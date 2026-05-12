Три знака зодиака вступят в счастливую эпоху — у кого закончится "черная полоса"

Руслана Заклинская
12 мая 2026, 02:24
Астрологи назвали три знака зодиака, чьи трудности наконец-то останутся позади.
Три знака зодиака изменят свою жизнь 12 мая / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, magnific.com

Вы узнаете:

  • Какое астрологическое влияние будет 12 мая
  • Какие знаки зодиака почувствуют облегчение
  • Как изменится положение Раков, Козерогов и Овнов

Вторник, 12 мая 2026 года, станет отправной точкой новой жизни для трех представителей зодиакального круга. Директный Хирон создает мощный импульс, который помогает оставить все невзгоды в прошлом и залечить старые раны.

Главред узнал, какие знаки зодиака обретут душевное спокойствие и мощный заряд позитива.

Астролог Your Tango Руби Миранда подчеркнула, что никакие испытания не длятся вечно — и этот день становится моментом внутреннего облегчения и восстановления. Негативные переживания постепенно теряют влияние, уступая место спокойствию и уверенности.

Рак

Для Раков день принесет долгожданное ощущение завершенности. Представители этого знака зодиака наконец осознают, что период испытаний остался позади.

Сейчас идеальный момент, чтобы восстановить надежду и вернуться к гармоничному состоянию. Раки снова начнут наполняться энергией, трудности пройдут, хотя в разгар их казалось, что они продлятся вечность. Но тьма рассеется.

Козерог

12 мая давление, под которым находились Козероги долгое время, не просто ослабнет — оно исчезнет совсем. Представители этого знака верили, что это возможно, и стойко держались даже в самые сложные минуты.

Самое прекрасное в том, что каждый шаг стоил результата. Путь, который преодолели Козероги, стал книгой бесценных уроков, которые они усвоили на "отлично". Больше нет обид на ситуации, которые заставляли Козерогов чувствовать себя уязвимыми. Теперь они видят во всем часть великого и светлого плана. Это позитивное отношение окончательно растворяет остатки трудностей. Козероги достигли нового уровня мудрости и теперь по-настоящему свободны.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Овен

Овны как никто другой знают, что если что-то и держало их в ловушке невзгод, то это был внутренний гнев. Во вторник этот гнев рассеется настолько, что Овны больше не будут видеть никакого смысла цепляться за прошлые обиды, которые тянули на дно.

К Овнам 12 мая придет важное осознание: вы посвящали слишком много драгоценной энергии пустым иллюзиям и гневу. Тратить время на деструктивные эмоции больше не хочется. Овны наконец отпустят внутреннее напряжение, освобождая место для новых достижений и искренней радости.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
