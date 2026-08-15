Испытания для отношений: какие знаки зодиака почувствуют ретроград 2026 года

Астрологический прогноз на лето 2026 года предвещает романтические перемены шести знакам: их могут ждать новые знакомства, флирт и неожиданные признания.

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Кто летом 2026 года может встретить новую любовь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие знаки Зодиака могут открыться для новой любви летом

Кому удастся избавиться от страхов и старых сценариев в отношениях

Кого могут ждать романтические перемены и новые знакомства

Лето 2026 года может стать важным периодом для многих представителей зодиакального круга. Ретроградное движение Плутона, Нептуна, Сатурна и Хирона создает особый астрологический фон, который побуждает пересмотреть собственные приоритеты, прошлые связи и подходы к отношениям. Главред расскажет подробнее.

Согласно материалу издания YourTango, в этот период стоит запастись терпением. Несмотря на непростые астрологические тенденции, специалисты считают, что эмоциональные изменения в конечном итоге могут пойти на пользу и помочь некоторым знакам зодиака избавиться от устаревших сценариев в любви.

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Телец

Ретроградный Хирон в вашем знаке может подтолкнуть к важным внутренним изменениям. Вы больше не захотите соглашаться на меньшее, чем заслуживаете. На смену кратковременным симпатиям или токсичным отношениям могут прийти новые люди, способные изменить ваше представление о любви.

Скорпион

Ретроградный период может стать временем глубокого эмоционального переосмысления. Отношения помогут увидеть собственные ошибки и отказаться от изнурительных сценариев с эмоционально недоступными партнерами. Завершение прошлых связей может открыть путь к более гармоничным отношениям.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Лев

Нахождение Солнца и Юпитера в вашем знаке на фоне ретроградных планет может способствовать внутреннему взрослению. Искренность по отношению к себе поможет лучше понять собственные желания и привлечь надежных людей. Не исключено, что тайный поклонник из ближайшего окружения неожиданно признается в своих чувствах.

Водолей

Этим летом вы можете постепенно избавиться от страха влюбиться и постоянного ожидания разрыва. Водолеям будет легче доверять людям и не избегать близости. Это может создать условия для знакомства с эмоционально зрелым партнером.

Дева

Астрологические тенденции могут заставить вас пересмотреть убеждение о том, что счастливые отношения якобы не для вас. В вашей жизни может появиться человек, который поможет избавиться от таких стереотипов. Знакомство вполне может начаться на расстоянии.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

Ретроградный период может помочь разрушить эмоциональные барьеры, которые вы создали после прошлых неудач. Одинокие представители знака могут вновь открыться для флирта и доверия. Те, кто уже находится в отношениях, получат шанс вернуть в пару больше тепла и страсти.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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