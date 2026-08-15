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Кошелек будет трещать по швам: три знака зодиака скоро резко разбогатеют

Мария Николишин
15 августа 2026, 04:30
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Китайских знаков зодиака ждут три особенных дня на этой неделе.
Кошелек будет трещать по швам: три знака зодиака скоро резко разбогатеют
Кого ждет богатство с 17 августа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто может получить толчок для нового бизнеса
  • Какие знаки зодиака получат вознаграждение за приложенные усилия

Три китайских знака зодиака будут притягивать к себе богатство и успех в течение всей недели с 17 по 23 августа. Все потому, что три дня этой недели будут связаны с процветанием.

Астрологи YourTango отмечают, что знакам зодиака нужно научиться правильно понимать свои эмоции. В частности, в понедельник и вторник следует найти то, что дает ощущение безопасности, пишет Главред.

видео дня

Кому повезет на протяжении всей недели

Бык

Вы притягиваете богатство, ведь заранее просили о том, что вам нужно. Ваш первый большой шаг состоится 19 августа. Вы будете чувствовать, что знаете, чего хотите, и можете этого достичь. Эта неделя идеально подходит для начала бизнеса, ведь у вас есть много времени, чтобы все обдумать и спланировать.

Дракон

Ваш лучший день для работы наступит в субботу. Именно в этот день вы достигнете цели. Вы увидите признаки роста почти сразу. Используйте эту неделю для того, чтобы научиться чему-то новому. Именно это будет двигать вашу жизнь вперед.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Змея

Богатство придет к вам тогда, когда вы заключите сделку или завершите проект. Разговор или договоренность с кем-то в начале недели может запустить этот процесс. Уже в пятницу вы можете получить первое вознаграждение. Однако ваш лучший день наступит в воскресенье, ведь все усилия наконец окупятся.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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