Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Они получают шанс завершить зиму на очень сильной ноте.

Последние дни зимы принесут мощный прилив возможностей, особенно в теме денег, работы и удачных решений.

Собака: деньги приходят через инициативу и правильные связи

Для Собаки эта неделя — про финансовое изобилие, но с важным условием: не торопиться и действовать стратегически. Самый результативный день ожидается в воскресенье, 1 марта, однако к нему нужно подойти подготовленными.

27 февраля осторожность включится на максимум: вы будете трезво оценивать, что действительно стоит ваших усилий, а что только забирает ресурсы.

осторожность включится на максимум: вы будете трезво оценивать, что действительно стоит ваших усилий, а что только забирает ресурсы. 25 февраля (в середине недели) вы почувствуете решительность — это день, когда можно продавливать идею или начинать движение к цели.

(в середине недели) вы почувствуете решительность — это день, когда можно продавливать идею или начинать движение к цели. 26 февраля особенно важно: вы поймёте, кому и когда предлагать проект, где взять поддержку и как занять лидерскую позицию в командной работе.

Хорошая новость: чтобы запустить денежный рост, может понадобиться вложение, но часть расходов вероятно закроет другой человек, облегчая нагрузку. Также неделя подсказывает мудрый шаг: отдалиться от задач и проектов, которые выматывают — это окажется выгодным в прямом смысле.

Отдельно стоит быть внимательнее в конце недели: пятница и выходные требуют трезвой головы и аккуратности в решениях.

Свинья: новый источник дохода и шквал предложений

Свинье эта неделя приносит не столько "внезапные деньги на карту", сколько шанс создать новый денежный поток. Возможностей будет много — настолько, что легко растеряться от собственной востребованности.

23 февраля вы услышите важный сигнал, что вас оценивают очень позитивно (по работе, проектам, репутации).

Примерно к 25 февраля важно заранее определиться с графиком: в это время вам нужно быть доступными, потому что окна возможностей открываются быстро.

Пик предложений и вариантов ожидается около 26 февраля — особенно по теме оплачиваемых задач, сотрудничества или подработок.

Главный совет: изобилие может быть "слишком большим". Поэтому 27 февраля стоит сузить фокус, отсеять лишнее и выбрать то, что реально ведёт к росту. После этого вы почувствуете ясность: на что вы готовы подписаться — и что точно не ваше.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Тигр: неделя для больших финансовых планов и умных рисков

У Тигра последняя неделя зимы начинается сильно: энергия Лошади "включает" тему долгосрочных денег — планирования, инвестиций, финансовых систем.

24 февраля приходит подтверждение правильного направления — словно знак: "да, туда".

25 февраля особенно хорош для настройки систем: бюджет, стратегия, план накоплений, инвестиционные рамки, порядок в расходах.

27 февраля может потребовать резкого движения: закрытие счета, смена финансового инструмента или даже "переезд" в каком-то практическом смысле. Тут важно всё перепроверить и действовать осознанно.

28 февраля возможен один финансовый риск — не обязательно опасный, но требующий расчёта и холодной головы.

В целом это неделя, когда Тигр не просто "ловит удачу", а делает то, что приносит результат надолго.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

