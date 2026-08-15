Испытания для отношений: какие знаки зодиака почувствуют ретроград 2026 года

О чём вы узнаете:
- Какие знаки Зодиака могут открыться для новой любви летом
- Кому удастся избавиться от страхов и старых сценариев в отношениях
- Кого могут ждать романтические перемены и новые знакомства
Лето 2026 года может стать важным периодом для многих представителей зодиакального круга. Ретроградное движение Плутона, Нептуна, Сатурна и Хирона создает особый астрологический фон, который побуждает пересмотреть собственные приоритеты, прошлые связи и подходы к отношениям. Главред расскажет подробнее.
Согласно материалу издания YourTango, в этот период стоит запастись терпением. Несмотря на непростые астрологические тенденции, специалисты считают, что эмоциональные изменения в конечном итоге могут пойти на пользу и помочь некоторым знакам зодиака избавиться от устаревших сценариев в любви.
Телец
Ретроградный Хирон в вашем знаке может подтолкнуть к важным внутренним изменениям. Вы больше не захотите соглашаться на меньшее, чем заслуживаете. На смену кратковременным симпатиям или токсичным отношениям могут прийти новые люди, способные изменить ваше представление о любви.
Скорпион
Ретроградный период может стать временем глубокого эмоционального переосмысления. Отношения помогут увидеть собственные ошибки и отказаться от изнурительных сценариев с эмоционально недоступными партнерами. Завершение прошлых связей может открыть путь к более гармоничным отношениям.
Об источнике: YourTango
YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.
Лев
Нахождение Солнца и Юпитера в вашем знаке на фоне ретроградных планет может способствовать внутреннему взрослению. Искренность по отношению к себе поможет лучше понять собственные желания и привлечь надежных людей. Не исключено, что тайный поклонник из ближайшего окружения неожиданно признается в своих чувствах.
Водолей
Этим летом вы можете постепенно избавиться от страха влюбиться и постоянного ожидания разрыва. Водолеям будет легче доверять людям и не избегать близости. Это может создать условия для знакомства с эмоционально зрелым партнером.
Дева
Астрологические тенденции могут заставить вас пересмотреть убеждение о том, что счастливые отношения якобы не для вас. В вашей жизни может появиться человек, который поможет избавиться от таких стереотипов. Знакомство вполне может начаться на расстоянии.
Козерог
Ретроградный период может помочь разрушить эмоциональные барьеры, которые вы создали после прошлых неудач. Одинокие представители знака могут вновь открыться для флирта и доверия. Те, кто уже находится в отношениях, получат шанс вернуть в пару больше тепла и страсти.
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