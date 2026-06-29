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Легкие деньги, яркий роман и громкий развод: гороскоп для Водолеев на июль 2026

Анна Ярославская
29 июня 2026, 16:13
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Второй месяц лета будет чрезвычайно важным и запустит судьбоносные процессы. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл
Гороскоп на июль 2026 для Водолеев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Кратко:

  • Опасный союз планет в начале месяца повысит риски бытовых травм
  • Полнолуние заставит принять судьбоносное решение
  • Разворот Сатурна 26 июля надолго заблокирует переезды и оформление виз

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2026 для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Меркурий до 23-го числа будет ретроградным в секторе работы, здоровья и ежедневной жизни. Период ретроградного Меркурия - это отличное время для решения старых проблем. Ближайшие три недели вам предстоит разбираться с вопросами, которые долго затягивались.

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Что касается работы, возможно, вы вернетесь на старое место, выйдете из декретного отпуска или, наоборот, решите взять на это время паузу и уйти в отпуск. Могут вернуться старые клиенты или произойдет встреча с бывшими коллегами. В бытовом плане ретроградный Меркурий часто приносит мелкие поломки. Самое время починить то, что давно планировали: отнести обувь в ремонт, вызвать сантехника или исправить кран.

В период ретроградного Меркурия нежелательно совершать дорогие покупки (квартиры, дома, машины), подписывать важные сделки и делать плановые операции.

Напряженный период: 3, 4 и 5 июля

Период с 3 по 5 июля очень напряженный.

"Будьте предельно осторожны. В вашем пятом доме Уран (планета непредвиденных ситуаций) соединяется с Марсом - весьма агрессивной планетой. Поскольку оба небесных тела связаны с транспортом, возможны задержки рейсов, пробки или перекрытия дорог из-за аварий. Кроме того, это соединение повышает риск бытового травматизма: берегитесь ожогов, порезов, растяжений и травм мышц", - предупредила астролог.

Постарайтесь вести себя аккуратнее в местах скопления людей и не вступайте в конфликты с близкими. Конечно, непредсказуемый Уран может преподнести и какой-то приятный "вау-сюрприз", но в большинстве случаев это планета неожиданностей, которых мы обычно стараемся избегать.

Финансовые возможности и подарки судьбы

10 июля Венера входит в восьмой дом денег.

"Это суперположение! Оно сулит прибыль, подарки и ресурсы других людей. Кто-то может оказать вам финансовую помощь, оплатить вашу поездку или предоставить бесплатное жилье. Венера всегда приносит приятные сюрпризы и хорошие возможности", - рассказала Анжела Перл.

11 июля Венера в том же секторе соединяется с кармическим узлом прошлого. В такие моменты людям часто везет: можно получить неожиданное наследство, прибыль от выросших инвестиций или другие легкие деньги. Если вы верите в прошлые жизни, то сейчас Вселенная возвращает вам долг за сделанное когда-то добро.

Кроме того, восьмой дом отвечает за близость, а Венера - за любовь. Возможна интимная встреча с кем-то из прошлого или совершенно неожиданное знакомство. Благодаря аспекту Урана к вашему дому любви, партнер может оказаться необычным - другой национальности, культуры, с большой разницей в возрасте или другим цветом кожи. Возникнет мощная эмоциональная и физическая близость, появится ощущение, будто вы знаете этого человека всю жизнь.

знаки зодиака, стихия воздух, знаки воздуха, гороскоп
Знаки зодиака - стихия воздух / Инфографика: Главред

14 июля нас ждет новолуние, которое принесет новости, касающиеся работы и рутины. Это может быть запуск нового проекта, появление крупного клиента, смена руководства в компании или наем нового персонала (например, новой няни, ассистента или помощницы по хозяйству). Также возможны новости, связанные со здоровьем: появление нового лечащего врача или ветеринара для вашего домашнего питомца.

Когда будет период везения

С 19 по 23 июля - прекрасные, очень везучие дни. Юпитер (планета большого счастья) и Нептун будут в великолепном аспекте.

Вас ждет судьбоносное знакомство с влиятельным или очень интересным человеком, который способен изменить вашу жизнь. Возможно совместное путешествие. Могут прийти новости о свадьбе брата или сестры. Или вы внезапно окажетесь по соседству с известной личностью. В эти дни вы можете войти в важный круг единомышленников, полностью сменить окружение или перевести текущие романтические отношения на серьезный, следующий уровень после душевного разговора.

Ретроградный Сатурн и проверка на ответственность

26 июля Сатурн останавливается разворачивается в ретроградное движение до 10 декабря в секторе общения, документов, родственников и транспорта.

В этот период вам, возможно, придется временно остаться без машины (отдать в ремонт или продать, не успев купить новую). Могут затянуться процессы оформления документов, виз или разрешений. Также Сатурн принесет дополнительную ответственность: например, к вам до декабря приедут пожить брат или сестра, придется ухаживать за племянниками или присматривать за домом уехавших соседей. Если вы планировали переезд, то из-за разворота Сатурна он, скорее всего, отложится на конец года. Для кого-то этот период станет временем глубокого погружения в учебу и получение новых знаний.

Самое важное событие месяца

28 июля кармические узлы меняют знаки, и для Водолеев это критически важно. Узел Раху на ближайшие 18 месяцев входит в ваш знак - в Водолея, а узел Кету встает в ваш сектор партнерства.

Тема отношений, брака, разводов и поиска баланса между "Я" и "другой человек" станет ключевой на ближайшие полтора года. В этих домах начнут происходить затмения, которые всегда приносят неизбежные перемены. Первое затмение в секторе отношений случится уже 12 августа. Если вы одиноки, в ближайшие 18 месяцев вы встретите свою любовь или выйдете замуж/женитесь. Те, чьи отношения исчерпали себя, примут решение о разводе.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

29 июля состоится полнолуние в Водолее. Луна будет находиться в соединении с Плутоном - планетой глобальной трансформации. Полнолуние сильно изменит ваши намерения, отношение к жизни или даже внешний вид. В этот день многое окончательно прояснится.

30 июля - исключительно везучий день. Солнце соединяется с Юпитером (планетой большого счастья).

"Это идеальное время для романтических свиданий, знаковых знакомств, заключения брака, а также для деловой сферы: подписания важных контрактов, договоров, купли-продажи и успешных переговоров. Июль принесет вам много перемен, но все они подтолкнут вас к лучшей жизни. Не бойтесь их!", - призвала Анжела Перл.

Детальный гороскоп для Водолеев на июль 2026 смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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