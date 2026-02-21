Укр
Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Сергей Кущ
21 февраля 2026, 01:43
Они получают шанс завершить зиму на очень сильной ноте.
китайский гороскоп
Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Для Собаки эта неделя — про финансовое изобилие
  • У Тигра последняя неделя зимы начинается сильно

Энергия недели Лошади подталкивает к обновлению, но награждает тех, кто действует вовремя, говорят астрологи.

Последние дни зимы принесут мощный прилив возможностей, особенно в теме денег, работы и удачных решений.

Собака: деньги приходят через инициативу и правильные связи

Для Собаки эта неделя — про финансовое изобилие, но с важным условием: не торопиться и действовать стратегически. Самый результативный день ожидается в воскресенье, 1 марта, однако к нему нужно подойти подготовленными.

  • 27 февраля осторожность включится на максимум: вы будете трезво оценивать, что действительно стоит ваших усилий, а что только забирает ресурсы.
  • 25 февраля (в середине недели) вы почувствуете решительность — это день, когда можно продавливать идею или начинать движение к цели.
  • 26 февраля особенно важно: вы поймёте, кому и когда предлагать проект, где взять поддержку и как занять лидерскую позицию в командной работе.

Хорошая новость: чтобы запустить денежный рост, может понадобиться вложение, но часть расходов вероятно закроет другой человек, облегчая нагрузку. Также неделя подсказывает мудрый шаг: отдалиться от задач и проектов, которые выматывают — это окажется выгодным в прямом смысле.

Отдельно стоит быть внимательнее в конце недели: пятница и выходные требуют трезвой головы и аккуратности в решениях.

Свинья: новый источник дохода и шквал предложений

Свинье эта неделя приносит не столько "внезапные деньги на карту", сколько шанс создать новый денежный поток. Возможностей будет много — настолько, что легко растеряться от собственной востребованности.

23 февраля вы услышите важный сигнал, что вас оценивают очень позитивно (по работе, проектам, репутации).

Примерно к 25 февраля важно заранее определиться с графиком: в это время вам нужно быть доступными, потому что окна возможностей открываются быстро.

Пик предложений и вариантов ожидается около 26 февраля — особенно по теме оплачиваемых задач, сотрудничества или подработок.

Главный совет: изобилие может быть "слишком большим". Поэтому 27 февраля стоит сузить фокус, отсеять лишнее и выбрать то, что реально ведёт к росту. После этого вы почувствуете ясность: на что вы готовы подписаться — и что точно не ваше.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Тигр: неделя для больших финансовых планов и умных рисков

У Тигра последняя неделя зимы начинается сильно: энергия Лошади "включает" тему долгосрочных денег — планирования, инвестиций, финансовых систем.

24 февраля приходит подтверждение правильного направления — словно знак: "да, туда".

25 февраля особенно хорош для настройки систем: бюджет, стратегия, план накоплений, инвестиционные рамки, порядок в расходах.

27 февраля может потребовать резкого движения: закрытие счета, смена финансового инструмента или даже "переезд" в каком-то практическом смысле. Тут важно всё перепроверить и действовать осознанно.

28 февраля возможен один финансовый риск — не обязательно опасный, но требующий расчёта и холодной головы.

В целом это неделя, когда Тигр не просто "ловит удачу", а делает то, что приносит результат надолго.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Купюры четырех номиналов выводят из обращения: НБУ объяснил, что делать украинцам

16:33

В ЕС сделали громкое заявление о завершении войны в Украине и назвали условие

16:23

Доллар и евро удивили изменениями: новый курс валют на 23 февраля

16:17

Как пожарить рыбу без запаха, как в ресторане: об этом методе знают единицы

16:00

Судьбоносный март 2026: Тельцов ждут любовь, деньги и важные решения

15:51

В Житомирской области снова ударит сильный мороз: когда ожидается до -20°C

15:47

"Под сильным давлением": ЕС не принял 20-й пакет санкций против России

15:25

Могут разорваться прямо во время движения: водителей призвали проверить шины

15:24

Лицо известного ведущего пострадало в ДТП — как он выглядит сейчас

15:19

Кому нужно молиться об исцелении 21 февраля: какой церковный праздник

