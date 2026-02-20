Судьбоносный март 2026: Тельцов ждут любовь, деньги и важные решения

Анжела Перл рассказала, когда Тельцам улыбнется удача.

https://horoscope.glavred.info/sudbonosnyy-mart-2026-telcov-zhdet-lyubov-dengi-i-vazhnye-resheniya-10742486.html Ссылка скопирована

Гороскоп на март 2026 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Каких сюрпризов ждать в начале месяца

Когда состоится знакомство с влиятельным человеком

Почему период с 18 по 25 марта очень важен

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2026 для Тельцов.

Если вам интересно знать, с кем представителям этого знака зодиака лучше всего строить отношения, читайте материал: Идеальная пара для Тельца: с кем этот знак зодиака будет по-настоящему счастлив.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, март- это очень важный месяц, поскольку третьего числа будет лунное затмение в пятом доме гороскопа.

Пятый дом — это всё, что касается любви, влюблённости, романтических отношений, а также детей и творчества - всего того, что нам нравится, от чего мы получаем удовольствие.

"Похоже, весь месяц у вас будет много общения, вас куда-то будут приглашать, вас ждут новые знакомства, особенно по лунному затмению 3 марта. В первую неделю месяца, когда вы можете с кем-то познакомиться, у вас могут начаться отношения, или вы перейдёте на следующий уровень ваших отношений: будет помолвка, или вы съедетесь и теперь будете жить вместе. Или, наоборот, лунное затмение высветит какие-то трещины в ваших отношениях, и вы скажете: "Да, наверное, я буду заканчивать эти отношения, не хочу больше". Если в вашей жизни есть любовный треугольник, то затмение может открыть эти отношения — они станут публичными", - рассказала астролог.

По словам Перл, Тельцов ждет новость о рождении ребёнка, беременность, какие-то события в жизни детей. Может, ребёнок пойдёт учиться или будет менять школу, или выиграет какой-то конкурс, или женится сын, а дочка выходит замуж.

Также будут происходить события, связанные с творчеством: какое-то ваше хобби станет личным бизнесом и начнёт приносить деньги. Возможно, состоится первая выставка ваших картин. А, может быть, вы определитесь, что приносит вам радость в жизни, чем вы хотите заниматься.

"В это затмение очень важно довериться своей душе и тому, что вы чувствуете", - посоветовала астролог.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

3 марта Марс входит в одиннадцатый дом гороскопа на весь месяц. Не исключена встреча с друзьями, совместная поездка, организация с единомышленниками ретрита, поездки на фестиваль, конференцию или семинар.

7 марта Венера принесет Тельцам поездки за город, в места силы, встречу с тарологом, астрологом, рунологом.

11 марта Юпитер - планета щедрости, подарков судьбы, изобилия возможностей - разворачивается в прямое движение в вашем третьем доме. Юпитер был ретроградным с 13 ноября, поэтому могло что-то не получаться с документами, или с учёбой. С 11 марта уже всё пойдёт гладко. Юпитер может принести даже какое-то знакомство с влиятельным или известным человеком. Вы легко сдадите экзамены, получите сертификат, оформите какие-то документы. Возможны какие-то хорошие события у ваших сестры, брата, родственников. Вероятно, что вы вместе с ними куда-то поедете или встретитесь.

С 18 по 25 марта в одиннадцатом доме гороскопа будет соединяться Меркурий с лунным северным узлом Раху. Этот узел показывает цель, направление, фокус.

"Может быть, придёт какая-то новость, сообщение, информация, событие, которое покажет вам, куда вы двигаетесь, в каком направлении, или куда нужно двигаться — ментально, мысленно или духовно. Это рост вашей души. Следите за знаками, которые будут происходить с 18 по 25 марта", - предупредила астролог.

19 марта — новолуние в одиннадцатом доме. Вас ждет новое окружение, новая подруга, новый бизнес. Некоторых Тельцов ждет знакомство, которое из дружбы может в любовь перерасти.

31 марта Венера входит в знак Тельца. Ждите доход, приятное событие, романтику.

Детальный гороскоп для Тельцов на март 2026 смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред