зодиака ждет вихрь приключений

04:03

Салат из баклажанов на зиму "Десятка": рецепт за 35 минут

Нужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикойНужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикой
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке завтрака с кофе за 27 с

03:08

Зеленые помидоры не пропадут: что приготовить из неспелых плодов

01:50

Трамп готовит жесткий шаг для Путина: с чем Уиткофф и Кушнер отправятся в РФ

00:55

Зачем хозяйки надевают пакет на веник: хитрость, которая упрощает уборку

Реклама
13 августа, четверг
23:55

Помидоры упрямо остаются зелёными: простой приём для дружного созреванияВидео

23:34

Путин прячется от атак ВСУ в бронепоезде и запускает фальшивые кортежи — NYT

23:21

Идут до конца: четыре месяца рождения, которые не умеют любить наполовину

22:58

В Германии ввели новые условия для украинских мужчин: возможна ли депортация

22:32

Жизнь изменится к лучшему: каких знаков зодиака ждут удача и благополучие

22:24

В девяти тоннах мусора нашли кольца с бриллиантами: ушло всего 10 минут

22:15

В Москве отреагировали на предложения Украины о прекращении войны: что сказали

21:38

Женщина попробовала сумасшедший способ охладить дом в жару, и он сработал

21:25

Дизель по 100 гривен уже не фантастика: когда цены на АЗС могут взлететь

21:20

Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море — Reuters

21:14

Никаких строгих диет: супруги старше 100 лет назвали 5 правил жизни

Реклама
20:32

РФ нашла слабое место Киева: почему баллистических ударов станет все большеВидео

20:15

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с дедушкой за 17 с

20:03

Неловкий момент Меган Маркл на красной дорожке стал вирусным: что произошлоВидео

19:49

Дом мечты за миллионы хотят снести из-за "неправильного окна": что не так

19:40

В Польше сорвали покушение на "неудобного для Путина" человека - Туск

19:36

Одна ошибка на АЗС может "убить" двигатель: чего не стоит делать водителямВидео

19:10

Выборы без выбора: Кремль готовит новое представление на оккупированных территориях Украины — Коваленкомнение

18:59

"Стакан", "склянка" или "паперянка": как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:37

Обстрелов станет больше: РФ готовит удары по гражданским объектам в одной области

18:32

Женщина пошла в подвал за котом, а вернулась с находкой, которую не забыть

18:16

РФ потеряла "глаза" в Севастополе: Генштаб заявил об ударе по важному объекту

18:06

"Королева чистоты" показала гениальный трюк для очистки узких пространствВидео

17:55

"Будущее неизвестно": Николь Кидман впервые высказалась о разводе после 19 лет брака

17:42

Постельное белье будет без единой складки: отельный трюк, который заменит утюгВидео

17:28

"Ему хочется в это верить": политолог рассказал, остановит ли Путин войнуВидео

17:24

Оккупанты имеют новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

17:13

У трех знаков зодиака часто возникают проблемы с деньгами - кто они

17:10

"Слезы наворачиваются": Марта Адамчук раскрыла, почему не родила до 40 лет

16:55

Хлеб будет оставаться свежим гораздо дольше: поможет один предмет из кухни

16:41

Полки супермаркетов опустели: грозит ли Украине дефицит продуктов

Реклама
16:36

Бункеры миллиардеров: как мировые элиты готовятся пережить "Судный день"Видео

16:17

Опытные хозяйки перед сном насыпают соль в унитаз: для чегоВидео

16:13

"Очень за него страшно": что происходит с Дмитрием Дикусаром на фронте

16:11

"Бегает, хрюкает": 49-летний известный актер рассказал о работе с 29-летней невестой

16:01

"Большая опасность": эксперт назвал смертоносные ракеты, которыми РФ бьет по Украине

15:57

Доллар просел, евро резко обвалился: новый курс валют на 14 августа

15:40

Разведка без вражды: кто придумал конфликт между Будановым и Иващенко

15:23

Стилист назвала модные аксессуары для осеннего гардероба 2026: что вошло в списокВидео

15:18

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

15:15

Доллар и евро могут удивить: банкир рассказал, чего ждать в ближайшее время

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоКомнатные растенияВсе о салеУборкаСтирка
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять