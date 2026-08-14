Астрологи назвали счастливчиков недели — кто изменит свою жизнь в конце лета

Гороскоп на неделю назвал трёх фаворитов периода между затмениями. Астрологи советуют Овнам, Рыбам и Козерогам не бояться перемен.

https://horoscope.glavred.info/astrologi-nazvali-shchaslivchikiv-tizhnya-hto-zminit-zhittya-naprikinci-lita-10788434.html Ссылка скопирована

Три знака зодиака получат шанс на успех / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Какие знаки зодиака ждут важные перемены

Что принесет первая четверть Луны 20 августа

Для кого неделя станет особенно благоприятной

Период с 17 по 23 августа 2026 года может стать важным временем для многих представителей зодиакального круга. Он приходится на период между солнечным затмением в Льве 12 августа и лунным затмением в Рыбах 28 августа. Астрологи считают, что это время может принести неожиданные перемены, новые возможности и важные решения. Главред расскажет об этом подробнее.

Ключевым моментом недели станет первая четверть Луны в Скорпионе 20 августа. Согласно астрологическим прогнозам, этот период может способствовать переосмыслению прошлого, внутренним изменениям и освобождению от психологических установок, мешающих двигаться вперёд. Как сообщает издание YourTango, особенно благоприятной эта неделя может оказаться для трёх знаков зодиака.

видео дня

Овен

Для Овнов важный астрологический период начнётся 20 августа, когда Лилит в Стрельце образует благоприятный тригон с Солнцем во Льве. По прогнозу астрологов, это может создать благоприятные условия для путешествий, творческих проектов и новых впечатлений.

Представителей этого знака может ждать период вдохновения, романтики и новых возможностей. Астрологи советуют не бояться выходить из зоны комфорта и позволять себе экспериментировать. В то же время важно не полагаться только на импульс, а взвешивать решения и учитывать собственные цели.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Рыбы

Для Рыб первая четверть Луны в Скорпионе 20 августа может стать символической точкой завершения периода неопределённости. Представители этого знака могут почувствовать больше уверенности и готовности действовать.

Это время будет способствовать переосмыслению сложных ситуаций и поиску новых путей для профессионального и финансового развития. Не обязательно сразу видеть весь план действий - иногда достаточно определить ближайшую цель и сделать первый шаг к ней.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

Начало сезона Девы 22 августа может принести Козерогам ощущение стабильности, энергетический подъем и желание действовать более решительно. Энергия земного знака, согласно астрологическому прогнозу, поможет представителям Козерога сосредоточиться на практических целях.

Их могут ждать новые профессиональные возможности, приятные впечатления и позитивные изменения в личной жизни. Астрологи советуют не позволять страху перед неизвестным сдерживать инициативу. Путешествия, новые профессиональные предложения или открытость к романтическим знакомствам могут стать источником приятных перемен.

Читайте также:

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред