Три знака зодиака окажутся на пике успеха уже совсем скоро - кто они

- Гороскоп для Овнов
- Гороскоп для Львов
- Гороскоп для Дев
Начиная с 20 февраля 2026 года представителям трёх знаков зодиака предстоит особенно благоприятный период. Растущая Луна в Овне придаст мощный импульс для решительных действий и поможет успешно завершить ранее начатые проекты. Об этом сообщает Главред со ссылкой на YourTango.
Лунный транзит усиливает стремление к инициативе и помогает принимать смелые решения, которые прежде могли вызывать сомнения. Даже небольшие достижения в это время становятся прочной основой для роста уверенности и мотивации. Шаг за шагом это приведёт к значительным результатам.
Особенно благосклонной энергия периода окажется к тем, кто готов действовать активно и без промедления.
Овен
Наступает момент, когда вы перестаёте ждать одобрения со стороны и начинаете полагаться исключительно на собственные ориентиры. Уверенность и самостоятельность формируют мощный импульс для движения вперёд. Растущая Луна в вашем знаке усиливает ощущение значимости каждого шага. Даже небольшие победы укрепляют веру в себя и подталкивают к новым свершениям. Вы действуете решительно, а результаты становятся заметны практически сразу.
Лев
Сейчас ваша энергия сосредоточена на реализации масштабных замыслов. Луна в Овне помогает перевести идеи в конкретные достижения. Вы всё чаще оказываетесь в центре внимания, а ваши таланты получают заслуженное признание. Появляющиеся возможности вы используете максимально эффективно. Постепенные шаги приводят к серьёзным успехам, а природная харизма и энтузиазм усиливают эффект. Вы ясно видите цель и понимаете, что достигнутые результаты - закономерный итог ваших усилий.
Дева
Для вас главным становится решительный старт. Растущая Луна поддерживает инициативу и добавляет внутренней смелости. Задачи, которые вы долго откладывали, получают шанс на успешную реализацию. Перемены, происходившие внутри вас в последние недели, дают ощутимый результат: появляется стойкость и готовность преодолевать трудности. Малые достижения складываются в заметный прогресс, усиливая уверенность. Итоги ваших стараний вдохновляют двигаться дальше и ставить перед собой новые цели.
