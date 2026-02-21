Укр
Когда придут деньги и начнется яркий роман: гороскоп на март 2026 для Близнецов

Анна Ярославская
21 февраля 2026, 08:58
В начале месяца произойдет очень важное астрологическое явление, которое принесет перемены в семье.
Гороскоп Близнецы, Анжела Перл
Гороскоп на март 2026 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда в жизнь Близнецов войдет что-то новое
  • Где Близнецам искать свою любовь

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2026 для Близнецов.

Если вам интересно знать, с кем представителям этого знака зодиака лучше всего начинать романтические отношения, читайте материал: Идеальная пара для Близнецов: кто подходит им на 100%, а кто - разобьет сердце.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 марта — лунное затмение в четвёртом доме гороскопа. Это самый нижний дом гороскопа, который показывает наше место жительства, чувство безопасности, семью и людей, которые нас поддерживают.

"Это очень важное затмение, которое высветит тему места жительства, переезд. Может быть, вам скажут: "Съезжайте". Не исключено, что вы будете покупать квартиру, решите перестраивать свой дом или вам нужны будут какие-то документы, связанные с местом жительства. А может, вы получите гражданство. Четвёртый дом — ещё и семья, возможны перемены: или кто-то съезжает, будет жить отдельно, или вы создадите семью, или ребёнок родится в семье. Затмение может и через три месяца проявляться — не только в первую неделю марта", - отметила астролог.

3 марта Марс входит в десятый дом, который показывает ваш статус, достижения, амбиции, цель жизни, а также профессию, работу, карьеру. Вы будете проявлять активность, связанную с работой. Если вы решите открывать бизнес, то делайте это после 23 марта, когда Меркурий развернётся в прямое движение.

7 марта Венера входит в ваш одиннадцатый дом гороскопа до конца месяца. Это сектор друзей, единомышленников, группы людей, с которыми вы общаетесь. Венера - это романтическая планета. Возможно, вас друзья с кем-то познакомят, у вас роман начнётся. Может, вас пригласят на день рождения, на свадьбу или вы будете на каком-то семинаре, концерте - там вы можете с кем-то познакомиться. Не исключено и онлайн-знакомство.

Венера — это ещё и деньги, поэтому Близнецы могут получить прибыль.

11 марта Юпитер — планета, которая символизирует изобилие, щедрость, подарки Вселенной, возможности — разворачивается в прямое движение во втором доме финансов. Юпитер был ретроградным с 13 ноября, поэтому у вас, возможно, были финансовые проблемы. С 11 марта ситуация изменится. Появится возможность заработать, получить работу, подарки, помощь.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 18 по 25 марта Меркурий соединяется с лунным северным узлом, который называется Раху, который находится в десятом доме гороскопа. В этот период вы получить сообщение, новость, документы. Состоится встреча и разговор с человеком, который вас направит в правильное русло. В результате перед вами откроется какая-то возможность.

19 марта — новолуние в десятом доме гороскопа. У вас появится что-то новое: работа, должность, бизнес. У Близнецов будет новая социальная роль. Может, вы выходите замуж или женитесь, становитесь родителями.

20 марта Меркурий разворачивается в прямое движение. Все дела сдвинутся с места. Уже можно подписывать документы, заключать сделки, делать операции.

31 марта Венера входит в ваш двенадцатый дом гороскопа - это тихий, очень спокойный сектор. А Венера — это комфорт и красота. Может, вы пойдёте на массаж, будете делать косметические процедуры. Можно делать пластические операции. Не исключено, что у вас состоится путешествие или поездка в изолированное место.

Детальный гороскоп для Близнецов на март 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

17:43

Зеленский намекнул на вероятность встречи с Путиным: о чем могут договориться

17:29

Голливудская актриса удостоилась звезды на аллее славы - кто она

17:19

Опасные хищники распространяются по Украине: кто они и почему их все большеВидео

