Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 6 июля: Скорпионам - остерегаться, Девам - смелость

Алена Кюпели
5 июля 2026, 17:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 27 декабря
Гороскоп Таро на 6 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Таро-гороскоп на понедельник для Овна: Семерка Пентаклей

Карта Таро "Семерка Пентаклей" напоминает вам, что ваши усилия требуют времени, чтобы принести результаты.

Поэтому, Овны, важно быть терпеливыми 6 июля. Найдите время для размышлений, прежде чем принимать новое решение. Подумайте обо всех уроках вашей прошлой жизни и о том, чему вы можете научиться из своего опыта.

Телец

Таро-гороскоп на понедельник для Тельца: Девятка Кубков

Тельцы, вы не против, когда вам помогают другие. Вам нравится быть частью команды, и вы предпочитаете более размеренный темп жизни, если это позволяет вам наслаждаться отношениями и тем, что вам нравится.

Девятка Пентаклей подчеркивает преимущества, которые вы получаете, действуя самостоятельно. В такие дни, как сегодня, вы наслаждаетесь своей независимостью, и жизнь, которую вы построили, дарит вам чувство гордости.

Близнецы

Таро-гороскоп на понедельник для Близнецов: Колесо Фортуны, перевернутое

Вы, Близнецы, по-своему целеустремленный человек, но часто предпочитаете обдумывать свои решения, прежде чем действовать. Колесо Фортуны символизирует удачу и ее цикличность. Сегодня вас может ждать как победа, так и неудача.

6 июля то, что раньше казалось тупиком, покажет вам, как быть сильным, и то, что делало вас сильными, станет новой мотивацией для совершенствования.

Рак

Таро-гороскоп на понедельник для Рака: Шестерка Пентаклей

Шестерка Пентаклей напоминает вам, что отношения основаны на принципе "давать и брать", и это для того, чтобы существовала гармония и чувство единства.

Раки, вы обычно отдаете, но в такие дни, как 6 июля, важно научиться принимать помощь, когда ее предлагают.

Лев

Таро-гороскоп на понедельник для Льва: Паж Мечей

Ваша карта Таро на сегодня - Паж Мечей, и она символизирует любопытство, которое напоминает вам о необходимости оставаться в тонусе и каждый день искать новые идеи.

Вы учитесь на ходу, Лев, и это не даст вам застрять в мышлении 6 июля.

Дева

Таро-гороскоп на понедельник для Девы: Суд

Карта "Суд" указывает на ваш разум и образ мышления. Отчасти это гадание напоминает вам о необходимости осознавать, как вы можете воспринимать вещи.

Когда появляется возможность, Дева, важно полностью реализовать свое предназначение без страха. 6 июля вы решаете, что сейчас самое подходящее время, чтобы показать свою смелость.

Весы

Таро-гороскоп на понедельник для Весов: Влюблённые

Весы, вы уравновешенны и любите быть в гармонии, терпеливо ожидая развития отношений.

Любовь и партнёрство обретают гармонию с картой Таро "Влюблённые". Ваше сердце должно соответствовать вашим чувствам, даже когда вы задаетесь вопросом, есть ли что-то лучшее за пределами вашей нынешней ситуации.

Скорпион

Таро-гороскоп на понедельник для Скорпиона: Королева Мечей

Карта Таро "Королева Мечей" символизирует чёткую коммуникацию и необходимость позволить мудрости контролировать ваши действия.

Вы не должны отговаривать себя от того, что уже знаете как истину, в которую верите всем сердцем. Остерегайтесь компромиссов, которые требуют от вас предательства вашей честности.

Стрелец

Таро-гороскоп на понедельник для Стрельца: Тройка Кубков

Ваша ежедневная карта Таро, Стрелец, - Тройка Кубков, и это символ прекрасной дружбы. Вы мечтаете о по-настоящему хороших друзьях, но иногда забываете сказать им, как сильно цените их присутствие.

Пришло время выразить благодарность людям, которые вкладывают силы в вашу жизнь, и дать им понять, что вы дорожите воспоминаниями, которые вы разделяете.

Козерог

Таро-гороскоп на понедельник для Козерога: Девятка Мечей, перевернутая

Козерог, вы настолько усердны, что, когда не получаете желаемых результатов, спрашиваете себя, что делаете не так. 6 июля для вас все изменится. Девятка Мечей, перевернутая, - это позитивный знак, указывающий на то, что трудные времена наконец-то позади.

Вы находитесь в ситуации, когда больше не чувствуете себя в ловушке, которая изначально вас пугала. Вы движетесь к более позитивной ситуации, которая вселяет в вас надежду.

Водолей

Таро-гороскоп на понедельник для Водолея: Перевернутая карта "Повешенный"

Перевернутая карта Таро напоминает вам, что вы можете только ждать, пока другие что-то сделают. Люди часто выбирают то, что лучше для них самих, и в какой-то момент вам нужно быть верным себе и добиваться своих целей.

6 июля вы обнаружите, что никому не помогаете, когда ставите свою жизнь на паузу. Вы готовы двигаться вперед, даже если придется идти в одиночку.

Рыбы

Таро-гороскоп на понедельник для Рыб: Шестерка Кубков

У вас так много позитивных детских воспоминаний, Рыбы. И ваша карта Таро, Шестерка Кубков, напоминает вам, что приятно прогуляться по дорожке воспоминаний и насладиться ностальгией.

Они могут заставить вас захотеть возобновить общение со старыми друзьями, просто чтобы узнать, как у них дела. Это идеальный день, чтобы полистать фотоальбом и посмотреть старые фотографии, чтобы посмеяться.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Трампа раскрыли провал наступления РФ в Украине: детали громкого заявления

У Трампа раскрыли провал наступления РФ в Украине: детали громкого заявления

18:30Мир
РФ планирует бить по АЗС в нескольких областях: украинцев предупреждают об угрозе

РФ планирует бить по АЗС в нескольких областях: украинцев предупреждают об угрозе

16:27Украина
Почему Германия не поставит Украине ракеты Taurus: объяснение Писториуса

Почему Германия не поставит Украине ракеты Taurus: объяснение Писториуса

16:07Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый гороскоп с 6 по 12 июля: Близнецам — баланс, Ракам — экономия

Финансовый гороскоп с 6 по 12 июля: Близнецам — баланс, Ракам — экономия

Кому стресс нипочём: названы три знака зодиака с железными нервами

Кому стресс нипочём: названы три знака зодиака с железными нервами

РФ внезапно передислоцировали 5 бортов Ту-95МС: когда ждать новой атаки

РФ внезапно передислоцировали 5 бортов Ту-95МС: когда ждать новой атаки

Китайский гороскоп на завтра, 6 июля: Быкам - перезагрузка, Обезьянам - амбиции

Китайский гороскоп на завтра, 6 июля: Быкам - перезагрузка, Обезьянам - амбиции

Что приготовить из смородины на зиму: лучшие идеи для каждой хозяйки

Что приготовить из смородины на зиму: лучшие идеи для каждой хозяйки

Последние новости

18:30

У Трампа раскрыли провал наступления РФ в Украине: детали громкого заявления

18:25

Градус напряжения зашкаливает: как Кремль пытается поссорить Украину и Польшу

17:59

Нужно ли во время грозы выключать технику из розеток: ответ электриков удивит

17:58

Гороскоп Таро на завтра 6 июля: Скорпионам - остерегаться, Девам - смелость

17:47

Чем нельзя закусывать алкоголь: почему сало и огурцы оказались под запретом

Кто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеонеКто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеоне
17:32

В Польше громкий скандал из-за "тайной" передачи Украине ракет для Patriot

17:00

Неделя больших денег: три знака китайского зодиака сорвут куш с 6 по 12 июля

16:55

Главные именины недели: кто отмечает День ангела с 6 по 12 июля

16:33

Садоводы раскрыли простой секрет: черная пятнистость больше не испортит розыВидео

Реклама
16:27

РФ планирует бить по АЗС в нескольких областях: украинцев предупреждают об угрозе

16:07

Почему Германия не поставит Украине ракеты Taurus: объяснение Писториуса

16:04

Соседи посмеялись, а потом повторили: зачем закапывать сырое яйцо на грядке

16:02

Куст будет усыпан ягодами: как обрезать смородину в июле

16:01

Какие иконы следует держать в комнате и в машине: как обеспечить духовную защиту

15:33

Умер актер-копия Путина: где он играл и чем прославилсяВидео

15:18

Паутинный клещ поражает огурцы в жару: как спасти урожай без химикатов

15:16

Украину накроет новая волна непогоды: когда придут дожди и сильный ветер

15:12

"Нагрянули": в армию мобилизовали игроков хоккейного клуба "Кременчуг" - детали

15:10

Почему нельзя сидеть на пороге: священник раскрыл истинную причинуВидео

14:52

Украина ударила по ключевым объектам в Крыму: Мадяр и Генштаб сообщили детали

Реклама
14:28

Мотыга не понадобится: как легко избавиться от сорняков и травы на грядкеВидео

14:06

Почему 6 июля нельзя считать деньги: какой церковный праздник

13:56

РФ внезапно передислоцировали 5 бортов Ту-95МС: когда ждать новой атаки

13:43

Странное табу прошлого: почему в СССР запрещали даже ложиться на кровать днём

13:27

Китайский гороскоп на завтра, 6 июля: Быкам - перезагрузка, Обезьянам - амбиции

13:15

Магия входной двери: эзотерик поделилась ритуалом защиты дома от негатива

12:47

Ошибочно считаются украинскими: три имени, которые на самом деле иностранныеВидео

12:47

РФ готовит новый массированный удар: Жданов рассказал,они изменили тактику ударов

12:45

Барак Обама показал взрослую дочь: нежное фото

12:32

Народные приметы 6 июля: почему замолкает соловей и как привлечь здоровье

12:05

"Он знал риски": СМИ назвали новую версию обстоятельств смерти Майкла Джексона

12:01

6000 исчезли со счета: Ощадбанк и ПриватБанк подставляют украинцев

12:00

Ночью не охлаждает, а днём только нагревает: назван худший способ проветриванияВидео

11:47

Удача 6 июля: шесть знаков китайского зодиака, которым повезет

11:21

Любовный гороскоп на 6–12 июля: Стрельцам — уют, Рыбам — исцеление

11:19

Принц Гарри принял решение в отношении своих детей

10:56

Как заставить орхидею цвести три раза в год: секрет "ленивого" уходаВидео

10:55

Федоров сказал, сколько в июне было поражено целей врага и ликвидировано оккупантов

10:37

Финансовый гороскоп с 6 по 12 июля: Близнецам — баланс, Ракам — экономия

10:03

Ржавчина и налет в унитазе мгновенно исчезнут — простой способ очищенияВидео

Реклама
09:48

Оккупировала ли РФ Константиновку: в ISW оценили слова Путина о "захвате" города

08:56

Украина превратила Крым в гигантскую логистическую мышеловку – NYT

08:48

Гороскоп на завтра, 6 июля: Близнецам — успех, Весам — волнение

08:10

До 11 июля будет новая эскалация с Польшей: Копытько назвал причинумнение

05:50

Подарок судьбы: четыре знака зодиака окажутся в эпицентре счастливых событий

04:31

Кому стресс нипочём: названы три знака зодиака с железными нервами

03:33

Почему нельзя оставлять посуду на ночь: такая привычка разрушает счастье в семье

03:14

Почему младенцам дома нельзя надевать носки — неожиданный ответ

02:32

"Одного точно не будет": Вятрович объяснил, кто попадет в Национальный пантеон

01:05

В NASA удивили загадочным снимком Марса: в Сети заговорили о следах инопланетян

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости Сум
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять