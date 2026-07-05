Гороскоп Таро на завтра 6 июля: Скорпионам - остерегаться, Девам - смелость

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 6 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Таро-гороскоп на понедельник для Овна: Семерка Пентаклей

Карта Таро "Семерка Пентаклей" напоминает вам, что ваши усилия требуют времени, чтобы принести результаты.

Поэтому, Овны, важно быть терпеливыми 6 июля. Найдите время для размышлений, прежде чем принимать новое решение. Подумайте обо всех уроках вашей прошлой жизни и о том, чему вы можете научиться из своего опыта.

Телец

Таро-гороскоп на понедельник для Тельца: Девятка Кубков

Тельцы, вы не против, когда вам помогают другие. Вам нравится быть частью команды, и вы предпочитаете более размеренный темп жизни, если это позволяет вам наслаждаться отношениями и тем, что вам нравится.

Девятка Пентаклей подчеркивает преимущества, которые вы получаете, действуя самостоятельно. В такие дни, как сегодня, вы наслаждаетесь своей независимостью, и жизнь, которую вы построили, дарит вам чувство гордости.

Близнецы

Таро-гороскоп на понедельник для Близнецов: Колесо Фортуны, перевернутое

Вы, Близнецы, по-своему целеустремленный человек, но часто предпочитаете обдумывать свои решения, прежде чем действовать. Колесо Фортуны символизирует удачу и ее цикличность. Сегодня вас может ждать как победа, так и неудача.

6 июля то, что раньше казалось тупиком, покажет вам, как быть сильным, и то, что делало вас сильными, станет новой мотивацией для совершенствования.

Рак

Таро-гороскоп на понедельник для Рака: Шестерка Пентаклей

Шестерка Пентаклей напоминает вам, что отношения основаны на принципе "давать и брать", и это для того, чтобы существовала гармония и чувство единства.

Раки, вы обычно отдаете, но в такие дни, как 6 июля, важно научиться принимать помощь, когда ее предлагают.

Лев

Таро-гороскоп на понедельник для Льва: Паж Мечей

Ваша карта Таро на сегодня - Паж Мечей, и она символизирует любопытство, которое напоминает вам о необходимости оставаться в тонусе и каждый день искать новые идеи.

Вы учитесь на ходу, Лев, и это не даст вам застрять в мышлении 6 июля.

Дева

Таро-гороскоп на понедельник для Девы: Суд

Карта "Суд" указывает на ваш разум и образ мышления. Отчасти это гадание напоминает вам о необходимости осознавать, как вы можете воспринимать вещи.

Когда появляется возможность, Дева, важно полностью реализовать свое предназначение без страха. 6 июля вы решаете, что сейчас самое подходящее время, чтобы показать свою смелость.

Весы

Таро-гороскоп на понедельник для Весов: Влюблённые

Весы, вы уравновешенны и любите быть в гармонии, терпеливо ожидая развития отношений.

Любовь и партнёрство обретают гармонию с картой Таро "Влюблённые". Ваше сердце должно соответствовать вашим чувствам, даже когда вы задаетесь вопросом, есть ли что-то лучшее за пределами вашей нынешней ситуации.

Скорпион

Таро-гороскоп на понедельник для Скорпиона: Королева Мечей

Карта Таро "Королева Мечей" символизирует чёткую коммуникацию и необходимость позволить мудрости контролировать ваши действия.

Вы не должны отговаривать себя от того, что уже знаете как истину, в которую верите всем сердцем. Остерегайтесь компромиссов, которые требуют от вас предательства вашей честности.

Стрелец

Таро-гороскоп на понедельник для Стрельца: Тройка Кубков

Ваша ежедневная карта Таро, Стрелец, - Тройка Кубков, и это символ прекрасной дружбы. Вы мечтаете о по-настоящему хороших друзьях, но иногда забываете сказать им, как сильно цените их присутствие.

Пришло время выразить благодарность людям, которые вкладывают силы в вашу жизнь, и дать им понять, что вы дорожите воспоминаниями, которые вы разделяете.

Козерог

Таро-гороскоп на понедельник для Козерога: Девятка Мечей, перевернутая

Козерог, вы настолько усердны, что, когда не получаете желаемых результатов, спрашиваете себя, что делаете не так. 6 июля для вас все изменится. Девятка Мечей, перевернутая, - это позитивный знак, указывающий на то, что трудные времена наконец-то позади.

Вы находитесь в ситуации, когда больше не чувствуете себя в ловушке, которая изначально вас пугала. Вы движетесь к более позитивной ситуации, которая вселяет в вас надежду.

Водолей

Таро-гороскоп на понедельник для Водолея: Перевернутая карта "Повешенный"

Перевернутая карта Таро напоминает вам, что вы можете только ждать, пока другие что-то сделают. Люди часто выбирают то, что лучше для них самих, и в какой-то момент вам нужно быть верным себе и добиваться своих целей.

6 июля вы обнаружите, что никому не помогаете, когда ставите свою жизнь на паузу. Вы готовы двигаться вперед, даже если придется идти в одиночку.

Рыбы

Таро-гороскоп на понедельник для Рыб: Шестерка Кубков

У вас так много позитивных детских воспоминаний, Рыбы. И ваша карта Таро, Шестерка Кубков, напоминает вам, что приятно прогуляться по дорожке воспоминаний и насладиться ностальгией.

Они могут заставить вас захотеть возобновить общение со старыми друзьями, просто чтобы узнать, как у них дела. Это идеальный день, чтобы полистать фотоальбом и посмотреть старые фотографии, чтобы посмеяться.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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