Таро прогноз на июнь 2026: один знак зодиака ждут большие деньги

Анна Ярославская
11 мая 2026, 17:06
Анжела Перл советует действовать до 20 июня. В июне возможны резкие перемены и новый союз.
Анжела Перл, Таро
Что изменит жизнь Стрельцов уже в июне - прогноз Анжелы Перл / скриншот

Кратко:

  • Стрельцов ждут деньги, перемены и важные решения
  • Ретроградный Меркурий повлияет на сделки и поездки
  • В конце июня возможен крупный финансовый успех

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2026 для знака зодиака Стрелец.

Поскольку в первый месяц лета Меркурий будет ретроградным, то заключать сделки или делать операции лучше в первой половине месяца.

Какие-то ограничения или обстоятельства будут вас сковывать. Вы не сможете сделать то, что хотели. Например, куда-то поехать.

Может, вы будете к чему-то привязаны или сильно заняты на работе, так что свободного времени почти не останется.

Иногда эта карта страха, когда вы думаете: "Нет, я не смогу, у меня не получится". Если это только ваши мысли, то ситуацию легко поменять. Карта говорит: всё возможно и всё получится, это лишь ваши внутренние барьеры.

3 пентаклей Таро - значение

Это заработки, деньги, финансовая карта. Также она означает обучение, курсы или работу в команде (с дизайнерами, строителями, организаторами). Это какой-то процесс, возможно, творческий. Навыки, которые вы сейчас получите, в будущем принесут вам деньги.

Тройка — это коммуникация и рабочий процесс, который ведет к финансовому росту.

Король мечейТаро - значение

По гороскопу это может быть мужчина (Близнецы, Весы или Водолей). Также Король мечей часто символизирует специалиста, к которому вы обращаетесь: финансиста, бухгалтера, юриста, нотариуса или даже врача. Возможно, вы будете что-то оформлять, подписывать или брать консультацию.

9 кубковТаро - значение

Чудесная карта, которая говорит: "Я могу отдохнуть, я могу себе позволить". Это время для души. Возможно, вы проведете выходные на даче, состоится поездка к морю, посиделки с подругами или шашлыки на природе. Шикарная карта для душевного отдыха и расслабления.

Таро - значение Королева жезлов

Это карта Стрельцов. У вас шикарное настроение. Будет много организаторских дел и яркой энергии.

5 кубковТаро - значение

Это карта перемен, когда нужно что-то оставить в прошлом и двигаться дальше. Не стоит грустить и оглядываться назад. Карта говорит: прошлое ушло. Впереди вас ждет столько открытых дорог и возможностей! Не теряйте время на воспоминания, идите в будущее. Избавьтесь от того, что вам больше не нужно.

Рыцарь мечейТаро - значение

Карта скорости: спонтанная поездка, неожиданные гости или необходимость быстро принимать решения. Информация, сообщения, срочная командировка — всё будет происходить очень динамично. Это отличное продвижение ваших идей и планов.

Маг Таро - значение

Это карта управления своей реальностью. "Я знаю, что я могу". Если вы хотите что-то осуществить, делайте это до 20 июня. У вас будут все ресурсы: и время, и деньги, и желание. Также это карта учителя, организатора и реализации новых идей.

СудТаро - значение

Это может быть юридическое решение или важное официальное письмо. Но также это благая весть. Вы принимаете важное решение и сообщаете миру о своих переменах: переезде, смене работы или статуса. В начале расклада вы были как бы "за забором" в ограничениях, а теперь разрешаете жить так, как хотите.

Паж мечейТаро - значение

Это карта ученика. Может быть, вы пойдете учиться или будете заниматься делами своего ребенка (школа, детский сад). Также это может быть начало интеллектуального пути: написание книги или ведение журнала.

Туз мечей Таро - значение

Туз мечей вносит в жизнь абсолютную прозрачность. Всё становится понятно, появляется четкий план действий и новая мотивация. Это переломный месяц: занавес открывается, и вы видите свой путь без прикрас.

2 кукбов Таро - значение

Замечательная карта. Это может быть удачная сделка, подписание важного контракта или договора аренды. А для кого-то это романтическая встреча, свидание, предложение руки и сердца или "второй медовый месяц". Шикарная карта партнерства.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Башня Таро - значение

Снова смена планов. Башня рушит старый фундамент. То, что раньше казалось ценным, может потерять смысл. Ради нового союза придется что-то кардинально изменить.

4 кубковТаро - значение

У вас есть несколько предложений, но ни одно пока не нравится. Это время паузы. Возможно, стоит взять отпуск и подумать, чего вы хотите на самом деле. Не торопитесь с выбором. Скорее всего, лучшее предложение придет уже в июле, когда закончится ретроградный Меркурий. Пока просто отдыхайте.

Король кубковТаро - значение

Мужчина водной стихии (Рак, Скорпион или Рыбы). Это может быть друг, коллега или ваш партнер. Возможно, он пригласит вас в ресторан или на дегустацию вина.

Туз пентаклейТаро - значение

Денежная карта победителя. Вас ждет выигрыш. Вы можете получить работу мечты, повышение или крупную сумму денег в конце июня. Проект выстрелит, или придет важный клиент. Может, вы и правда выиграете в лотерею или на скачках.

Королева мечей Таро - значение

Королева мечей (Близнецы, Весы или Водолей) может "прикрыть" вас, предоставить крышу над головой или защитит — например, как профессиональный адвокат.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

