Звезды готовят двойной удар судьбы: два полнолуния изменят жизнь Раков в мае

Май 2026 года станет переломным месяцем для любви, карьеры и личного роста. Детали раскрыла Анжела Перл.

Гороскоп на май 2026 для Раков - прогноз Анжелы Перл

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2026 для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, май 2026 года будет особенным, поскольку нас ждут сразу два полнолуния — 1 и 31 числа. Это редкое явление, которое принесет важные события.

1 мая - полнолуние в секторе любви. Это время влюбленности, романтики и любви к себе. Возможна встреча человека, который вам понравится с первого взгляда,или новости, которые выведут ваши текущие отношения на новый уровень (предложение руки и сердца, решение съехаться). Полнолуние может и поставить перед фактом: если отношения себя исчерпали, состоится серьезный разговор.

Пятый дом гороскопа — это также сектор детей (будут радостные новости) и творчества. Например, у вас будет новое хобби, или вы решите организовать выставку своих работ, поучаствовать в соревнованиях. Пятый дом — это про удовольствие от жизни.

6 мая Плутон в восьмом доме останавливается и разворачивается в ретроградное движение на пять месяцев (до 16 октября). Ситуация с кредитами, налогами, страховками или наследством может "встать на паузу". Это хорошее время, чтобы планомерно гасить долги или рефинансировать старые инвестиции.

Возможен пересмотр отношений с бизнес-партнерами. Какие-то сделки по недвижимости могут затянуться до осени, но это позволит вам всё тщательно подготовить.

16 мая — новолуние в одиннадцатом доме открывает для вас новую страницу в соцсетях или в кругу общения. Появится новый друг, интересная идея для интернет-проекта или план развития вашего влияния в социуме.

18 мая Меркурий переходит в 12-й дом. Это сектор завершения циклов. Вы можете вернуться в места, где уже были, или встретить людей из прошлого.

Хорошее время для уединения, посещения "мест силы", работы с психологом или прохождения медицинского обследования.

Астролог отметила, что с 26 апреля Уран в этом же секторе стирает границы. То, что казалось невозможным (попасть в закрытый круг, получить приглашение на элитное событие), вдруг станет реальностью. Вы почувствуете себя частью чего-то большего.

19 мая Марс дает импульс вашим делам. Вы начнете получать первые результаты своей активности — это может быть признание, доход или новый статус.

20 мая Венера входит в знак Рака. До 14 июня вы будете настоящим магнитом. Это идеальное время для красоты. Можно делать новые стрижки, покупки, процедуры. Вы будете излучать гармонию и благодарность.

Анжела Перл подчеркнула, что с 8 по 10 июня будет мощнейшее соединение Венеры и Юпитера в знаке Рака. По словам астролога, это дни невероятной удачи и любви.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Месяц завершается полнолунием 31 мая в шестом доме гороскопа (это сектор здоровья и работы). Вы можете пересмотреть свой распорядок дня, режим питания или записаться в спортзал.

В работе это время очень удачное для наведения порядка в обязательствах. Вы поймете, что в вашей ежедневной рутине нужно поменять, чтобы чувствовать себя лучше.

"Юпитер продолжает дарить удачу Ракам! Особенно повезет тем, кто родился с 11 по 16 июля, или у кого Луна/Асцендент в 18–23 градусе Рака", - резюмировала специалист.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

