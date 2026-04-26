Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Звезды готовят двойной удар судьбы: два полнолуния изменят жизнь Раков в мае

Анна Ярославская
26 апреля 2026, 17:28обновлено 26 апреля, 18:00
Май 2026 года станет переломным месяцем для любви, карьеры и личного роста. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на май 2026 для Раков - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие перемены ждут Раков в любви уже в начале мая
  • Когда решится финансовый вопрос
  • Когда начнется мощный период обновления, красоты и внутренней гармонии

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2026 для Раков.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, май 2026 года будет особенным, поскольку нас ждут сразу два полнолуния — 1 и 31 числа. Это редкое явление, которое принесет важные события.

1 мая - полнолуние в секторе любви. Это время влюбленности, романтики и любви к себе. Возможна встреча человека, который вам понравится с первого взгляда,или новости, которые выведут ваши текущие отношения на новый уровень (предложение руки и сердца, решение съехаться). Полнолуние может и поставить перед фактом: если отношения себя исчерпали, состоится серьезный разговор.

Пятый дом гороскопа — это также сектор детей (будут радостные новости) и творчества. Например, у вас будет новое хобби, или вы решите организовать выставку своих работ, поучаствовать в соревнованиях. Пятый дом — это про удовольствие от жизни.

6 мая Плутон в восьмом доме останавливается и разворачивается в ретроградное движение на пять месяцев (до 16 октября). Ситуация с кредитами, налогами, страховками или наследством может "встать на паузу". Это хорошее время, чтобы планомерно гасить долги или рефинансировать старые инвестиции.

Возможен пересмотр отношений с бизнес-партнерами. Какие-то сделки по недвижимости могут затянуться до осени, но это позволит вам всё тщательно подготовить.

16 мая — новолуние в одиннадцатом доме открывает для вас новую страницу в соцсетях или в кругу общения. Появится новый друг, интересная идея для интернет-проекта или план развития вашего влияния в социуме.

18 мая Меркурий переходит в 12-й дом. Это сектор завершения циклов. Вы можете вернуться в места, где уже были, или встретить людей из прошлого.

Хорошее время для уединения, посещения "мест силы", работы с психологом или прохождения медицинского обследования.

Астролог отметила, что с 26 апреля Уран в этом же секторе стирает границы. То, что казалось невозможным (попасть в закрытый круг, получить приглашение на элитное событие), вдруг станет реальностью. Вы почувствуете себя частью чего-то большего.

Водные знаки зодиака / Инфографика: Главред

19 мая Марс дает импульс вашим делам. Вы начнете получать первые результаты своей активности — это может быть признание, доход или новый статус.

20 мая Венера входит в знак Рака. До 14 июня вы будете настоящим магнитом. Это идеальное время для красоты. Можно делать новые стрижки, покупки, процедуры. Вы будете излучать гармонию и благодарность.

Анжела Перл подчеркнула, что с 8 по 10 июня будет мощнейшее соединение Венеры и Юпитера в знаке Рака. По словам астролога, это дни невероятной удачи и любви.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Месяц завершается полнолунием 31 мая в шестом доме гороскопа (это сектор здоровья и работы). Вы можете пересмотреть свой распорядок дня, режим питания или записаться в спортзал.

В работе это время очень удачное для наведения порядка в обязательствах. Вы поймете, что в вашей ежедневной рутине нужно поменять, чтобы чувствовать себя лучше.

"Юпитер продолжает дарить удачу Ракам! Особенно повезет тем, кто родился с 11 по 16 июля, или у кого Луна/Асцендент в 18–23 градусе Рака", - резюмировала специалист.

Детальный гороскоп для Раков на май 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
18:07Фронт
17:26Украина
17:14Синоптик
Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять