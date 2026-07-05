Кому стресс нипочём: названы три знака зодиака с железными нервами

Некоторые знаки зодиака не паникуют даже в самых сложных ситуациях. Их просто невозможно выбить из колеи.

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Какие знаки зодиака лучше всего справляются со стрессом: топ-3 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие знака зодиака умеют сохранять железное спокойствие в хаосе

Почему Девы и Близнецы сильнее других страдают от выгорания

Кому творчество и приземленность помогают побеждать стресс

Горящие дедлайны, внезапные проблемы и бесконечные уведомления способны вывести из равновесия кого угодно. Но есть люди, которые даже в самом настоящем хаосе сохраняют спокойствие, быстро принимают решения и не позволяют эмоциям взять верх. Астрологи считают, что такие качества нередко связаны с влиянием знака зодиака. Специалисты назвали три знака зодиака, которые расцветают под давлением, а также тех, кого стресс буквально выбивает из колеи.

Топ-3 знака, которые отлично справляются со стрессом

Телец (20 апреля - 20 мая)

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Телец находится под покровительством Быка - животного, которое любит неспешно щипать траву и греться на солнце. Представители этого знака тоже ценят простые радости жизни. Они не любят суету и предпочитают выполнять дела спокойно, последовательно и обстоятельно, пишет PureWow.

Даже если список задач кажется бесконечным, Телец просто глубоко вдохнёт и будет методично разбираться с каждым пунктом - не забывая время от времени делать перерывы на перекус.

Надёжные, практичные и приземлённые земные знаки всегда доводят начатое до конца. Они не поддаются панике и сохраняют здравый взгляд на происходящее, ведь уверены: рано или поздно всё обязательно будет сделано.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцом управляет Юпитер - планета роста и расширения горизонтов. Представители этого знака зодиака привыкли смотреть на мир с высоты птичьего полёта. Они легко отстраняются от мелких драм и бытовых проблем, концентрируясь на том, что действительно имеет значение. Именно эта способность помогает ему сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях.

В самые напряжённые моменты Стрелец напоминает нам, что жизнь слишком интересна, чтобы тратить её исключительно на тревоги.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы нередко живут в мире своих фантазий - и именно это помогает им, когда реальность далека от состояния дзен. Эти свободолюбивые люди стремятся не соперничать с окружающими, а чувствовать с ними глубокую связь.

Их природная способность сопереживать становится мощным противоядием от стресса. Заботясь о других, Рыбы часто настолько увлекаются помощью близким, что собственные тревоги отходят на второй план.

А если напряжение всё же накапливается, представители водной стихии находят спасение в творчестве. Кисть, холст, музыка или любое другое искусство помогают им выплеснуть эмоции и вернуть внутреннее равновесие.

Топ-3 знака, которым стресс даётся особенно тяжело

Лев (23 июля - 22 августа)

Лев всегда убеждён, что именно его стресс самый серьёзный, и неважно, что происходит в жизни других людей из его окружения.

В глубине души этому огненному знаку жизненно необходимо признание. А когда тревога нарастает, Лев особенно нуждается в подтверждении того, что его переживания - самые значительные.

Львам присущ артистизм, любовь к эффектным жестам и умение превращать всё в настоящее представление. Но эта драматичность легко переносится и в повседневную жизнь, особенно если события развиваются не по плану.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Дева словно рассматривает мир через увеличительное стекло. Она замечает сотни мельчайших деталей - и, конечно же, недостатков.

Ей хочется, чтобы всё было безупречно: грамотность, порядок, питание, организация. Поэтому любое отклонение от идеала почти неизбежно вызывает стресс. Если, например, образцы краски оказались чуть более кремовыми, чем ожидалось, вместо идеального оттенка яичной скорлупы, Дева будет искренне расстроена.

Чтобы избежать подобных ситуаций, представители этого знака часто убеждают себя, что обязаны контролировать абсолютно всё самостоятельно. Что, разумеется, лишь усиливает напряжение.

Дева старается предусмотреть каждый возможный сценарий, поэтому неудивительно, что на пляж она приходит с солнцезащитным кремом SPF 70, средством от насекомых, пластырями и антисептиком для рук.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы - воздушный знак. Правда, иногда кажется, что весь этот воздух закрутился в настоящий торнадо.

Их мысли непрерывно мечутся между страхами, идеями и бесконечными незавершёнными делами.

Из-за постоянной тревожности в сочетании со склонностью откладывать дела на потом Близнецам невероятно трудно придерживаться расписания. Они могут три минуты заниматься налоговой декларацией, затем внезапно решить выучить новый танец из TikTok, а ещё через минуту вспомнить, что уже опаздывают на рабочий созвон.

Когда вокруг столько незавершённых проектов, Близнецам постоянно кажется, что они безнадёжно отстают. Со временем это легко приводит к эмоциональному выгоранию.

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