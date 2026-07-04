Гороскоп Таро для Водолеев на июль 2026: как поймать волну крупного успеха

Карты Таро предвещают Водолеям выход на новый жизненный уровень. Детали раскрыла Анжела Перл.

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Гороскоп прогноз для Водолеев на июль 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

Какие важные перемены принесет Водолеям середина июля

Кто из окружения окажет мощную финансовую поддержку

Что сулит старший аркан Мир в конце месяца

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2026 для знака зодиака Водолей.

Таро-прогноз для Водолеев на июль 2026

Туз кубков - Таро значение

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Вас ждет подарок небес, какое-то предложение. Оно может быть романтическим, или вы сами загоритесь чувствами и эмоциями. Эта карта всегда про любовь, чувства, эмоции и заботу, которую кто-то к вам проявит.

"Это знак того, что Вселенная предлагает вам лучшую жизнь, лучший выбор, прекрасное развитие ситуации и новое начало. Карта номер один - это всегда что-то новое: хорошая новость, радостная информация, посылка, подарок, букет цветов или чье-то внимание", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Луна - Таро значение

Может быть, что-то очень важное произойдет в день новолуния, которое будет в середине июля. Вы увидите себя с другой стороны или узнаете о себе что-то новое.

Если до этого была какая-то туманная ситуация или вы не могли принять решение, то новолуние высветит вам ответы и принесет нужную информацию.

Иногда Луна показывает паузу и ожидание. В этом случае вам придется подождать как раз до середины месяца.

5 мечей - Таро значение

Карта говорит о переменах. Может не состояться какая-то встреча, поменяются даты поездки. Например, вы хотели поехать с кем-то вместе, а друзья передумали. Или кто-то вам что-то обещал по поводу работы или финансов, и ситуация изменилась.

Знаки зодиака - стихия воздух / Инфографика: Главред

9 мечей - Таро значение

Планы так поменяются, что возможен даже конфликт с кем-то, когда вы скажете: "Так, с меня хватит! С меня хватит, я не хочу в этом больше участвовать. Я ухожу, уезжаю, отпустите меня в отпуск, на дачу или еще куда-то".

Вы принимаете окончательное решение, и этому может предшествовать бессонная ночь с переживаниями о том, как правильно поступить, что сказать или сделать.

Королева жезлов - Таро значение

Это очень решительная карта. Она может означать девушку или женщину, которая по гороскопу Лев, Овен или Стрелец. Она будет очень активной и, возможно, подтолкнет вас к какому-то решению. А может, это ваша подруга, мама или сестра. В любом случае, это очень оптимистичная и активная особа.

4 пентаклей - Таро значение

Финансовая ситуация стабильная, вы даже сможете накопить какие-то деньги. Может быть, это будут деньги за аренду квартиры или первый взнос на покупку дома. Очень часто по этой карте деньги предназначены для семьи или для жилья. Вы будете на что-то копить, и средства у вас будут.

Таролог подчеркнула, что во время ретроградного Меркурия нежелательно кому-то одалживать деньги. А вот вам долг вернуть долг как раз могут.

6 кубков - Таро значение

Эта карта несет чистые эмоции и чувства. Она обещает что-то очень-очень приятное. Может быть, вы купите собаку, проведете время с детьми или поедете в места своего детства - к бабушке или к маме. А может, встретите старых друзей, которых давно не видели. Это карта заботы, любви, близости и настоящей дружбы.

Император - Таро значение

Обычно это Овен или человек с овновским характером: первопроходец, уверенный в себе мужчина. Всегда и всё происходит на его условиях.

Такой мужчина появится в вашей жизни в июле, и спорить с ним будет сложно. Как он захотел - так и будет, под него придется подстраиваться. Это может быть ваш отец или работодатель.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Король пентаклей - Таро значение

Король пентаклей - это еще один мужчина, Телец, Дева или Козерог по гороскопу. Мужчина консервативный, традиционный, не любящий перемен. Возможно, он что-то коллекционирует. У него, как правило, всегда есть деньги. От него может прийти финансовая поддержка.

Королева пентаклей - Таро значение

Король и Королева Пентаклей - это обычно пара. Может, это ваши родители, сестра с мужем или брат с женой. По гороскопу эта королева может быть Девой, Козерогом или Тельцом.

Колесница - Таро значение

Карта Колесница означает, что ситуация сдвинется с места. Это успех, триумф, вы продвигаетесь вперед. Также эта карта может обозначать путешествие или поездку.

Мир - Таро значение

Цикл закончился, круг замкнулся. Причем это очень удачное, успешное завершение с переходом на следующий, более высокий уровень. Либо состоится сделка, которую вы так хотели, либо это будет предложение руки и сердца, свадьба, повышение в карьере.

Карта Мир может указывать на эмиграцию, переезд за границу или получение визы. Сбудется то, чего вы долго ждали. Очень хорошая карта успешного финала.

Смерть - Таро значение

Возможно, вы будете заниматься какими-то делами, связанными с памятью: заказывать памятник, навещать кого-то на кладбище. Может быть, вам приснится сон про ваших ушедших родственников или вы будете разбирать старые фотографии прабабушек и прадедушек. Это то, что способно поменять вас изнутри. Смерть - это всегда карта глубокой трансформации.

Смотрите видео - Таро прогноз для Водолеев на июль 2026 от Анжелы Перл:

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О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

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