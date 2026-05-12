Гороскоп Таро на завтра 13 мая: Тельцам - новая информация, Раку - внимательность

Гороскоп Таро на 13 мая

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Шут

Карта Шут — первая карта колоды Таро, и она является отправной точкой для начинаний. Это очень благоприятно для вас, Овен, поскольку Луна войдет в ваш знак в среду. Прежде чем бросаться вперед без плана или четкого представления о том, что вы хотите сделать, подумайте.

Шут — это именно то, что подразумевает его название: человек, который действует неразумно в процессе действия. Он думает, что знает, что делает, хотя это не так. Чтобы избежать этого, проверьте себя. Обратитесь за советом и попросите других поделиться с вами своими мыслями, даже если вы все равно решите делать то, что хотите, самостоятельно.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Суд

Телец, сегодняшняя карта Таро на среду, 13 мая, — Суд, которая говорит о тщательном обдумывании конкретной проблемы.

Вам нужно уделить необходимое время, чтобы обдумать, что нужно сделать для решения сложной ситуации. Не стоит избегать этого, но и спешить не нужно, если только это не срочно.

С приходом Луны в ваш сектор скрытых врагов, сегодня и завтра вы можете получить новую информацию. Лучше подумать, подождать и отреагировать, когда у вас будет полная ясность.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Луна

Карта Таро "Луна" говорит об обмане, лжи и скрытых делах. Это показательная карта, когда вы чувствуете, что кто-то скрывает от вас правду, или когда ваши отношения заставляют вас чувствовать себя неуверенно.

13 мая обратите особое внимание на различные ситуации, которые возникнут сегодня, чтобы вы могли спросить себя, что вам нужно увидеть. Возможно, вы не заметите этого сразу, но с небольшим терпением и временем вы сможете заметить это гораздо легче, когда Луна покинет Рыбы и войдет в Овен.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Башня

Когда Луна входит в Овен, это создает дискомфорт в вопросах, связанных с вашей карьерой. Рак, проблемы могут возникать очень быстро, и вы можете быть очень удивлены, когда это происходит. Но вам не нужно реагировать импульсивно; вместо этого, будьте внимательны.

13 мая карта Башня говорит о внезапном событии, которое привлекает ваше внимание из-за своей неожиданности. Однако, подобно молнии, которая быстро вспыхивает и исчезает, вы заметите, что то, о чем вы беспокоитесь, недолговечно.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Двойка Пентаклей

Вы учитесь уравновешивать две стороны уравнения, которое помогает вам управлять своими тратами и сбережениями.

Двойка Пентаклей символизирует гармонию, а Пентакли связаны с экономикой. Начиная с 13 мая, дайте себе возможность понять, что вам нужно, а затем сосредоточьтесь на этом. Лев, то, на чем вы сосредоточитесь, действительно может расти.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Тройка Жезлов

Тройка Жезлов приносит идеи и помощь, когда она вам нужна, особенно в отношении проблем и планов, для реализации которых требуется время. Вы можете не знать, что можете предложить, пока не окажетесь в нужном месте среди людей, которые в этом нуждаются.

Дева, сейчас самое подходящее время расширить свое влияние и посмотреть, как вы можете помочь людям, которых еще не встречали, но в чем нуждаетесь. Вы можете быть приятно удивлены тем, как много вы можете сделать, когда ситуация будет подходящей.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Четверка Жезлов

Это один из тех дней, когда вы можете показать, насколько хорошо вы справляетесь с переменами и неопределенностью. Луна меняет знак в вашем секторе партнерских отношений, поэтому то, что влияет на других, похоже, влияет и на вас. Тогда ваша ежедневная карта Таро на среду — Четверка Жезлов, подчеркивающая потребность в безопасности.

По возможности, обращайте внимание на вещи, которые вызывают чувство неуверенности, особенно эмоциональной, в вашей жизни. Затем делайте то, что у вас получается лучше всего: успокаивайте других, способствуя гармонии, миру и чувству принятия и любви.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Пятерка Пентаклей

Вхождение Луны в Овен помогает вам сосредоточиться на своем здоровье и благополучии 13 мая. Вы хотите быть в лучшей форме и не хотите быть тем человеком, который бездействует, когда знает, что может (и должен) действовать.

Пятерка Пентаклей говорит об изменениях в финансовых делах. Пятерка часто ассоциируется с бурными переменами, которые требуют значительного времени. Вы можете понести потери, но не позволяйте себе думать, что это навсегда или неизбежно. Вместо этого рассматривайте потери как замаскированные возможности найти то, что вам нужно.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Шестерка Мечей

Ваша жизнь вот-вот улучшится, в реальной и ощутимой форме, Стрелец. Сегодняшняя карта Таро для вашего знака зодиака — Шестерка Мечей, которая символизирует позитивные, но реальные перемены от хаоса к чему-то мирному.

Когда вы видите обнадеживающие признаки надежды, вы учитесь радоваться им, а не думать, что это лишь вопрос времени, когда ваша удача снова закончится. Вместо этого, рассматривайте 13 мая как отправную точку, где работа, усердие и вера приведут вас туда, где, как вы знаете, вам суждено быть.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Семерка Жезлов

Удивительно, как много вещей вы позволяли себе игнорировать только потому, что предпочитаете не создавать неловких ситуаций. Вы знаете, какой вы человек, Козерог, и вы не боитесь делиться своими мыслями и идеями, когда вас оспаривают. 13 мая Семерка Жезлов показывает, как хорошо, когда вы отстаиваете свои права.

Бывают моменты, когда дезинформация кажется безобидной, и вы хотите проигнорировать ее, но не сегодня. Вместо этого вы делаете то, что имеет для вас значение, как знак любви и уважения к себе.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Восьмерка Жезлов

Сегодняшний день может пролететь так быстро, что вы не успеете сделать все, что нужно. 13 мая Восьмерка Жезлов предвещает мощную энергию, поскольку восемь — это число силы.

Жезлы связаны с мышлением и энергией вашего разума. Сегодня вас захлестнет поток идей. Вместо того чтобы отпускать их, не записав каждую для последующего обдумывания, вы должны зафиксировать их таким образом, чтобы это имело для вас наибольший смысл.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Девятка Жезлов

Луна входит в Овен, ваш сектор того, чем вы владеете, и это побуждает вас оценить то, что у вас есть, включая ваши самые сильные стороны.

Вы — тот знак зодиака, который может справиться с гораздо большим стрессом и трудностями, чем вы когда-либо жалуетесь. Ваша ежедневная карта Таро, Девятка Жезлов, показывает ваш уровень стойкости и внутренней силы. Помните, что вы можете проявить мужество даже в момент сомнений в себе в среду.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

