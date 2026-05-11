Гороскоп Таро на завтра 12 мая: Близнецам - тишина, Стрельцу - праздновать

Алена Кюпели
11 мая 2026, 14:01
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 12 мая / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на вторник для Овна: Император

Овен, Император — ваша карта Таро на 12 мая, и по совпадению, это также ваша карта-управитель. В связи с Марсом, сегодня, похоже, нас ждут некоторые конфликты. Однако вам не обязательно вмешиваться.

Вы можете остаться в своей полосе и позволить проблемам, возникшим сегодня, разрешиться сами собой. Вместо этого, замедлитесь, понаблюдайте за происходящим и мудро выберите то, что лучше всего подходит именно вам.

Телец

Карта Таро на вторник для Тельца: Императрица

Во вторник пришло время прислушаться к своему внутреннему голосу. Карта Таро "Императрица" связана с Венерой, вашей правящей планетой.

Поэтому сегодня вам нужна любовь к себе. Вы можете выбрать делать все по-своему и не беспокоиться о том, кто с вами согласен. Цель — жить жизнью на своих условиях.

Близнецы

Карта Таро на вторник для Близнецов: Отшельник

Карта Таро "Отшельник" напоминает о тишине и одиночестве. Вот два ключа к вашему духовному путешествию во вторник, 12 мая.

У вас возникнет соблазн выключить телефон или избегать толпы. Меньше шума лучше, чем перенасыщение ума им. Счастливой тишины, Близнецы!

Рак

Карта Таро на вторник для Рака: Звезда

Ваша ежедневная карта Таро символизирует желания, Рак. Карта Звезда говорит о желаниях, которые сбываются, и начинаются они, когда вы соединяетесь со своим жизненным предназначением.

Если вы не уверены, где вы должны быть в своей жизни прямо сейчас, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Пусть мудрость Вселенной направит вас от того места, где вы находитесь сейчас, к вашей высшей форме самовыражения.

Лев

Карта Таро на вторник для Льва: Иерофант

Во вторник вы можете захотеть нарушить несколько правил, но Иерофант советует вам придерживаться того, что вы знаете.

Бывают дни, когда легче бросить вызов существующему положению вещей, но, судя по сегодняшней карте Таро, 12 мая — не из их числа. Подождите терпеливо, Лев, ваш шанс может появиться в другой день.

Дева

Карта Таро на вторник для Девы: Колесо Фортуны

Вы видите, что циклы часто возвращаются и повторяются с небольшими нюансами. Колесо Фортуны — это карта Таро о вашем жизненном пути. То, что происходит сегодня, может отличаться от того, что вы испытаете завтра.

Если вы чувствуете грусть, эти эмоции утихнут и сменятся радостью. Чувствуете себя счастливым, но дезорганизованным? Скоро вы успокоитесь и будете готовы к продуктивной работе. Позвольте событиям развиваться естественным образом.

Весы

Карта Таро на вторник для Весов: Повешенный

Сегодняшнее чувство ожидания коренится не в эгоистичных желаниях, а в том, что кто-то другой делает невозможным для вас делать то, что вы хотите.

Карта "Повешенный" символизирует потраченное впустую время, когда другие диктуют вам ваши решения. 12 мая верните себе свою силу и сделайте шаг, который, как вы знаете, вам необходим. Люди смогут уловить вашу энергетику, когда будут готовы, а если нет, вы не упустили свой шанс.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на вторник: Башня

Карта Таро "Башня" говорит о проблемах, возникающих неожиданно. Внезапное изменение обстоятельств означает, что вам нужно принять решение.

Поскольку вам нравится знать, что ждет вас в будущем, часть вас захочет узнать все детали или как контролировать результат. Однако эта карта также связана с Марсом, планетой войны. Лучше проявить осторожность и дать ситуации сначала успокоиться.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на вторник: Мир

Все встает на свои места в тот момент, когда вы этого хотите. Стрелец, ваша ежедневная карта Таро — Мир, и она означает, что долгое путешествие подходит к концу.

Вы сделали все, что нужно было сделать, и теперь пришло время отпраздновать. Работа преподала вам уроки, и во вторник подумайте о том, чему вы научились и как применить эти знания в следующем этапе вашей жизни.

Козерог

Карта Таро для Козерога на вторник: Умеренность

Козерог, сегодня речь идет о паузах и терпении. Пришло время подождать и посмотреть, как будут развиваться ваши отношения. Карта Таро "Умеренность" призывает к самообладанию.

Хотя может показаться более важным заставить кого-то рассказать вам о своих чувствах, желательно дать себе время и сосредоточиться. Однако вам не нужно сидеть сложа руки и ждать. Живите своей жизнью и получайте удовольствие.

Водолей

Карта Таро для Водолея на вторник: Влюбленные

Водолей, вы стремитесь поддерживать других, особенно тех, кого любите больше всего. Карта Таро "Влюбленные" говорит о гармоничных отношениях. Сейчас вы готовы прекрасно провести время, занимаясь тем, что приносит вам счастье и любовь, со своим любимым человеком.

12 мая вы можете задуматься, с тем ли человеком вы находитесь, или лучше остаться одиноким. Но ваша преданность удерживает вас на прочных позициях и сохраняет верность вашим отношениям.

Рыбы

Карта Таро на вторник для Рыб: Маг

Во вторник, 12 мая, ваша ежедневная карта Таро напоминает вам о необходимости ценить все ваши положительные качества и навыки и использовать их во благо себе. У вас есть причина, Рыбы, и это не значит, что вы должны оставаться в тени. Это значит, что ваша уникальность должна выделяться.

Карта Таро "Маг" находится под управлением Близнецов и Меркурия, что указывает на то, что за кулисами может происходить много размышлений. Сегодня идеально подходит для того, чтобы записать идею и позже пересмотреть, какой вариант вам больше нравится.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

