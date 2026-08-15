Кошелек будет трещать по швам: три знака зодиака скоро резко разбогатеют

Вы узнаете:
- Кто может получить толчок для нового бизнеса
- Какие знаки зодиака получат вознаграждение за приложенные усилия
Три китайских знака зодиака будут притягивать к себе богатство и успех в течение всей недели с 17 по 23 августа. Все потому, что три дня этой недели будут связаны с процветанием.
Астрологи YourTango отмечают, что знакам зодиака нужно научиться правильно понимать свои эмоции. В частности, в понедельник и вторник следует найти то, что дает ощущение безопасности, пишет Главред.
Кому повезет на протяжении всей недели
Бык
Вы притягиваете богатство, ведь заранее просили о том, что вам нужно. Ваш первый большой шаг состоится 19 августа. Вы будете чувствовать, что знаете, чего хотите, и можете этого достичь. Эта неделя идеально подходит для начала бизнеса, ведь у вас есть много времени, чтобы все обдумать и спланировать.
Дракон
Ваш лучший день для работы наступит в субботу. Именно в этот день вы достигнете цели. Вы увидите признаки роста почти сразу. Используйте эту неделю для того, чтобы научиться чему-то новому. Именно это будет двигать вашу жизнь вперед.
Об источнике: YourTango
YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.
Змея
Богатство придет к вам тогда, когда вы заключите сделку или завершите проект. Разговор или договоренность с кем-то в начале недели может запустить этот процесс. Уже в пятницу вы можете получить первое вознаграждение. Однако ваш лучший день наступит в воскресенье, ведь все усилия наконец окупятся.
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