Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Кому стресс нипочём: названы три знака зодиака с железными нервами

Анна Ярославская
5 июля 2026, 04:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Некоторые знаки зодиака не паникуют даже в самых сложных ситуациях. Их просто невозможно выбить из колеи.
гороскоп
Какие знаки зодиака лучше всего справляются со стрессом: топ-3 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие знака зодиака умеют сохранять железное спокойствие в хаосе
  • Почему Девы и Близнецы сильнее других страдают от выгорания
  • Кому творчество и приземленность помогают побеждать стресс

Горящие дедлайны, внезапные проблемы и бесконечные уведомления способны вывести из равновесия кого угодно. Но есть люди, которые даже в самом настоящем хаосе сохраняют спокойствие, быстро принимают решения и не позволяют эмоциям взять верх. Астрологи считают, что такие качества нередко связаны с влиянием знака зодиака. Специалисты назвали три знака зодиака, которые расцветают под давлением, а также тех, кого стресс буквально выбивает из колеи.

Топ-3 знака, которые отлично справляются со стрессом

Телец (20 апреля - 20 мая)

видео дня

Телец находится под покровительством Быка - животного, которое любит неспешно щипать траву и греться на солнце. Представители этого знака тоже ценят простые радости жизни. Они не любят суету и предпочитают выполнять дела спокойно, последовательно и обстоятельно, пишет PureWow.

Даже если список задач кажется бесконечным, Телец просто глубоко вдохнёт и будет методично разбираться с каждым пунктом - не забывая время от времени делать перерывы на перекус.

Надёжные, практичные и приземлённые земные знаки всегда доводят начатое до конца. Они не поддаются панике и сохраняют здравый взгляд на происходящее, ведь уверены: рано или поздно всё обязательно будет сделано.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцом управляет Юпитер - планета роста и расширения горизонтов. Представители этого знака зодиака привыкли смотреть на мир с высоты птичьего полёта. Они легко отстраняются от мелких драм и бытовых проблем, концентрируясь на том, что действительно имеет значение. Именно эта способность помогает ему сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях.

В самые напряжённые моменты Стрелец напоминает нам, что жизнь слишком интересна, чтобы тратить её исключительно на тревоги.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы нередко живут в мире своих фантазий - и именно это помогает им, когда реальность далека от состояния дзен. Эти свободолюбивые люди стремятся не соперничать с окружающими, а чувствовать с ними глубокую связь.

Их природная способность сопереживать становится мощным противоядием от стресса. Заботясь о других, Рыбы часто настолько увлекаются помощью близким, что собственные тревоги отходят на второй план.

А если напряжение всё же накапливается, представители водной стихии находят спасение в творчестве. Кисть, холст, музыка или любое другое искусство помогают им выплеснуть эмоции и вернуть внутреннее равновесие.

Топ-3 знака, которым стресс даётся особенно тяжело

Лев (23 июля - 22 августа)

Лев всегда убеждён, что именно его стресс самый серьёзный, и неважно, что происходит в жизни других людей из его окружения.

В глубине души этому огненному знаку жизненно необходимо признание. А когда тревога нарастает, Лев особенно нуждается в подтверждении того, что его переживания - самые значительные.

Львам присущ артистизм, любовь к эффектным жестам и умение превращать всё в настоящее представление. Но эта драматичность легко переносится и в повседневную жизнь, особенно если события развиваются не по плану.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Дева словно рассматривает мир через увеличительное стекло. Она замечает сотни мельчайших деталей - и, конечно же, недостатков.

Ей хочется, чтобы всё было безупречно: грамотность, порядок, питание, организация. Поэтому любое отклонение от идеала почти неизбежно вызывает стресс. Если, например, образцы краски оказались чуть более кремовыми, чем ожидалось, вместо идеального оттенка яичной скорлупы, Дева будет искренне расстроена.

Чтобы избежать подобных ситуаций, представители этого знака часто убеждают себя, что обязаны контролировать абсолютно всё самостоятельно. Что, разумеется, лишь усиливает напряжение.

Дева старается предусмотреть каждый возможный сценарий, поэтому неудивительно, что на пляж она приходит с солнцезащитным кремом SPF 70, средством от насекомых, пластырями и антисептиком для рук.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы - воздушный знак. Правда, иногда кажется, что весь этот воздух закрутился в настоящий торнадо.

Их мысли непрерывно мечутся между страхами, идеями и бесконечными незавершёнными делами.

Из-за постоянной тревожности в сочетании со склонностью откладывать дела на потом Близнецам невероятно трудно придерживаться расписания. Они могут три минуты заниматься налоговой декларацией, затем внезапно решить выучить новый танец из TikTok, а ещё через минуту вспомнить, что уже опаздывают на рабочий созвон.

Когда вокруг столько незавершённых проектов, Близнецам постоянно кажется, что они безнадёжно отстают. Со временем это легко приводит к эмоциональному выгоранию.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: PureWow

PureWow - американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
астролог знаки зодиака гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Стрелец гороскоп Близнецы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и раскрыл перспективы завершения войны

Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и раскрыл перспективы завершения войны

23:27Украина
РФ хочет создать "полосу безопасности" в трех областях Украины: циничное заявление

РФ хочет создать "полосу безопасности" в трех областях Украины: циничное заявление

22:08Война
Угроза наступления со стороны Беларуси: в ГПСУ сделали важное заявление

Угроза наступления со стороны Беларуси: в ГПСУ сделали важное заявление

20:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 5 июля: Петухам - соблазн, Змеям - конфликт

Китайский гороскоп на завтра, 5 июля: Петухам - соблазн, Змеям - конфликт

Россия готовит новые массированные удары: Сырский сделал важное заявление

Россия готовит новые массированные удары: Сырский сделал важное заявление

Главный миф о солнечных панелях: сколько они работают на самом деле

Главный миф о солнечных панелях: сколько они работают на самом деле

Началась опасная 7-балльная магнитная буря: как долго будет штормить Землю

Началась опасная 7-балльная магнитная буря: как долго будет штормить Землю

Гороскоп на завтра, 5 июля: Близнецам — успех, Девам — волнение

Гороскоп на завтра, 5 июля: Близнецам — успех, Девам — волнение

Последние новости

04:31

Кому стресс нипочём: названы три знака зодиака с железными нервами

03:33

Почему нельзя оставлять посуду на ночь: такая привычка разрушает счастье в семье

03:14

Почему младенцам дома нельзя надевать носки — неожиданный ответ

02:32

"Одного точно не будет": Вятрович объяснил, кто попадет в Национальный пантеон

01:05

В NASA удивили загадочным снимком Марса: в Сети заговорили о следах инопланетян

Кто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеонеКто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеоне
04 июля, суббота
23:27

Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и раскрыл перспективы завершения войны

22:55

Что приготовить из смородины на зиму: лучшие идеи для каждой хозяйки

22:31

В РФ заговорили о новом "прекращении огня": детали провокационного заявления

22:08

РФ хочет создать "полосу безопасности" в трех областях Украины: циничное заявление

Реклама
22:06

Приметы 5 июля: почему в этот день нельзя занавешивать окна на ночь

21:27

Жара больше не помешает спать: простой предмет у кровати охладит за минутыВидео

21:17

Верхушечная гниль уничтожает помидоры: что нужно немедленно сделать в жаркие дни

21:12

Водителей призвали не мыть авто в жару: одна ошибка может дорого обойтисьВидео

20:31

Угроза наступления со стороны Беларуси: в ГПСУ сделали важное заявление

20:23

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: Тельцам — прибыль, Львам — новые должности

19:56

Россия проиграла Черное море: Зеленский сделал громкое заявление об успехах ВМС

19:32

Орхидеи "взорвутся" бурным цветением: простой приём, о котором мало кто знаетВидео

19:29

Женщина увидела "врата в рай", но отказалась сделать последний шаг

19:10

Как Путин устроил россиянам топливный кризис: Гардус о действиях Кремлямнение

19:04

Как помыть собаку без страха, криков и стресса — раскрыт простой секретВидео

Реклама
18:56

Даже после перемирия: военный назвал сроки нового вторжения РФ

18:50

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 июля: Водолеям — победа, Рыбам — ожидание

18:34

На весь год: хозяйка раскрыла "особый" рецепт вишневой наливкиВидео

18:27

Предложение Зеленского о встрече с Путиным: появился ответ Кремля

18:09

Урожай сгниет, если опоздать: верный признак того, что пора выкапывать чеснок

18:02

ПВО в одном из регионов Украины существенно усилят – что известно

17:57

Накроет ли Украину новая волна жары до +40: синоптик сказал, к чему готовиться

17:42

"Не стоит откладывать": Денисенко сделала неожиданное заявление о свадьбе

17:35

В Киеве слезы, в Монте-Карло вечеринка с россиянами: как развлекается Димопулос

17:27

Опасность, о которой мало кто знает: какая угроза от обычного пауэрбанкаВидео

17:16

Успех с 6 по 12 июля: три знака зодиака, которым повезёт

17:00

Школьная головоломка со спичками, которая заставляет взрослых хорошо подуматьВидео

16:57

Мама Верки Сердючки восхитила внучкой и красавцем-мужем на свежем фото

16:51

Рожденные в определенные месяцы чаще других живут прошлым: в чем причина

16:40

Его выращивал каждый дед: что означает странное украинское слово "самосад"

16:29

Пехота РФ идет на штурм: начштаба Black Raven о деталях боев за Константиновку

16:10

Доллар и евро могут удивить: свежий прогноз курса до 12 июля

16:02

Не все хотят вспоминать: как украинцы спасли Польшу от уничтожения и оккупацииВидео

15:57

Лунный календарь на неделю: когда ожидать финансового успеха, а когда — ссор

15:55

Что носить вместо джинсовых шорт летом: 5 альтернатив, чтобы не страдать от жарыВидео

Реклама
15:26

Лук сгниет из-за одной ошибки: как определить точное время уборки урожая

15:16

Россия готовит новые массированные удары: Сырский сделал важное заявление

15:16

Всего 1 литр под куст: чем полить огурцы, чтобы росли быстрее и дали больше урожаяВидео

15:12

Семья случайно разбогатела благодаря забытой находке на чердаке

14:54

Листья огромные, а плодов нет: копеечный раствор заставит кабачки давать завязиВидео

14:44

Ночной разгром в "Бельбеке": бойцы ГУР одним ударом уничтожили МиГ-29 и не толькоВидео

14:23

"В Польше истерика": Вятрович объяснил, что стоит за громкими заявлениями Варшавы

14:19

Началась опасная 7-балльная магнитная буря: как долго будет штормить Землю

14:13

Главная поп-звезда США Тейлор Свифт вышла замуж — детали роскошной свадьбы

14:00

Главный миф о солнечных панелях: сколько они работают на самом деле

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять