Гороскоп Таро на 17–23 августа: Тельцов ждет компромисс, а Дев — счастье

Таро-прогноз на 17–23 августа назвал карту недели и основные тенденции для всех знаков Зодиака: кому-то стоит отдохнуть, а кому-то - действовать.

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Гороскоп Таро на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какой будет главная карта недели с 17 по 23 августа 2026 года

Что Таро предсказывает каждому знаку Зодиака

Кому стоит притормозить, а кому - решиться на важный шаг

Картой недели с 17 по 23 августа 2026 года стала Четвёрка Мечей, связанная с энергией гармоничных Весов. Она призывает поставить на первое место качественный отдых, восстановление сил и внутреннюю перезагрузку. В то же время это не означает полный отказ от активности. Неделя потребует взвешенного подхода: первая четверть Луны в среду подтолкнет к конкретным решениям, однако действовать стоит без лишней поспешности. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает YourTango, в этот период важно правильно распределять силы, балансировать между планами и отдыхом и не поддаваться импульсивным порывам. Некоторые решения лучше принимать после короткой паузы, когда удастся спокойно оценить ситуацию.

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Таро-гороскоп для Овна - Девятка Жезлов

Ваша вера в собственные силы может пройти испытание. Начало недели будет достаточно активным, однако ближе к пятнице может возникнуть необходимость немного снизить темп. Терпение поможет избежать ошибок, вызванных поспешностью и чрезмерной импульсивностью.

Таро-гороскоп для Тельца - Шестерка Мечей

Карта советует проявить гибкость и отпустить то, что больше не приносит пользы. То, что поначалу может показаться вынужденным компромиссом, уже к середине недели способно оказаться правильным решением. Не бойтесь менять направление, если прежний путь больше не соответствует вашим целям.

Таро-гороскоп для Близнецов - Перевернутая Умеренность

Вы можете устать ждать результатов и захотеть получить всё и сразу. Однако спешка сейчас вряд ли поможет. События середины недели могут сдвинуть ситуацию с мёртвой точки, а ожидаемый прорыв вероятен ближе к выходным.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Таро-гороскоп для Рака - Двойка Жезлов

Время планирования постепенно уходит - настал момент переходить к действиям. У вас уже есть необходимые ресурсы для следующего шага, поэтому не бойтесь выйти из зоны комфорта. На этой неделе важно четко заявлять о своих желаниях и отстаивать собственные интересы.

Таро-гороскоп для Льва - Суд

Вы можете быть готовы к новым возможностям, которые откроются на этой неделе. Начало сезона Девы может усилить чувство уверенности и помочь лучше понять, в каком направлении двигаться дальше. Не игнорируйте возможности, которые появятся после важного внутреннего переосмысления.

Таро-гороскоп для Девы - Десятка Кубков

Вас может ждать эмоционально насыщенная и теплая неделя. Искренность и открытость помогут наладить важные отношения и приблизиться к осуществлению заветных желаний. Особенно благоприятным может стать 20 августа, когда стоит говорить о своих чувствах и не скрывать истинных намерений.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп для Весов - Перевернутая Императрица

Вы можете временно утратить уверенность в себе или слишком критично оценивать собственные решения. Однако с прохождением Луны через знак Стрельца внутренние ограничения могут отступить. Это поможет вернуть ощущение собственной силы, привлекательности и уверенности в своих возможностях.

Таро-гороскоп для Скорпиона - Семерка Мечей

Доверяйте собственной интуиции и внимательно следите за изменениями вокруг. Если обстоятельства изменились, у вас есть право пересмотреть своё решение или отказаться от условий, которые вам больше не подходят. Не стоит держаться за договоренности только из-за страха перемен.

Таро-гороскоп для Стрельца - Шестерка Жезлов

Ваш нестандартный взгляд на вещи может открыть путь к успеху. Ставка на собственные силы и опыт окажется правильным решением. На этой неделе не стоит недооценивать себя - ваши идеи могут получить больше поддержки, чем вы ожидаете.

Таро-гороскоп для Козерога - Перевернутый Паж Мечей

Вы, возможно, слишком долго сдерживали себя, пытаясь оправдать чужие ожидания. Теперь пришло время расширить горизонты и вспомнить о собственных амбициях. Не бойтесь говорить о своих планах и предпринимать шаги, которые раньше казались слишком смелыми.

Таро-гороскоп для Водолея - Перевернутая Двойка Жезлов

Сделайте паузу, чтобы посмотреть на ситуацию под другим углом. Не все ответы нужно находить немедленно. Ближе к концу недели может появиться необходимая ясность, которая поможет разобраться в ситуации, долгое время остававшейся непонятной.

Таро-гороскоп для Рыб - Рыцарь Жезлов

Вы можете оказаться на пороге важных перемен. Отбросьте старые ожидания и будьте открыты для новых возможностей. К выходным может появиться готовность взять на себя больше ответственности и играть более влиятельную роль в важном для вас деле.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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