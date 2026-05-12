Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Названы идеальные страны для людей по дате рождения: список удивил

Константин Пономарев
12 мая 2026, 18:24
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астрологи составили необычный список стран, которые, по их мнению, отражают внутренний мир и темперамент человека.
Названы страны, которые идеально подходят человеку по дате рождения
Названы страны, которые идеально подходят человеку по дате рождения / Коллаж Главред, фото: Freepik, Pexels

Вы узнаете:

  • Какая страна считается "родиной души" для каждого месяца рождения
  • Почему людей необъяснимо тянет к определённым странам мира
  • Какие черты характера связывают человека с разными уголками планеты

Астрологи и эксперты по архетипам личности назвали страны, которые якобы лучше всего отражают характер и внутренний мир людей в зависимости от месяца рождения. По их мнению, у каждого человека существует место, к которому возникает необъяснимое притяжение.

Исследователи считают, что подобная связь может проявляться через любовь к определенной культуре, природе, традициям или атмосфере страны. Некоторые люди ощущают себя "своими" в другом уголке мира, даже если никогда там не жили. Об этом пишет Parade.

видео дня

Январь и Япония

Рожденным в январе приписывают мудрость, выдержку и стремление к развитию. Именно поэтому их символической страной называют Японию - государство, сочетающее уважение к традициям и технологическое будущее.

Февраль и Исландия

Людей, которые родились в феврале, считают мечтателями и интеллектуалами. По мнению астрологов, им особенно близка Исландия с ее северным сиянием, вулканами и атмосферой загадочности.

Март и Ирландия

Рожденных в марте описывают как эмоциональных и смелых личностей. Символом их души называют Ирландию. Это страна с живописной природой для людей с ярким характером. Ее жители ценят свободу самовыражения как никто другой.

Астрологи считают, что связь может проявляться через любовь к определенной культуре, природе и традициям
Астрологи считают, что связь может проявляться через любовь к определенной культуре, природе и традициям / Фото: Pexels

Апрель и Италия

Астрологи считают, что люди, которые родились в апреле, тянутся к красоте, эмоциям и насыщенной жизни. Поэтому их духовной страной стала Италия, известная своим искусством, кухней и богатой историей.

Май и Грецией

Рожденным в мае приписывают любовь к философии, гармонии и поиску смысла. По этой причине им подходит Греция, которую считают родиной мифологии и древней мудрости.

Июнь и Франции

Те, кто родились в июне, как считают эксперты, сочетают эмоциональность и стремление к новым впечатлениям. Их символической страной стала Франция, где гармонично переплетаются искусство, романтика и насыщенная социальная жизнь.

Июль и Бразилия

Рожденных в июле описывают как теплых и эмоциональных людей, ориентированных на семью и дружбу. Именно поэтому их сравнивают с атмосферой Бразилии - страны праздников, открытости и жизнелюбия.

Некоторые люди ощущают себя
Некоторые люди ощущают себя "своими" в другом уголке мира / Фото: Pexels

Август и Испания

Люди, которые родились в августе отличаются харизмой и вниманием к деталям. Астрологи уверены, что их характер отражает Испания с ее яркими фестивалями, темпераментом и уважением к традициям.

Сентябрь и Швейцария

Рожденных в сентябре связывают с порядком, справедливостью и стремлением к балансу. По мнению экспертов, их внутреннему миру соответствует Швейцария, которая стала символом стабильности и спокойствия.

Октябрь и Мексика

Люди, которые родились в октябре, считаются эмоционально глубокими и харизматичными. Их символической страной называют Мексику, где переплетаются яркие эмоции, культура предков и особая энергетика.

Ноябрь и Марокко

Рожденных в ноябре описывают как любителей тайн и глубоких размышлений. Поэтому астрологи ассоциируют их с Марокко - страной древних традиций, рынков и духовной атмосферы.

Декабрь и Норвегия

Людям, которые появились на свет в декабре, приписывают стойкость и стремление к внутреннему балансу. Их "страной души" называют Норвегию, известную своими спокойствием, природой и особым отношением к простым радостям жизни.

Ранее Главред писал о том, что астрологи назвали четыре месяца рождения, которым приписывают особое предназначение, сильную интуицию, лидерство и стремление менять мир вокруг. Некоторые люди с ранних лет ощущают, что их путь отличается от других и будто за их действиями стоит нечто большее, чем случайность

Также сообщалось о том, какая правда скрыта в дате рождения человека. Эксперты по нумерологии показали, как числа формируют характер, склонности и жизненные ориентиры.

Вам может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
астролог путешествия гороскоп характер знаки зодиака астрология нумерология
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцев предупредили об опасности: какие регионы накроет мощный шторм

Украинцев предупредили об опасности: какие регионы накроет мощный шторм

18:59Синоптик
Переговоры о вступлении Украины в ЕС хотят отложить: какие две страны выступили за идею

Переговоры о вступлении Украины в ЕС хотят отложить: какие две страны выступили за идею

18:31Политика
Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси и приказал готовиться к войне

Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси и приказал готовиться к войне

17:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-геймера за 34 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-геймера за 34 с

Последние новости

19:21

Туристка нашла огромный алмаз в парке: цена камня впечатляет

19:16

"Медицина держится на людях с добрым сердцем": Терехов поздравил медсестер и санитаров с праздником

19:10

Как Путин готовится не к переговорам, а к репрессиям: Денисенко о сигналах из Москвымнение

19:01

Тайные ложи Киева: один документ раскрыл, кто на самом деле управлял городомВидео

18:59

Украинцев предупредили об опасности: какие регионы накроет мощный шторм

80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов
18:51

Посадка голубики: авторская методика выращивания без траншей и лишних усилийВидео

18:42

Результат за 3 дня: чем поливать огурцы и помидоры в мае для быстрого роста

18:38

Слово "пижон" употребляют ошибочно — как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:33

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке тигренка на стуле за 9 секунд

Реклама
18:31

Переговоры о вступлении Украины в ЕС хотят отложить: какие две страны выступили за идею

18:24

Названы идеальные страны для людей по дате рождения: список удивил

18:07

Крупный областной центр Украины полностью остался без воды — что произошло

17:55

Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси и приказал готовиться к войне

17:43

Состоялись пуски ракет: Путин начал угрожать миру ядерным "Орешником" и не только

17:37

Меган Маркл может вернуться в кино: в каком сериале она снимется

17:31

Украина и США близки к заключению исторического соглашения о дронах - CBS News

17:15

Евровидение 2026: онлайн трансляция первого полуфинала

17:15

Люди в ужасе: бывшая продавщица раскрыла правду о секонд-хендахВидео

16:54

"Пол города собралось, машины вставали": рыбак в Умани поймал настоящего гигантаВидео

16:49

В Украине цены на популярную ягоду упали почти на треть — сколько стоит

Реклама
16:38

Воруют рост и добавляют килограммы: стилист назвала опасные вещи в гардеробеВидео

16:33

"Хочу снять шляпу": сын известного украинского актера пополнил ряды ВСУ

16:28

США проведут расследование в отношении биолабораторий в Украине: что известно

16:11

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

16:00

Евро и доллар внезапно вырастет: новый курс валют на 13 мая

16:00

Каждую секунду появляются новые версии человека: теория поразила сеть

15:43

Уже не 22 мая: когда Летний Николай по новому стилю

15:37

Циклон несет похолодание с дождями на Львовщину: когда резко ухудшится погода

15:30

Меган и Гарри показали детей в Диснейленде: как они выглядят

15:29

"Испугалась": осунувшийся Меладзе честно показал, как выглядит сейчас

15:26

Ермак может оказаться под стражей: ВАКС изберет ему меру пресечения

15:21

Дорого выглядеть за копейки: дизайнер назвал "хитрые" приемы

15:10

У трех знаков зодиака начинается светлая полоса: кого ждет удача с 12 мая

14:43

Полтавщину будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату

14:41

Заместитель мэра устроил стрельбу: в Кировоградской области жесткий скандал

14:40

Мог утащить под воду: мальчик "сразился" с огромным сомом весом 32 кг

14:29

"Рожать не хочу": Глущенко откровенно высказалась про нового мужчину

14:28

Гороскоп Таро на завтра 13 мая: Тельцам - новая информация, Раку - внимательность

14:20

Почему 13 мая нельзя убивать комаров: какой церковный праздник

14:18

Россия готова прекратить войну "в любой момент" при одном условии - Песков

Реклама
13:56

В РФ после перемирия прогремели жесткие взрывы: что атаковали дроны

13:56

Нашли на полу в крови: в РФ скончался звезда "Ворониных"

13:46

Упокоилась с миром: на странице жены Цекало появилось новое заявление

13:44

Китайский гороскоп на завтра, 13 мая: Змеям - провокации, Козлам - амбиции

13:40

Неразгаданная тайна NASA: загадочный полет астронавта после смертиВидео

13:24

Корабль РФ с секретным грузом для КНДР затонул при загадочных обстоятельствах - CNN

13:24

РФ территории не нужны: эксперт спрогнозировал будущее разрушенных городов Украины

12:57

Где смотреть Евровидение 2026: трансляции первого полуфинала и главные фаворитыВидео

12:44

"Останется руина и раздрай": назван единственный шанс для восстановления Донбасса

12:39

Бронирование может быть отменено не для всех украинцев: нардеп сообщила детали

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Житомира
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять