Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Любовный гороскоп на 11–17 мая: Тельцам — уверенность, Скорпионам — легкость

Марина Иваненко
10 мая 2026, 14:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Любовный гороскоп на неделю поможет понять, кому стоит рискнуть ради чувств, а кому — откровенно поговорить с партнером о будущем.
Любовный гороскоп
Любовный гороскоп / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете

  • Какие знаки зодиака ждут новые романтические знакомства
  • Кто может неожиданно влюбиться на этой неделе
  • Каким знакам звезды советуют отпустить прошлое

Майский воздух наполнен романтикой, но звезды советуют не только поддаваться чувствам, но и искать искренности. Эта неделя станет временем для важных разговоров и неожиданных признаний. Кому-то удастся вернуть страсть в длительные отношения благодаря спонтанным приключениям, а кто-то наконец решится отпустить прошлое ради новой встречи. Главное правило для всех знаков сейчас — быть собой и не бояться открывать свое сердце — Главред расскажет подробнее.

Любовный гороскоп — Овен

Вы почувствуете жажду приключений. Если вы одиноки, вас может привлечь человек с очень свободной и яркой энергией. Для пар это идеальное время, чтобы выйти из зоны комфорта: попробуйте что-то спонтанное, например, необычное свидание или короткую поездку. Это поможет освежить чувства, однако старайтесь не терять голову от избытка эмоций.

видео дня

Любовный гороскоп - Телец

Ваша уверенность и спокойствие станут главным магнитом. В отношениях искренние разговоры и стабильность помогут укрепить доверие с партнером. Одиноким Тельцам не стоит слишком стараться, чтобы понравиться — ваша естественность привлечет именно того человека, который вам нужен. Наслаждайтесь моментом и позвольте событиям развиваться своим чередом.

Любовный гороскоп - Близнецы

Неделя принесет легкость и много смеха. В паре это прекрасное время для развлечений и планов на будущее без лишних раздумий. Если раньше была напряженность, игривый подход поможет ее снять. Одиноким Близнецам будет очень легко завоевать симпатии в компании, а обычный разговор может быстро перерасти в флирт. Выходные обещают приятный сюрприз.

Любовный гороскоп - Рак

На первом месте — честность. Если вы в паре, пришло время открыто обсудить то, что вы давно держали в себе. Это поможет устранить все недоразумения. Одинокие Раки могут колебаться между чувствами и логикой. Не спешите с выводами насчет новых знакомых, присмотритесь, кто на самом деле готов вас поддерживать.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп — Лев

Эта неделя требует от вас быть искренними. Если вы избегали важных разговоров, напряжение может возрасти. Поговорите с любимым человеком прямо, но без лишних сцен. Одиноким стоит прислушаться к внутреннему голосу, прежде чем соглашаться на новые предложения. Сейчас важно понять, что для вас действительно ценно в отношениях.

Любовный гороскоп - Дева

Ваша личная жизнь наполнится тихим спокойствием. Вы чувствуете уверенность в своем выборе, и это притягивает к вам таких же искренних людей. В отношениях простые ежедневные жесты внимания создадут ощущение безопасности. Одиноким может заметить симпатию, которая перерастает в нечто стабильное. Не спешите — пусть все идет естественно.

Любовный гороскоп - Весы

Важно найти баланс между собственными интересами и потребностями партнера. Посмотрите, получаете ли вы столько же внимания, сколько отдаете. Одиноким Весам может быть трудно выбрать между независимостью и новым знакомством. Не давите на себя, двигайтесь в своем темпе. Ваша спокойная энергия привлечет такого же уравновешенного человека.

Любовный гороскоп - Скорпион

Наступает время легкости и эмоциональной связи. Это прекрасный период для отдыха вдвоем без серьезных разговоров. Общие хобби или прогулки вернут в отношения радость. Одиноким Скорпионам может встретиться кто-то интересный на вечеринке или через друзей. Будьте открытыми, и люди к вам потянутся сами.

Любовный гороскоп - Стрелец

Вас ждет обновление чувств. Вы готовы к решительным шагам и изменениям в личной жизни. В парах возможен всплеск страсти, особенно если вы вместе займетесь чем-то экстремальным или новым. Одиноким есть шанс на внезапное знакомство с человеком, который разделяет их взгляды на жизнь.

Любовный гороскоп — Козерог

Неделя подчеркнет вашу потребность в личном пространстве. В отношениях это поможет каждому из вас немного "дышнуть", что только укрепит союз в будущем. Одинокие Козероги будут очень избирательны. Вы ищете не просто увлечение, а человека, с которым ваши ценности полностью совпадают. Доверие для вас сейчас превыше всего.

Любовный гороскоп — Водолей

Время для новых начинаний и свежих эмоций. Если вы свободны, ждите интересной встречи в самый неожиданный момент. В отношениях появится больше креатива и веселья. Вы станете более открытыми к потребностям партнера, что сделает вашу близость еще крепче. Не бойтесь экспериментировать и проявлять инициативу.

Любовный гороскоп — Рыбы

Неделя будет нежной и спокойной. Вы поймете, что стабильность в любви — это большой плюс. Если раньше были ссоры, сейчас настанет время для примирения. Одиноких Рыб привлечет человек, с которым можно поговорить по душам. Главное — не молчите о своих желаниях, ясность в общении пойдет вам только на пользу.

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп любовный гороскоп интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле сделали заявление о переговорах: когда посланники США могут приехать в РФ

В Кремле сделали заявление о переговорах: когда посланники США могут приехать в РФ

16:33Мир
Весенние грозы накроют Украину: Диденко назвала точные даты

Весенние грозы накроют Украину: Диденко назвала точные даты

15:26Синоптик
"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

14:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

Последние новости

16:33

В Кремле сделали заявление о переговорах: когда посланники США могут приехать в РФ

16:33

Чрезвычайная опасность: на Житомирщине, несмотря на хорошую погоду, предупреждают об угрозе

16:31

Продала все золото и умерла в 28 лет: трагическая тайна единственной женщины-короля

15:38

Финансовый гороскоп на 10–16 мая: Овнам — прибыль, Козерогам — конец долгов

15:26

Весенние грозы накроют Украину: Диденко назвала точные даты

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
15:21

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

14:46

Теплые дни уже близко: солнечная погода вернется на Тернопольщину

14:41

Любовный гороскоп на 11–17 мая: Тельцам — уверенность, Скорпионам — легкость

14:22

Как выбрать цвет сумки: 5 модных сочетаний, которые сделают образ роскошнымВидео

Реклама
14:07

"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

14:00

Гороскоп Таро на 11–17 мая: Козерогам — прибыль, Ракам — разрыв отношений

13:57

Срок - до конца мая 2026: кому обязательно нужно подать заявление на субсидию

13:42

Кто такая "ятрівка" в украинском языке: значение слова удивит многих

13:31

"С Днем матери": украинские звезды показали своих мам в особенный праздник

12:58

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая: Близнецам — прибыль, а Рыбам — путешествие

12:51

С заправкой лучше не тянуть: какой реальный запас хода в автоВидео

12:22

"Мурашки по коже": появилось первое видео выступления LELEKA на Евровидении 2026Видео

12:11

Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

12:10

"Это просто вымогательство": клиентам Ощадбанка по ошибке выставляют долги

11:53

Выпадет снег, а температура опустится до -2: Украину накроет волна холода

Реклама
11:42

Кремль официально "переписал" карту Украины: вспомнили о границе, которой было 25 летВидео

11:15

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

11:01

Китайский гороскоп на завтра, 11 мая: Свиньям - шанс, Крысам - уступки

10:56

Неизвестные попытались напасть на здание ТЦК на Закарпатье: подробности инцидента

10:55

Дедлайн до 30 мая: россияне нацелились на новый город, в ВСУ оценили риски

10:46

Бедность из-за щедрости: какие продукты нельзя давать в долг соседям

10:04

"Парад Победы" вместо демонстрации силы выявил слабость РФ - The Telegraph

09:59

"Без масок": звезда "Мастер Шеф" показала настоящую Пугачеву

09:58

Турбулентность на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро с 11 мая

09:01

На фронте нет прогресса: в ISW раскрыли истинную цель "перемирия" РФ

08:54

"Я задыхалась": Глущенко призналась, почему не появилась на похоронах Поплавской

08:51

НАТО и Донбасс ни при чем: Путин придумай новую причину войны в Украине

08:10

В Кремле назревает борьба за власть: Денисенко о конфликте элит в РФмнение

07:55

Поставки для армии РФ сорваны: партизаны провели успешную диверсию в тылу

07:45

"Любовь переросла в ненависть": Винник сообщил о предательстве близкого человека

05:12

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

04:02

В Украине готовят новые правила для водителей — за что могут лишить прав

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в магазине за 41 с

03:36

Как и где разные знаки зодиака выбирают друзей: неожиданные различия

02:33

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

Реклама
09 мая, суббота
23:55

РФ атаковала областной центр в разгар перемирия: среди пострадавших — дети

23:17

РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

22:33

Топ-сериал "Медведь" закрывается: названа дата выхода последнего сезонаВидео

21:46

Путин обвинил Украину в срыве обмена и выдвинул условие для встречи с Зеленским

21:43

"Кто-то живет обычной жизнью": депутаты хотят помочь ТЦК искать "уклонистов"

21:10

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

21:08

Венсан Кассель показал своего младшего сына от модели

20:37

Для пяти знаков зодиака следующая неделя станет самой счастливой в году - кто они

19:57

Секрет названия и выбор Мазепы: малоизвестные факты об истории древней Полтавы

19:55

49-летний сын 80-летней Шер пожаловался, что певица перестала его содержать

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять