Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 22 февраля: Ракам - неприятности, Тельцам - важное соглашение

Руслана Заклинская
21 февраля 2026, 09:12
135
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 22 февраля всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 22 февраля: Ракам - неприятности, Тельцам - важное соглашение
Гороскоп на 22 февраля 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 февраля
  • Что предсказывают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 22 февраля поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Следует быть осторожным с необработанной пищей и избегать лишнего стресса. В этот день возможны финансовые достижения, а благотворительность принесет душевное спокойствие. Вечером вас может навестить старый друг, а отношения с партнером будут гармоничными. Вы полны идей, которые принесут успех, а приготовление чего-то особенного с любимым человеком добавит остроты вашим отношениям.

Гороскоп на завтра - Телец

Вы, вероятно, будете наслаждаться спортивными занятиями для поддержания формы. Не принимайте поспешных решений, особенно в отношении важных финансовых сделок. Вечер с друзьями будет приятным. Может быть сложно объяснить партнеру свою позицию. В этот день вы захотите провести время подальше от родственников в спокойном месте и расслабиться с мужем/женой. Бизнесменам стоит подумать о возобновлении застопорившихся планов.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Ваш уровень энергии будет высоким, используйте его для выполнения незавершенных задач. Не тратьте слишком много, чтобы произвести впечатление на других, и убедитесь, что у вас есть одобрение всех перед изменениями в домашней обстановке. Общение будет вашей сильной стороной. Вечер может стать лучшим моментом с мужем/женой. Хотя немного неприятно, когда родственники заставляют вас что-то делать, в ваших интересах избегать гнева.

Гороскоп на завтра - Рак

Вы можете начать день с йоги и медитации, чтобы поддержать энергию. Давние долги наконец-то будут возвращены. Развивайте полезность через позитивные мысли, а речь — с помощью советов для семьи. Сила любви дает повод любить. В этот день следует осторожно управлять транспортом, иначе возможны аварии или болезнь. Вы и ваш муж/жена можете получить прекрасные новости. Если дел немного, можно уделить время ремонту вещей дома.

Гороскоп на завтра - Лев

Нежелательные мысли могут занимать ум. В этот день вы можете потратить много времени на мелочи по дому, что создаст психический стресс. Здоровью родителей требуется дополнительное внимание. Период одиночества заканчивается — возможно, вы найдете вторую половинку. Хорошо проводить время в одиночестве, но советуем поделиться проблемами с опытным человеком. Ваш муж/жена будет полон энергии и любви, а звезды советуют провести время вместе с близкими.

Гороскоп на завтра - Дева

Излишнее самоосуждение может ухудшить настроение. Финансовое положение улучшится позже в течение дня. Общение с семьей поможет расслабиться и насладиться моментом. Возможно совместное употребление пищи с любимым человеком при свечах. В этот день вы можете провести время со старшим членом семьи, чтобы понять тонкости жизни. Жизнь будет увлекательной, когда муж/жена придет, забыв ссоры, обнимая вас с любовью. Вы осознаете, что хорошие друзья никогда не оставляют вас.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Бросьте курить, чтобы оставаться физически здоровыми. В этот день вы можете заработать дополнительные деньги, если хорошо разыграете свои карты. Кто-то, кому вы доверяете, может не сказать всей правды — ваша способность убеждать поможет решить проблемы. Небрежное внимание к любимому человеку может создать напряженность дома. Муж/жена может перестать удовлетворять ваши ежедневные потребности, что ухудшит настроение. Также вы можете скучать по кому-то особенному в вашей жизни.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Вас будут привлекать виды спорта на свежем воздухе, а медитация и йога принесут пользу. В этот день вы можете получить деньги из неизвестного источника, что решит финансовые проблемы. Общественные мероприятия будут интересными, но не раскрывайте свои секреты. Мрачное настроение может создавать напряжение для мужа/жены. День хорош для того, чтобы вместе с другими найти время для себя. Муж/жена может нарушить ваши планы или проект — не теряйте терпения. Те, кто живет далеко от семьи, могут скучать по дому, поэтому стоит пообщаться с близкими, чтобы успокоиться.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Не тратьте время на строительство воздушных замков, сохраните энергию для значимых дел. Вас ожидает прибыль. Позаботьтесь о потребностях детей — дом без них бездушный, несмотря на порядок. Будьте осторожны, кто-то может попытаться запятнать ваш имидж, а также оставайтесь оригинальными в разговоре. В этот день возможно серьезное недоразумение с мужем/женой. Вы можете дать волю гурману в себе и насладиться деликатесами или посетить ресторан с экзотической кухней.

Гороскоп на завтра - Козерог

Здоровье может расцвести, если поделиться счастьем с другими. Экономическая сторона, вероятно, укрепится. Если вы одалживали деньги, в этот день ожидается их возврат. Кто-то из близких может раздражиться вашими недавними действиями. Благоприятные планеты принесут много поводов для радости. В этот день расходы могут навредить отношениям с партнером, поэтому важно сказать то, что на уме или сердце — это углубляет любовь.

Гороскоп на завтра - Водолей

Ваш ум будет восприимчив к хорошему. В этот день вы сможете заработать деньги и провести много времени с семьей и друзьями. Можно провести время со старшим членом семьи, чтобы понять тонкости жизни. Ужин может стать лучшим моментом с мужем/женой.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Вам нужно проявить мужество и силу, сталкиваясь с травмами, и вы легко преодолеете их оптимизмом. Вы заработаете деньги, если вложите сбережения. Планируйте что-то особенное для своих детей. Внезапная романтическая встреча может сбить с толку. В этот день вы можете тратить время на менее важные дела. Партнер может проявить свою замечательную сторону, однако вы все равно будете чем-то обеспокоены.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Российские оккупанты ночью атаковали Украину: где гремели взрывы

Российские оккупанты ночью атаковали Украину: где гремели взрывы

08:22Война
Украина допускает территориальные уступки в обмен на быстрое вступление в ЕС - Welt

Украина допускает территориальные уступки в обмен на быстрое вступление в ЕС - Welt

07:43Украина
В Беларуси начали рассылать повестки резервистам: что задумал Лукашенко

В Беларуси начали рассылать повестки резервистам: что задумал Лукашенко

06:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

В Житомирской области снова ударит сильный мороз: когда ожидается до -20°C

В Житомирской области снова ударит сильный мороз: когда ожидается до -20°C

Цель не энергетика: РФ готовит новые атаки на Украину, какие города под угрозой

Цель не энергетика: РФ готовит новые атаки на Украину, какие города под угрозой

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Последние новости

10:10

Перевод часов в 2026 году: перейдет ли Украина на летнее время

09:28

Почему 22 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

09:12

Гороскоп на завтра 22 февраля: Ракам - неприятности, Тельцам - важное соглашение

08:58

Когда придут деньги и начнется яркий роман: гороскоп на март 2026 для БлизнецовВидео

08:42

От -17 до ощутимых "плюсов": в Ровенской области резко изменится погода, точная дата

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
08:22

Российские оккупанты ночью атаковали Украину: где гремели взрывы

07:43

Украина допускает территориальные уступки в обмен на быстрое вступление в ЕС - Welt

06:10

В Беларуси начали рассылать повестки резервистам: что задумал Лукашенкомнение

05:55

Видео 18+: путиниста SHAMAN отменяют в РФ из-за скандального ролика

Реклама
05:47

Mercedes, Apple и даже Google: какие мировые бренды снимают рекламу в Украине

05:23

Закуска, которую сметут первой: рецепт помидоров под шубой за 5 минут

04:41

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

04:03

Не сказки, а шифр: какую историю Украины спрятал Николай Гоголь

04:00

Тест на IQ: успейте найти 3 отличия на изображении пекаря за 25 секунд

03:30

Финансовый прорыв года для четырех знаков зодиака: кому фортуна подаст руку

02:55

Точка невозврата близко: что происходит с ледяным континентом и в чем опасность

02:26

В Кремле подбирают преемника Лукашенко: кто может занять место главы БеларусиВидео

01:57

5 бытовых дел, которые самые счастливые пары делают вместе: об этом знают единицы

01:43

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

01:20

Отключения электроэнергии 21 февраля: данные о графиках для Киева и области

Реклама
00:48

Покушение на Зеленского: российские агенты жили рядом с ОП - CNN

00:00

Налет накапливался годами: как отмыть душевую лейку изнутриВидео

20 февраля, пятница
23:51

Делал комплектующие для Искандеров и Орешника: нанесен удар по заводу РФВидео

22:41

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

22:35

ВСУ пошли в контратаку и отбили сотни километров: детали от Зеленского

22:26

Россия готовит удар по энергетике Украины - Шмыгаль

22:26

Как избавиться от пыли в доме надолго: простые способы, которые работаютВидео

22:02

Мороз, туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

21:43

Vodafone резко повышает тарифы: названы сроки и новые цены после подорожания

21:24

В ГУР все знали: The Guardian рассказала, как начиналась война в Украине

20:56

Дети Степана Гиги рассказали о причине смерти отца и судьбе его творческого наследия

20:45

Головоломка для гениев: лишь единицы найдут рыбу среди осьминогов за 45 с

20:40

Прошло 2 тысячи лет и кое-что уцелело: строители наткнулись на древнее поселение

20:29

"На прицеле" Гордон и Юсов: громкие детали подготовки резонансных убийствФото

20:17

И Patriot не нужен: эксперт назвал способ обезопасить Украину от баллистики

20:00

Пассажиры самолета делают это постоянно: эксперт указал на опасность

19:49

Три знака зодиака окажутся на пике успеха уже совсем скоро - кто они

19:46

Морозы до -14 возвращаются: на Тернопольщину надвигается мощный антициклон

19:39

Хватит терпеть затхлый запах полотенец: решение оказалось проще, чем думалиВидео

19:11

Будапешт заблокировал кредит для Киева на 90 млрд евро - FT

Реклама
19:10

Мужчина показал, как устроен "самый маленький дом": в нем нельзя стоятьВидео

19:10

Исторический момент для Венгрии: почему Орбан делает из Украины "врага"мнение

18:55

"Систематически снимает": украинцы жалуются на комиссию в ПриватБанке

18:36

Новые массированные удары РФ по Украине: в Кабмине раскрыли цели и сроки

18:25

Белоснежная ванна за считанные минуты: одно средство удалит налет и желтизнуВидео

18:24

Девушка показала свою помесь питбуля и хаски: как выглядит собакаВидео

18:00

"За съемочный день": украинский актер раскрыл свой рекордный гонорар от NetflixВидео

17:43

Зеленский намекнул на вероятность встречи с Путиным: о чем могут договориться

17:29

Голливудская актриса удостоилась звезды на аллее славы - кто она

17:19

Опасные хищники распространяются по Украине: кто они и почему их все большеВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять