Гороскоп Таро на июнь 2026: кому выпадет редкий шанс судьбы

Анжела Перл в раскладе для Скорпионов увидела разрыв с прошлым и новый этап. Скорпионам обещают судьбоносные встречи и крупные перемены.

Скорпиону придется оставить прошлое - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Скорпионов ждут быстрые перемены и судьбоносный выбор

Анжела Перл предсказала успех, поездки и новый этап

Ретроградный Меркурий изменит планы Скорпионов в июне

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2026 для знака зодиака Скорпион.

В конце месяца снова будет ретроградный Меркурий, поэтому, если вы хотите что-то начинать, подписывать документы, совершать сделки, покупки или делать операции — планируйте всё на первую половину июня.

Восьмерка жезловТаро - значение

Месяц пролетит очень быстро. Это карта скорости и транспорта: дороги, путешествия, поездки.

Если же вы никуда не собираетесь, то события будут развиваться стремительно. Возможно, придется очень быстро оформлять документы, бронировать отели или планировать поездки.

Также это карта курьеров и доставок. Может быть, вы будете отправлять посылки, пользоваться курьерскими службами или постоянно ездить туда-сюда. Возможно, намечается командировка.

Туз жезловТаро - значение

Это новая возможность, что-то, чего вы раньше не делали. У вас может появиться новое хобби, работа, обучение или поездка в совершенно новое место. Возможно, даже вспыхнет новая страсть.

Семерка мечей Таро - значение

Это карта "побега". Возможно, вам захочется уйти с работы или откуда-то уволиться, причем забрав свое — вещи, идеи или клиентов.

Если у вас есть наемный персонал (няня, домработница или сотрудники), следите, чтобы человек не ушел, прихватив ваши вещи или идеи. По этой карте лучше пока никому ничего не рассказывать.

Девятка кубковТаро - значение

Карта отдыха и радости "для души". Прекрасные эмоции, хорошая компания, вкусная еда. Это могут быть шашлыки на природе, посиделки с подругами на даче или поездка к морю. У вас будет отличное настроение, вам будет нравиться и место, и компания. Состояние: "Я это заслужила и могу себе позволить".

Туз чаш Таро - значение

Это подарок Вселенной, какой-то дар небес или очень заманчивое предложение. Откроется новая возможность. Возможно, это то самое дело, которое вас зажигает и вызывает сильные эмоции. Также это может быть как романтическое предложение, так и творческий проект.

Смерть Таро - значение

Для нового шага вам нужно будет что-то отрезать: завершить процесс или закончить отношения. Одна дверь закрывается, но тут же открывается вторая. Может быть, это увольнение, но сразу за ним появятся другие возможности. Это мощная и быстрая трансформация, о которой вы не пожалеете.

Король мечей Таро - значение

Обычно это Близнецы, Весы или Водолей. Это может быть преподаватель, юрист, нотариус или врач (например, хирург). Человек, который работает с законом, документами или долго учился своей профессии. Вы можете обратиться к нему за консультацией, или это просто мудрый человек, который даст вам ценный совет.

Шестерка жезлов Таро - значение

Карта победы и триумфа. Теперь вы можете открыто рассказать о своих успехах. Возможно, сбудется то, чего вы давно ждали. Вы будете очень довольны, вам даже могут позавидовать. Может быть, это успешное публичное выступление.

Суд Таро - значение

Это важный момент: экзамен, защита проекта или финансовый отчет, когда вас оценивают. Возможно, это решение суда, если у вас идет юридический процесс. Но часто эта карта означает, что вы сами оцениваете себя и решаете: "Всё, теперь я живу иначе, я себе это позволяю!". Вы словно принимаете решение стать другим человеком. Это судьбоносная, мощная карта.

Девятка мечей Таро - значение

Вас ждут переживания и бессонные ночи. Не слушайте чужих советов. "Вороны" могут каркать, что у вас ничего не получится. Вы будете думать и волноваться, правильно ли поступаете. Слушайте только себя и свое сердце.

Рыцарь жезловТаро - значение

Здесь нет места страху. Потрясающая карта энергии, драйва и, возможно, даже какого-то активного ритуала.

Мир Таро - значение

Цикл завершается, и вы переходите на следующий уровень, в другой "портал". Здесь вы уже выучили все уроки, пришло время расти. Это может быть повышение, открытие бизнеса или даже эмиграция.

Карта Мир часто означает выход на новый, более высокий уровень сознания. Возможно, вы решите отправиться в кругосветное путешествие. Вы переросли то, что делали раньше. Это похоже на выход из системы или старых традиций. Вы становитесь свободными в своих желаниях.

Восьмерка жезловТаро - значение

Всё будет происходить очень быстро, вам придется буквально бежать навстречу событиям.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Двойка жезлов Таро - значение

Это работа в паре или совместный бизнес. Вы будете постоянно с кем-то на связи: переписки, звонки, обсуждение планов. Это может быть партнер по жизни или коллега.

Также это карта расширения и масштабирования. Вам уже тесно в старых рамках, вы хотите развивать бизнес шире, работать с другими странами и городами. Вы готовы к большому масштабу и росту.

Пятерка чаш Таро - значение

Карта означает переход по мосту из прошлого в будущее. Вы больше не смотрите назад. Главное — не ностальгировать и не думать о возвращении. Карта говорит: "Вперед!". Будущее ярче и лучше того, что осталось позади.

Туз кубковТаро - значение

Вас ждет предложение судьбы, возможно, даже предложение руки и сердца. Вы даже не представляете, какие прекрасные перспективы вас ждут.

Смотрите видео - Таро прогноз Скорпион - прогноз на май 2026 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

