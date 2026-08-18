Гороскоп Таро на завтра 19 августа: Льву - важные перемены, Рыбам - торопиться

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 19 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на среду для Овна: Четверка Кубков, перевернутая

Если есть что-то, что вы ненавидите больше всего на свете, Овен, так это скуку и отсутствие занятий. Ваша карта Таро на сегодня - отличная новость: скука, которую вы испытывали, наконец-то подходит к концу.

Перевернутая Четверка Кубков символизирует момент прорыва, когда что-то новое привлекает ваше внимание и вызывает интерес.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Королева Мечей

Ваш сектор отношений ярко освещается, когда Луна находится в Скорпионе 19 августа. Это означает, что ваше гадание на Таро с Королевой Мечей касается партнера, и, похоже, вам нужно установить границы.

Это тоже непросто, Телец, но важно быть предельно ясным, чтобы не было недоразумений. Используйте сегодняшний день, чтобы сказать то, что вам нужно сказать, чтобы увидеть улучшения там, где, по вашему мнению, они необходимы.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Король Пентаклей, перевернутый

Близнецы, есть одна вещь, которую люди часто о вас не знают: вы можете быть упрямыми, когда считаете это необходимым.

Король Пентаклей в перевернутом положении подчеркивает вашу склонность занимать твердую позицию. С Луной в вашем секторе рутины, пришло время переосмыслить некоторые из ваших привычек. Это может быть отличный день для внесения изменений, которые другие просили вас попробовать, но вы не хотели. Возможно, потребуется компромисс.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Пятерка Пентаклей, перевернутая

Деньги иногда даются с трудом, и 19 августа ваша карта Таро, Пятерка Пентаклей, напоминает вам не беспокоиться. Трудности пройдут со временем и усилиями.

Ситуация может измениться с помощью человека, который наблюдает за вами и восхищается вашей трудовой этикой. С Луной в вашем секторе надежды вы можете рассчитывать на возможность, которая принесет вам радость и неожиданный, но приятный сюрприз.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Семерка Кубков

Пора мечтать и строить планы, Лев, - такое послание вы получаете от своей карты Таро, Семерки Кубков. Эта карта Таро посвящена чудесному миру мечтаний, мягко напоминая, что иметь идеи - это одно, но путь к успеху лежит через работу, упорство и преданность.

Сейчас, пока Луна находится в Скорпионе, вам будет трудно вырваться из рутины и зоны комфорта, но как только Луна войдет в Стрелец, вы будете ждать этого с большим нетерпением.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Пятерка Жезлов, перевернутая

Кто-то должен быть взрослым, и сейчас, похоже, это вы.

19 августа вы устанете от спора, который, кажется, никогда не закончится. Но ваша ежедневная карта Таро, Пятерка Жезлов в перевернутом положении, указывает на то, что эта глава подходит к концу. Вы выберете более благородный путь.

Поскольку энергия Скорпиона - мастер сохранения тайн, вместо того чтобы показывать свои чувства, вы будете работать над ними, не испытывая потребности выплескивать эмоции или привлекать внимание окружающих.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Умеренность, перевернутая

19 августа Луна находится в вашем финансовом секторе, и сегодня вы можете беспокоиться о финансах. Весы, бывают дни, когда вы можете упустить из виду то, что действительно важно. Даже вы, несмотря на все свои способности к балансу в жизни, можете увлечься суетой.

Сегодняшняя карта Таро, Умеренность, перевернутая, напоминает вам о необходимости поставить перед собой цель умеренности. Это непросто сделать, когда ваши эмоции выходят из-под контроля. Вместо этого сделайте глубокий вдох и напомните себе, что вы можете выбирать свою реакцию на жизнь и восстановить контроль с помощью терпения.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Семерка Пентаклей, перевернутая

Когда Луна находится в вашем знаке, вы немного больше сосредоточены на себе. Вы хотите, чтобы ваша жизнь развивалась; вы хотите, чтобы события происходили, и вы также хотите видеть свое будущее процветающим. Вы чувствуете разочарование, когда ваш упорный труд и усилия не приносят желаемых результатов так быстро, как вам хотелось бы.

Ваша карта Таро подтверждает, что задержки возникают там, где, как вы думали, их быть не должно. Сегодняшнее послание - будьте терпеливы и позвольте процессу развиваться естественным образом. То, что вам нужно, придёт к вам в нужное время.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Верховная Жрица

Доверяйте своей интуиции, Стрельцы. Ваша карта Таро, Верховная Жрица, напоминает вам всегда верить в себя. Ваша интуиция существует не просто так, и она помогает вам соединиться с вашей высшей силой и вашим высшим разумом.

С Луной в секторе ваших скрытых врагов вы почувствуете, кто действительно вас поддерживает, а кто нет. 19 августа вы многое узнаете о вещах в вашей жизни, которые часто оставляют вас в замешательстве.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Перевёрнутый Король Кубков

Перевёрнутый Король Кубков - не самая лучшая карта Таро, но она важна, когда дело доходит до понимания того, кому можно доверять. В вашей жизни может быть человек, который искажает слова и заставляет вас сомневаться в себе.

Вы почувствуете это, Козерог, потому что будете чувствовать неуверенность и испытывать сомнения в себе. 19 августа не поддавайтесь на то, что, как вы знаете, является чистой манипуляцией. Вместо этого, выскажите это вслух.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Семерка Мечей

Вы умеете проявлять невероятную находчивость, когда это необходимо, Водолей. 19 августа Семерка Мечей говорит о поиске пути, который лучше всего подходит именно вам. Сегодня вы можете обнаружить лазейку, которая решит проблему, или законный выход из ситуации, которая вас беспокоит.

Наиболее вероятная ситуация, в которой вы сможете добиться наилучшего результата, - это работа, поскольку Луна находится в вашем секторе карьеры. Если вы пробуете новую, рискованную идею, но при этом чувствуете себя уверенно, эта карта говорит: да, это стоит сделать.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Восьмерка Жезлов

Поторопитесь, Рыбы! Времени мало. Вы любите не торопиться, но сегодня скорость - ваш путь к успеху.

Ваша карта Таро, Восьмерка Жезлов, призывает вас подтолкнуть себя к действию прямо сейчас. Вам нужно довести проект до конца. Время не ждет, поэтому действуйте оперативно 19 августа.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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