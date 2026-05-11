Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра, 12 мая: Весам — облегчение, Рыбам — неожиданность

Руслана Заклинская
11 мая 2026, 11:02
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 12 мая всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра, 12 мая: Весам — облегчение, Рыбам — неожиданность
Гороскоп на 12 мая 2026 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, magnific.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 мая
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 12 мая поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра — Овен

Медитация и йога помогут восстановить силы и внутреннюю гармонию. Вместе с партнером можно обсудить финансы и будущие планы. Стоит найти баланс между отдыхом, учебой и карьерой. Возможны недоразумения с любимым человеком, но в этот день у вас будут силы улучшить финансовые дела. Благотворительность и добрые дела принесут удовольствие, а напряжение в супружеской жизни постепенно исчезнет.

Гороскоп на завтра — Телец

Не занимайтесь самолечением — перед приемом лекарств стоит посоветоваться с врачом. В этот день возможны важные решения для развития бизнеса, а близкие могут поддержать финансово. Время, проведенное с семьей или друзьями, поможет улучшить настроение. В отношениях возможны недоразумения из-за взаимных переживаний. Настойчивость принесет результаты на работе, но планы по физической форме могут снова отложиться. Также стоит больше позаботиться о здоровье.

Гороскоп на завтра — Близнецы

Друзья подарят поддержку и хорошее настроение. В этот день финансовые вопросы могут решиться в вашу пользу и принести прибыль. Семья будет нуждаться в вашем внимании. Одинокие могут встретить особенного человека, но не стоит торопиться с выводами. Успех будет сопутствовать рабочим делам, а поездка, хоть и утомительная, окажется полезной. В супружеской жизни будет царить гармония.

Гороскоп на завтра — Рак

Пожилым людям стоит направить свою энергию на полезные дела. В этот день возможны расходы на встречу с родными, но семейные обязанности не стоит игнорировать. Ваша смелость поможет завоевать симпатию, а настойчивость — достичь целей. Также у вас будет достаточно времени для себя и отдыха от суеты. В супружеской жизни будут царить тепло и поддержка.

Гороскоп на завтра — Лев

В этот день вы будете полны энергии и легко справитесь с делами. Улучшение финансового положения позволит сделать важные покупки. Здоровье родителей улучшится, а их поддержка добавит вам тепла. День благоприятен для романтики и профессиональных достижений, хотя некоторые события могут вызвать усталость и растерянность. В отношениях возможно новое романтическое сближение с любимым человеком.

Гороскоп на завтра — Дева

В этот день ожидания семьи могут вызвать раздражение. Финансовая помощь другому человеку принесет вам внутреннее облегчение. Молодежь будет обращаться к вам за советами, а искренние чувства и доброта будут вознаграждены. Из-за большого количества дел времени на отдых будет мало. Вечером возможны хорошие новости издалека, а в супружеской жизни вас ждет особый и незабываемый момент.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра — Весы

В этот день ожидания семьи могут немного раздражать, но помощь другому человеку принесет внутреннее облегчение. К вам будут обращаться за советами, а искренность и доброта дадут положительный результат. Из-за большого количества дел времени на отдых будет немного. Вечером возможны приятные новости издалека, а в личной жизни — теплый и незабываемый момент.

Гороскоп на завтра - Скорпион

В этот день не стоит зацикливаться на трудностях и преувеличивать проблемы. Особое внимание уделите здоровью детей, ведь возможны дополнительные расходы. Недоразумения с близкими постепенно исчезнут, а любимый человек будет дарить вам внимание и тепло. Для творческих людей день будет успешным и принесет признание. Студентам стоит больше сосредоточиться на учебе. В личной жизни день будет наполнен романтикой и нежностью.

Гороскоп на завтра — Стрелец

Если в этот день вам не хватает отдыха, возможно ощущение сильной усталости и потребность в восстановлении сил. Небрежность в работе или бизнесе может привести к финансовым потерям. Стоит избегать вмешательства в чужие дела. В отношениях вы почувствуете глубокую искренность и душевность партнера. Для людей искусства и театра могут появиться новые возможности для творчества. В этот день может преобладать лень, но со временем придет осознание ценности времени. В супружеской жизни возможны приятные и неожиданно гармоничные события.

Гороскоп на завтра — Козерог

Ваша щедрость может помочь избавиться от внутренних сомнений, негативных эмоций и чрезмерной привязанности. В этот день финансовое положение постепенно улучшится. Занимайтесь тем, что приносит радость, но избегайте вмешательства в чужие дела. В отношениях важными станут внимание и теплые эмоции. Общение с опытными людьми поможет получить полезные советы относительно будущего. В свободное время можно найти решение давней проблемы. В браке день может принести особую гармонию и самые лучшие эмоции.

Гороскоп на завтра — Водолей

Ваша надежда расцветет, как нежный, ароматный и ослепительный цветок. Тому, кто одалживал деньги у родственника, в этот день, возможно, придется вернуть сумму при любых обстоятельствах. Ваш партнер поддержит вас и поможет. Любовь будет излучать положительные эмоции. Ваш руководитель может похвалить вашу работу в этот день. Чтобы улучшить день, стоит находить время для себя даже в плотном графике. Лишь небольшие усилия могут сделать этот день одним из лучших в вашей супружеской жизни.

Гороскоп на завтра — Рыбы

В этот день вы будете чувствовать себя расслабленно и настроены на отдых. Женатые представители этого знака могут получить финансовую выгоду от родственников мужа/жены. Кто-то из вашего окружения может слишком эмоционально реагировать на финансовые вопросы, что вызовет напряжение дома. Любовь выйдет за пределы привычных чувств и может принести сильные эмоции. Если вы рассматриваете новое деловое партнерство, стоит тщательно проверить все детали перед принятием решений. После завершения домашних дел появится время для отдыха и личных занятий. Супружеская жизнь может приятно удивить благодаря особому сюрпризу от партнера.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ТЦК в Украине планируют трансформировать в Офисы резерва+: как это будет работать

ТЦК в Украине планируют трансформировать в Офисы резерва+: как это будет работать

10:51Украина
ЕС готовит удар по РФ, чтобы принудить Путина к мирному соглашению летом – Politico

ЕС готовит удар по РФ, чтобы принудить Путина к мирному соглашению летом – Politico

09:52Мир
Путин намекнул на завершение войны: в ISW раскрыли, на кого нацелены подобные заявления

Путин намекнул на завершение войны: в ISW раскрыли, на кого нацелены подобные заявления

09:38Война
Реклама

Популярное

Ещё
Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветения

Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветения

Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

Последние новости

11:09

Когда Украина в последний раз расширяла свои границы: какая задача ставилась

11:02

Гороскоп на завтра, 12 мая: Весам — облегчение, Рыбам — неожиданность

10:55

Что нужно успеть посадить в мае: календарь посадок для разного климатаВидео

10:51

ТЦК в Украине планируют трансформировать в Офисы резерва+: как это будет работать

09:52

ЕС готовит удар по РФ, чтобы принудить Путина к мирному соглашению летом – Politico

Парад 9 мая стал публичным унижением России и обнажил страхи Путина – КоваленкоПарад 9 мая стал публичным унижением России и обнажил страхи Путина – Коваленко
09:38

Путин намекнул на завершение войны: в ISW раскрыли, на кого нацелены подобные заявления

09:24

Густой туман и потепление: какой будет погода в Одесской области

09:00

Вадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 году

08:49

Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

Реклама
08:21

"Начнем прямо сейчас": Нетаньяху заявил о намерении сократить военную помощь США до нуля

08:18

В Кремле сделали противоречивые заявления о конце войны с Украиной: детали

06:48

Стала известна дата визита Трампа в Китай: что будут обсуждать лидеры США и КНР

06:39

"Патологические лжецы себе не изменяют": Невзлин - о заявлении Путинамнение

05:11

"Тещина комната" в квартирах СССР: зачем делали загадочное помещение без окон

04:30

Переломный этап в жизни трех знаков зодиака: что для них приготовила судьба

03:35

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

03:17

Три запрета в праздник 11 мая: что ни в коем случае нельзя делать

03:11

Одинаковые цифры на часах: что они предвещают и можно ли их игнорировать

00:50

Риски новой фазы войны: где Россия ищет слабые места в украинской обороне

10 мая, воскресенье
23:13

Луковая муха не простит: как эффективно обработать чеснок в маеВидео

Реклама
22:58

Надвигается Армагеддон: где будет +4 и пройдут грозовые дожди

22:30

РФ никуда не исчезнет после заморозки: Тышкевич - о "мягкой силе" Украинымнение

21:53

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первымиВидео

21:26

Раненые в тяжелом состоянии: в Одесской области напали на военнослужащих

20:45

"Можем повторить" больше не работает: эксперт оценил перспективы РФ в войнеВидео

20:04

"Путин готов к встречам": Зеленский — о мирных переговорахВидео

19:19

Что будет с обменом пленными: Зеленский дал четкий ответВидео

19:16

С 11 мая тяжелые времена пройдут: 4 знака китайского зодиака ждет облегчение

19:05

Армия РФ нарушила перемирие: где ситуация наиболее напряженная

18:37

Погода в Днепре изменится, город накроет циклон с грозой — прогноз на неделю

18:02

Путин уже ищет выход из войны: выяснились главные проблемы РФ

17:55

Как точно избавиться от личинок хруща: самый эффективный способВидео

17:28

Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветенияВидео

17:26

Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

17:25

На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

16:33

В Кремле сделали заявление о переговорах: когда посланники США могут приехать в РФ

16:33

Чрезвычайная опасность: на Житомирщине, несмотря на хорошую погоду, предупреждают об угрозе

16:31

Не королева, а Король: куда исчезли бриллианты самой влиятельной женщины Европы

15:38

Финансовый гороскоп на 10–16 мая: Овнам — прибыль, Козерогам — конец долгов

15:26

Весенние грозы накроют Украину: Диденко назвала точные даты

Реклама
15:21

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

14:46

Теплые дни уже близко: солнечная погода вернется на Тернопольщину

14:41

Любовный гороскоп на 11–17 мая: Тельцам — уверенность, Скорпионам — легкость

14:22

Как выбрать цвет сумки: 5 модных сочетаний, которые сделают образ роскошнымВидео

14:07

"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

14:00

Гороскоп Таро на 11–17 мая: Козерогам — прибыль, Ракам — разрыв отношений

13:57

Срок - до конца мая 2026: кому обязательно нужно подать заявление на субсидию

13:42

Кто такая "ятрівка" в украинском языке: значение слова удивит многих

13:31

"С Днем матери": украинские звезды показали своих мам в особенный праздник

12:58

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая: Близнецам — прибыль, а Рыбам — путешествие

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять