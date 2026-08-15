Гороскоп Таро на завтра 16 августа: Тельцам - идти дальше, Скорпиону - вперед

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 16 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Двойка Жезлов, перевернутая

В воскресенье отношения станут приоритетом в вашей жизни. Перевернутая Двойка Жезлов указывает на чувство застоя в партнерских отношениях и неуверенность в том, что перемены сейчас - правильный шаг.

Во время сегодняшнего лунного движения в Весах вы получаете достаточно дистанции, чтобы оценить, что лучше для вас. Вы видите, что действительно справедливо для ваших потребностей и желаний, и может ли эта ситуация их удовлетворить.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Маг, перевернутая

Сегодняшняя лунная фаза в Весах связана с рутиной и повседневными привычками, которые могут стать частью того, что вы делаете, даже не задумываясь.

Перевернутая карта Таро Маг привлекает внимание к навыкам, которыми вы иногда пренебрегаете. Некоторые вещи отошли на второй план из-за необходимости, но 16 августа пора начать думать о том, что вы могли бы попробовать дальше.

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: Десятка Мечей, перевернутая

Для вас, Близнецы, дела идут на поправку. 16 августа перевернутая Десятка Мечей - это карта восстановления, означающая, что вы наконец-то преодолели проблему, которая ранила вашу душу.

В это воскресенье, с Луной в Весах, вы открыты для романтики и более восприимчивы к флирту. Это может быть время, когда зародится новая любовь, или вы заново откроете для себя то, что делает вас счастливыми в нынешних отношениях.

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: Десятка Кубков, перевернутая

Сегодняшняя Луна в Весах обращает внимание на ваш дом и семью, а 16 августа перевернутая Десятка Кубков сигнализирует о некотором недовольстве в настоящее время. Это идеальное время, чтобы спросить других, что могло бы улучшить ваши отношения, и открыть новые способы сближения, чтобы восстановить близость.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Шестерка Пентаклей, перевернутая

Пока Луна находится в Весах, вы готовы к важному разговору с человеком, который вам дорог.

Шестерка Пентаклей, перевернутая, подчеркивает борьбу за власть и ощущение, что обстоятельства могли бы быть лучше, даже если вы не уверены, почему это не так. 16 августа вы можете стать тем, кто найдет время, чтобы спросить "почему" и открыто обсудить проблемы, чтобы их решить.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Суд, перевернутая

Перевернутая карта Суд говорит о том, что нужно уметь распознавать, когда вы мыслите не в правильном ключе.

Сегодня, когда все может быть немного запутанно, лучше не притворяться, что вы все знаете. Задавайте вопросы. Луна в Весах поддерживает любознательность, особенно в ситуациях, связанных с финансовыми решениями.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Восьмерка Мечей, перевернутая

Луна в Весах возвращает вас к центру, приглашая сосредоточиться на личных желаниях и потребностях или на пути к исцелению.

Восьмерка Мечей, перевернутая, - это позитивная карта Таро, символизирующая выход из ситуации, в которой вы когда-то чувствовали себя застрявшими и ограниченными. В воскресенье найдите время, чтобы восстановить свою энергию и подумать о том, что вы хотели бы сделать в следующей главе своей жизни.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Туз Мечей

Сегодняшняя Луна в Весах напоминает вам о необходимости отпустить прошлое, а Туз Мечей подчеркивает новые идеи. Эти две карты хорошо сочетаются в воскресенье, 16 августа.

По мере завершения последнего дня Северного Узела в Рыбах вы готовы смотреть вперед и определить следующую главу своей жизни, вероятно, связанную с романтикой!

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Пятерка Мечей

Ваш сегодняшний расклад обращает внимание на Пятерку Мечей, которая часто появляется, когда между вами и кем-то возникает конфликт или спор. Это может быть очень сложное время, и ваше терпение может быть на пределе.

16 августа Луна в Весах находится в вашем секторе общения и друзей. Возможно, сегодня хороший день, чтобы сосредоточиться на других вещах, а не только на одном человеке. Небольшое личное пространство может творить чудеса в отношениях.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Десятка Пентаклей

Сегодняшний день - день, когда вы увидите некоторые улучшения в своей карьере. Луна в Весах подчеркивает справедливость в том, как к вам относятся на работе.

Десятка Пентаклей - позитивная карта Таро, символизирующая награды. Несправедливая ситуация может разрешиться, и вы почувствуете больше уважения, как и должно быть. В воскресенье, даже если вы не на работе, за кулисами может происходить что-то хорошее.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Туз Пентаклей, перевернутый

Луна в Весах подчеркивает ваше желание новых приключений и стремление узнать больше о жизни и о себе.

Сегодняшняя карта Таро на 16 августа - Туз Пентаклей, перевернутый, что указывает на упущенную финансовую возможность. Подумайте о том, чтобы заняться хобби или навыками, которые могут принести вам финансовую выгоду в будущем.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: Справедливость

Карта Таро "Справедливость" говорит о правде и законе. Луна в Весах указывает на юридические вопросы, особенно те, которые касаются общих финансов.

В ситуации развода, брака или решения о совместном проживании подумайте, какие границы вам необходимо установить сейчас. Обсудите их с советником или знакомым, который может дать вам правильный совет и руководство.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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