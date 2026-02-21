Какие знаки зодиака не совместимы друг с другом: список самых сложных пар

Астролог из Нью-Йорка Джейми Райт сказала, кому лучше не строить отношения.

Астрологи считают, что не все знаки зодиака одинаково хорошо подходят друг другу. Одни пары легко находят общий язык, а другим приходится постоянно искать компромиссы. Какие знаки считаются самыми несовместимыми, рассказала астролог из Нью-Йорка Джейми Райт.

Что определяет несовместимость знаков зодиака

На самом базовом уровне несовместимость знаков зодиака обычно возникает из-за различий в стихиях (огонь, земля, воздух и вода) и правящих планет знаков, пишет PureWow.

Каждая стихия обладает качествами, которые могут либо дополнять, либо конфликтовать друг с другом — например, интенсивность водных знаков и напористость огненных знаков.

Модальности также влияют на совместимость. Например, фиксированные знаки могут быть упрямыми, а мутабельные — адаптируются.

Кроме того, стоит учитывать, что такие вещи, как стиль общения, эмоциональные потребности и ценности, связаны с положением планет в натальной карте человека.

Самые несовместимые знаки зодиака

Овен и Рак.

Овны любят действовать быстро и использовать романтику момента. Но это не совсем подходит для Раков, которые сентиментальны и нуждаются во времени, чтобы должным образом установить доверие.

К сожалению, к тому времени, когда эмоциональные Раки почувствуют себя достаточно комфортно, чтобы решиться на серьезные отношения, Овен уже решает, что Рак просто был к нему равнодушен, и уходит.

О персоне: Джейми Райт Джейми Райт - астролог и автор еженедельных и ежемесячных гороскопов для PureWow. Живет в Бруклине, штат Нью-Йорк. Почти десять лет она работает с клиентами онлайн и в реальной жизни, является автором популярной рассылки "Лунные послания" и ведет подкаст Good Fortunes. Джейми всю жизнь изучала астрологию и является экспертом как в современных, так и в традиционных методах, а также в истории астрологии и других формах гадания.

Близнецы и Скорпион.

Свободолюбивый ум Близнецов может приводить к, казалось бы, противоречивым мнениям, что может сбить с толку Скорпиона, которому необходимо всегда знать позицию своего партнера по любому вопросу. Если почва постоянно уходит из-под ног, Скорпион не будет чувствовать себя в безопасности.

В то же время Близнецы чувствуют себя наиболее комфортно в динамичной среде, и им нужно, чтобы их принимали такими, какие они есть — переменчивыми чудаками.

Козерог и Стрелец.

Если Козерога и можно описать одним словом, то это будет "профессионал". Они трудолюбивы, амбициозны и сдержанны. Это не значит, что они чопорны — это значит, что они серьезно относятся к тому, чего хотят, что может сделать их невероятно романтичными и надежными партнерами по жизни.

Стрелец же, напротив, больше похож на неряшливого гения с очаровательной удачей новичка. Стрельцы знают, что могут очаровать всех в комнате, кроме Козерога.

"Козерог находится под влиянием Сатурна, а Стрелец — под влиянием Юпитера. Козерог любит правила и структуру, а Стрелец предпочитает жить в надежде. Если эти двое будут готовы уважать сильные стороны друг друга (вместо того чтобы пытаться сделать другого похожим на себя), то у них есть шанс стать настоящей сильной парой. Но для этого оба должны признать, что не всегда правы (что случается редко)", - объяснила Райт.

Телец и Водолей.

Телец стабилен и предсказуем, особенно в сердечных делах. Для Водолеев делать одно и то же одним и тем же способом — это верный путь к скуке. Им необходимо, чтобы человек, с которым они встречаются, стимулировал их интеллектуально и творчески. Для заботливых Тельцов это звучит как пустая трата энергии.

Лев и Рыбы.

Чувствительные Рыбы переполнены кармической мудростью и сочувствием к другим. А смелые Львы полны любовью к себе и преданностью своей команде — и они не просят меньшего от партнера.

"Это еще одна необычная пара, которую я часто вижу в реальной жизни. Львы любят все внимание, которое им уделяют милые и переменчивые Рыбы. Но все идет наперекосяк, если Лев не понимает, что Рыбы часто нуждаются в подобном подтверждении своей значимости. При этом они просто не готовы просить об этом", - рассказала Райт.

Дева и Весы.

Остроумие Дев берет начало из их непоколебимо реалистичного характера. Они не любят приукрашивать действительность. Девы уверены, то горечь жизни нужно встречать с честностью и юмором.

Весы — оптимисты в любви и жизни и склонны верить, что почти все возможно, если работать вместе. Но то, что их вдохновляет, кажется Девам совершенно наивным.

"У Девы и Весов, двух знаков, которые находятся на стыке осеннего равноденствия, на самом деле очень много общего. В худшем случае оба могут быть перфекционистами и оппортунистами, и когда они увидят это друг в друге, это может вызывать отвращение", - объяснила астролог.

