Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Всегда самые взрослые: три знака зодиака с "синдромом старшей дочери"

Анна Ярославская
28 марта 2026, 14:12
Кто чаще всего берет на себя ответственность и чужие проблемы? Астролог дала ответ.
Названы три знака зодиака с "синдромом старшей дочери" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака классический перфекционист
  • Кто всегда берет на себя ответственность
  • Какой знак зодиака прирожденный лидер

Иногда ответственность и стремление всё держать под контролем — не просто черта характера, а так называемый "синдром старшей дочери". Астролог из Нью-Йорка Джейми Райт считает, что некоторые знаки зодиака особенно склонны брать на себя роль опоры для всех вокруг.

Специалист назвала три знака зодиака, которые чаще всего оказываются в этой роли, пишет PureWow.

видео дня

Дева (23 августа - 23 сентября)

Девы — классические перфекционисты и любители всё исправлять. Представители этого знака зодиака больше всех страдают от синдрома старшей дочери. Будучи изменчивым земным знаком, Девы одновременно практичны и гибки. Они всегда подстраиваются под нужды других. При этом Дев иногда критикуют за чрезмерную аналитичность и за то, что они не учитывают эмоции окружающих.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козероги - это те люди, которые чаще всего выполняют роль "самого взрослого в комнате", и с годами это только усиливается. Причина в том, что Козерогами управляет Сатурн — планета, которая, подобно хорошему вину, становится лучше (и ответственнее) с возрастом.

Козероги привыкли нести эмоциональный багаж своих братьев и сестёр (и даже родителей), но это не значит, что они должны нести этот груз в одиночку. Если в вашей жизни есть Козерог, который выполняет роль родителя, спросите, нужна ли ему помощь в подготовке к следующему званому ужину.

О персоне: Джейми Райт

Джейми Райт - астролог и автор еженедельных и ежемесячных гороскопов для PureWow.

Живет в Бруклине, штат Нью-Йорк. Почти десять лет она работает с клиентами онлайн и в реальной жизни, является автором популярной рассылки "Лунные послания" и ведет подкаст Good Fortunes.

Джейми всю жизнь изучала астрологию и является экспертом как в современных, так и в традиционных методах, а также в истории астрологии и других формах гадания.

Рак (21 июня - 22 июля)

Раки всегда заботятся о других и преуспевают в эмоциональном управлении семейным хаосом. При этом сами остаются в тени.

Раки — кардинальный знак, а значит они прирожденные лидеры. И при этом водный знак — то есть очень чувствительные и эмоционально вовлеченные. Такая комбинация часто встречается у "старших дочерей", которые пытаются справляться со своими эмоциями через контроль и ответственность за других.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
14:41Фронт
14:18Мир
13:48Война
Популярное

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять