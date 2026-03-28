Всегда самые взрослые: три знака зодиака с "синдромом старшей дочери"

Вы узнаете:
- Какой знак зодиака классический перфекционист
- Кто всегда берет на себя ответственность
- Какой знак зодиака прирожденный лидер
Иногда ответственность и стремление всё держать под контролем — не просто черта характера, а так называемый "синдром старшей дочери". Астролог из Нью-Йорка Джейми Райт считает, что некоторые знаки зодиака особенно склонны брать на себя роль опоры для всех вокруг.
Специалист назвала три знака зодиака, которые чаще всего оказываются в этой роли, пишет PureWow.
Дева (23 августа - 23 сентября)
Девы — классические перфекционисты и любители всё исправлять. Представители этого знака зодиака больше всех страдают от синдрома старшей дочери. Будучи изменчивым земным знаком, Девы одновременно практичны и гибки. Они всегда подстраиваются под нужды других. При этом Дев иногда критикуют за чрезмерную аналитичность и за то, что они не учитывают эмоции окружающих.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Козероги - это те люди, которые чаще всего выполняют роль "самого взрослого в комнате", и с годами это только усиливается. Причина в том, что Козерогами управляет Сатурн — планета, которая, подобно хорошему вину, становится лучше (и ответственнее) с возрастом.
Козероги привыкли нести эмоциональный багаж своих братьев и сестёр (и даже родителей), но это не значит, что они должны нести этот груз в одиночку. Если в вашей жизни есть Козерог, который выполняет роль родителя, спросите, нужна ли ему помощь в подготовке к следующему званому ужину.
О персоне: Джейми Райт
Джейми Райт - астролог и автор еженедельных и ежемесячных гороскопов для PureWow.
Живет в Бруклине, штат Нью-Йорк. Почти десять лет она работает с клиентами онлайн и в реальной жизни, является автором популярной рассылки "Лунные послания" и ведет подкаст Good Fortunes.
Джейми всю жизнь изучала астрологию и является экспертом как в современных, так и в традиционных методах, а также в истории астрологии и других формах гадания.
Рак (21 июня - 22 июля)
Раки всегда заботятся о других и преуспевают в эмоциональном управлении семейным хаосом. При этом сами остаются в тени.
Раки — кардинальный знак, а значит они прирожденные лидеры. И при этом водный знак — то есть очень чувствительные и эмоционально вовлеченные. Такая комбинация часто встречается у "старших дочерей", которые пытаются справляться со своими эмоциями через контроль и ответственность за других.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
